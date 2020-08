COMMUNIQUE DE PRESSE DE MODESTE BOUKADIA SUITE AU DÉCÈS DU PRÉSIDENT ÉLU PASCAL LISSOUBA

Ce jour 24 août 2020, nous venons d’apprendre le décès de l’ancien président élu du Congo, Pascal Lissouba. Je m’incline devant cette triste nouvelle car le professeur Pascal Lissouba fut le Doyen de la Faculté des Sciences de Brazzaville où j’ai fait mes premières études scientifiques, et il a aussi été Professeur de sérologie à l’Université Paris-Est Créteil avec qui j’ai obtenu mon diplôme de MST (Maîtrise des Sciences et Techniques).



Je présente mes condoléances à la famille biologique du Président Lissouba et à la famille élargie.

Le Président Pascal Lissouba a marqué l’histoire tant politique que scientifique de notre pays. Qu’il repose en paix.

Modeste BOUKADIA



Président du C.D.R.C.

Paris, le 24 août 2020