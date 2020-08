MON HOMMAGE AU PRÉSIDENT LISSOUBA . Par Jean Noel Mabiala

Je rends Hommage à l’Homme Pascal LISSOUBA,

l’incarnation de l’élite intellectuelle du Congo, voire de l’Afrique, à qui on pourrait tout reprocher sauf l’incompétence dans son domaine

Je rends Hommage au Président issu de la CNS, qui a marqué un tournant, (certes avorté et pour cause) dans l’histoire post Pérestroïka du Congo,

Je rends Hommage enfin au seul ou à l’un des rares Présidents élus au suffrage universel direct… depuis l’indépendance !

S’il y a un enseignement à tirer de sa présidence, je le formulerais en ces termes :

SI MOKOKO AVAIT GAGNÉ EN 2016, il est fort à parier qu’il serait tombé dans le même piège que le Président Lissouba en 1992 : c’est-à-dire, régner ou croire naïvement régner, en étant juché sur un nid infesté de punaises et sangsues, au service de l’homme qui dormait le 5 juin 1997.

Pour le reste, chacun est libre de critiquer l’aventure politique du Président Lissouba.

Et nous sommes nombreux à penser que la réconciliation ne fera pas l’économie de la vérité.

Cependant, la vérité naît de la confrontation, pas des imprécations et invectives.

Or, il ne ne saurait y avoir confrontation d’idées tant qu’une partie des contradicteurs est dans le deuil.

Bien lâche celui qui dégaine en sachant pertinemment qu’il n’y aura personne en face avec qui croiser le fer !

Aussi, la discussion, la confrontation ne perd rien d’attendre.

Nous-mêmes la préconisons, à la libération du pays, avec la mise en place d’une Commission Vérité et Justice, tellement il y a de blessures, pas seulement à la langue, tellement les principaux acteurs politiques congolais n’ont de cesse de créer de contentieux !!!

Qui peut imaginer que le Congo peut se remettre debout et en ordre marche, sans faire la lumière sur la mort, en moins d’une semaine (entre le 18 et le 22 mars) des trois plus hautes autorités politiques et morales du pays, dont un des cadavres est peut-être quelque part dans un placard (à Mpila ou à Oyo) ?

Qui peut croire que l’on peut faire disparaître 350 personnes en plein jour… et endormir tout le monde avec un procès bidon !

Qui peut imaginer la paix, sans qu’ensemble nous ne puissions donner au pays les raisons de croire en un VÉRITABLE <<PLUS JAMAIS ÇA>>, en lieu et place de la complaisante cérémonie lavement des mains, au sortir de le Conférence Nationale Souveraine ?

Les guerres de 93-94; 97… celles en cours depuis 2016 dans le Pool, sont des blessures incurables pour beaucoup, pour le pays dans son ensemble. Personne ne doit ni le nier, ni en sous-estimer les ravages. Mais gardons-nous de les traiter avec légèreté, sous la seule approche émotionnelle et partisane.

Pour ma part, j’invite les compatriotes, notamment, celles et ceux de la diaspora, à pleurer en silence ou observer à distance les obsèques du Président Lissouba, dans la dignité, la responsabilité et le minimum de respect dû à la douleur et au deuil de sa FAMILLE BIOLOGIQUE. Car celle-ci n’est en rien comptable des actes politiques de leur parent.

Comme cela a été donné à le vivre à la famille du Président Yhombi et à celle du Premier Ministre Kolélas… eux-aussi étaient, chacun à sa place, protagonistes des événements incriminés aujourd’hui.

À ceux qui partagent avec moi la foi en l’homme et la croyance en sa perfectibilité, je vous invite à l’occasion du passage à l’Orient de cet orphelin, dont nous nous souvenons des larmes versées à la tombe de sa veuve de mère (Maman Marie Bouanga),

À Gémir, Gémir, Gémir

Et

À Espérer

Gardons l’Espoir d’un Congo libre tôt ou tard !!!

Par Jean Noel Mabiala

Diffusé le 29 août 2020, par www.congo-liberty.com