l’opposante Claudine Munari fait ses adieux au Président Pascal Lissouba devant sa tombe à Perpignan…No comment !

Qui a dit qu’au Congo-Brazzaville, les opposants ne pouvaient sortir du pays ?

Lorsque Parfait Kolelas, Mathias Dzon, Charles Zacharie Bowao, Pascal Tsaty-Mabiala séjournent en Europe, ils sont accusés d’être des faux opposants. Bien que dans la tradition bantoue , les femmes sont souvent ménagés, on est en droit de se poser la même question au sujet de l’ex-directrice de cabinet du président Lissouba, madame Munari née Mabondzo Claudine qui se réclame de l’opposition radicale, et qui s’est inclinée clandestinement, pardon dans l’intimité familiale sur la tombe du président Pascal Lissouba, ce mercredi 02 septembre 2020 à Perpignan ? A moins que l’ancienne ministre du commerce de Sassou-NGuesso soit sortie clandestinement du pays, on espère qu’elle organisera une rencontre avec la diaspora congolaise de France pour un échange patriotique et à travers lequel elle pourra s’expliquer…

Les Congolais doivent savoir que si Rodolphe Adada , l’actuel représentant à Paris du tyran Sassou-NGuesso a été accueilli en guest star et à bras ouvert par le clan du défunt président à la messe du lundi 31 août 2020 à Perpignan en hommage au Président Pascal Lissouba, c’est parce que des membres de la famille du président Lissouba, se rendaient tous les mois à l’ambassade du Congo à Paris, recevoir la pension d’ancien président allouée gracieusement par Sassou-NGuesso…Ya ba colère vé !

La Rédaction

Diffusé le 02 septembre 2020, par www.congo-liberty.com