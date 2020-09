Messe en l’honneur du président Pascal Lissouba à Perpignan : Le génie du christianisme africain. Par Herve Zebrowski

Funérailles de l’ancien président congolais, Pascal Lissouba. Une messe a été donnée en son honneur, ce lundi 31 août 2020, dans la basilique cathédrale Saint Jean-Baptiste de Perpignan, en France

Les obsèques du Président Pascal LISSOUBA, Chrétien de culture protestante, accueilli comme un Fils dans l’Église catholique à Perpignan…

Obsèques de Pascal Lissouba, dans l’Eglise catholique, à Perpignan, accompagné par le maire de cette ville.

D’une France Afrique des oligarchies, vers une France Afrique des peuples.

Point de vue d’Hervé Zebrowski à la demande D’Isidore Ayatonga.

Nous remercions Congo Liberty de diffuser cet écrit commenté par Isidore Ayatonga sur sa chaine Youtube

Les obsèques du président Pascal Lissouba, chrétien de culture protestante, accueilli comme un fils dans l’Eglise catholique de Perpignan pour ses obsèques, est un signe majeur de réconciliation des églises chrétiennes dont le Congo Brazzaville est la source, où tout au moins un acteur précurseur.

En effet ce travail d’unité des églises chrétiennes en Afrique s’inscrit dans l’histoire des quatre héros fondateurs du Congo Brazzaville :

L’abbé Fulbert Youlou qui fut le premier président de cet Etat,

Son premier ministre, Massemba Debat qui deviendra le président du Congo Brazzaville à son tour,

Le président Marien Ngouabi,

Enfin, l’archevêque de Brazzaville, Emile Biayenda, qui fut nommé cardinal par le pape Paul VI en 1973.

il faut le savoir, de nombreuses blessures et cicatrices douloureuses de l’Afrique centrale chrétienne, outre l’histoire de l’esclavage et de la colonisation, portent les marques de la fracture sanglante des chrétiens d’Europe et de toutes leurs Saint Barthélémy.

Cette compétition entre les églises chrétiennes d’Europe, pour conquérir de nouvelles audiences et influences politiques sur le continent africain, est venue s’ajouter douloureusement aux divisions spécifiquement africaines. Quelles qu’aient pu être les sensibilités politiques différentes de l’abbé Fulbert Youlou ( de droite, profondément atlantiste et proaméricain, ainsi qu’en témoigne sa rencontre avec le président J.F. Kennedy à Washington) et du président Massemba Debat, protestant, ( de gauche, ayant été le premier président du monde libre à reconnaître la Chine communiste de Mao ze dong et qui, plus est, à rompre les relations diplomatiques du Congo Brazzaville avec les Etats Unis), on peut affirmer que l’abbé Fulbert Youlou et Massemba Debat se reconnaissent cependant, avant tout, comme Chrétiens et Congolais.

Marien Ngouabi, quant à lui, sous l’impulsion du cardinal Emile Biayenda et de Massemba Debat acceptera de reconnaître l’Etat du Vatican le 31 janvier 1977. Par cette reconnaissante diplomatique de l’Etat du Vatican par l’Etat du Congo, Marien Ngouabi accepte l’idée du cardinal Emile Biayenda et de Massemba Debat de réorienter la politique intérieure du Congo Brazzaville vers un socialisme bantou tel que le préconisait Massemba Debat : c’est-à-dire un socialisme acceptant l’idée que Dieu intervient dans la vie des hommes. Ce socialisme bantou s’opposant au marxisme léninisme, c’est-à-dire au socialisme scientifique qui, lui, nie l’intervention de Dieu dans la vie des hommes.

En niant l’intervention de Dieu dans la vie des hommes, le socialisme scientifique détruit l’oxygène de l’âme qui n’est autre que la question de Dieu et sa conversation privée avec chacune de ses créatures humaines : la prière. Chaque homme, qu’il soit athée ou croyant, ressent la nécessité de cette conversation avec le Créateur. Victor Hugo nous dit : Tout à côté des droits de l’homme, il y a les droits de l’âme.

Un mois et demi après cette reconnaissance du Vatican par le chef d’Etat du Congo Brazzaville, le 31 janvier 1977, Marien Ngouabi, le cardinal Emile Biayenda, Massemba Debat étaient assassinés. Les assassins de 1977 président, encore aujourd’hui, au lent naufrage d’un pays sans Etat et il faut le dire sans églises car les clergés de ces dernières sont entièrement soumis au monstre Sassou Nguesso qui s’est emparé du peuple congolais terrorisé, réduit à la misère, au désespoir, à la peur et au silence.

Seuls des journalistes français, d’une presse parfaitement établie, propriété d’une oligarchie mondiale, s’efforce de faire croire à la communauté internationale, en agitant des ombres chinoises, que l’Etat du Congo Brazzaville existe encore. L’exemple récent de l’explosion de Beyrouth illustre le silence des médias sur le Congo Brazzaville et l’indifférence totale que la communauté internationale porte au peuple congolais, qu’on en juge : la population du Liban est à peu près équivalente à celle du Congo Brazzaville. L’explosion du 26 août 2020 à Beyrouth a fait 190 morts, l’explosion du 4 mars 2012 à Brazzaville a fait officiellement 300 morts et chacun convient que ce chiffre est très très largement sous-évalué. Que chacun mesure en décibels médiatiques l’importance de ces deux drames : Beyrouth c’est Hiroshima, quant à Brazzaville c’est une bouteille de gaz butane dans un appartement de banlieue.

En acceptant d’être porté en terre par l’Eglise Catholique à Perpignan, ce grand chef congolais protestant que demeure à jamais Pascal Lissouba, ce chef entré par la grande porte dans l’histoire du Congo Brazzaville, ne nous signifie-t-il pas la puissante unité chrétienne du Congo Brazzaville ? C’est sur le socle des martyrs de la France Afrique que furent Emile Biayenda, Marien Ngouabi, Massemba Debat, les évêques Firmin Singha, Barthélémy Batantu, Ernest Kombo, tous victimes de Sassou Nguesso, ce grand ami de la république française depuis plus de quarante ans, que se construit cette unité chrétienne de l’Afrique centrale. N’est-ce pas sur ce socle chrétien que doit se mener les grands combats civilisationnels ? Ce combat nous oblige, en nous reconnaissant frères en Jésus Christ ressuscité, à chasser les ténèbres de nos cœurs quelles qu’elles soient : ethniques, nationales, raciales. Dans ce combat, les chrétiens d’Afrique sont les alliés des chrétiens d’Europe. Ils sont le ferment d’une nouvelle France Afrique des peuples et non des oligarchies.

Dans l’exemple que nous offrent les grands martyrs chrétiens du Congo Brazzaville se trouve une part du génie du christianisme africain. Ce génie africain du christianisme, c’est tout simplement la Foi de sa jeunesse et de ses anciens. La Foi africaine en Christ ressuscité sauvera notre belle et grande civilisation chrétienne que, malheureusement, l’Europe qui doit tout à cette civilisation, a oubliée. Alors, comme hier, à Notre Dame de Paris reconstruite et dans nos églises repeuplées en France, nous pourrons chanter : Victoire Tu règneras, O Croix , tu nous sauveras.

Pascal, ce beau prénom, ne vient-il pas de Pâques, fête de la résurrection de Jésus Christ, fondation de la Foi de toutes les églises chrétiennes ?

Merci à toi, frère Pascal, pour ce don que tu as fait au Congo, à l’Afrique et à l’humanité tout entière.

Par Herve Zebrowski

Diffusé le 04 septembre 2020, par www.congo-liberty.com