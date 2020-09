L’avenir du Congo se joue dans le marchandage du Terminal de Djeno : Sassou-NGuesso exige 600 millions d’euros pour sauver sa dictature

Par Rigobert OSSEBI

Le 5 octobre prochain, la concession du Terminal de Djeno dont bénéficiait Total E&P Congo (63%) au côté d’ENI Congo (37%) prendra fin. Présenté par la multinationale à ses actionnaires en « Véritable plaque tournante du système de production du pétrole brut congolais », le terminal s’apparenterait davantage à un tonneau des Danaïdes dans lequel sombre, depuis bientôt cinquante ans, l’or noir du Congo.

Le pétrole de Pointe Noire n’a apporté au pays qu’une insolente richesse à quelques-uns et une immense pauvreté, insoutenable maintenant, à l’ensemble de sa population. Toutes régions confondues…

Pour entretenir la confusion sur la réalité de la production pétrolière dans le royaume de la kleptocratie des Nguesso, la SuperMajor de Courbevoie héritière d’ELF, compère idéal, sert en 2020 aux lecteurs et actionnaires des infos volontairement hors d’âge et périmées : « Le terminal de Djéno existe depuis 1972. Il traite plus de 95 % de la production congolaise de pétrole brut, soit environ 220 000 barils par jour en 2015. » Farce grossière et éhontée, les champs de Moho opérés par TOTAL, à eux seuls, dépassent cette quantité, certes prétendument de 2015, mais qui contribue à la désinformation et surtout à la protection des vols et détournements massifs commis par l’organisation criminelle à la tête du Congo Brazzavole depuis 1997.

Auparavant, naïfs-dociles-incompétents les dirigeants (toujours les mêmes actuellement) se laissaient abuser par les pétroliers français et italiens. Le documentaire qui avait été produit par M6 sur ELF avant l’OPA de TOTAL en juillet 1999, le démontrait clairement. « Un pillage occulte, clair, net et Républicain » avoué et répété par Loïk Le Floch Prigent tel qu’il se déroulait alors et se perpétuerait encore… ! « Républicain ! » cela ne s’invente pas !

Le témoignage de feu-Pascal Lissouba, qui avouait ne pas avoir su ce qui se passait à Djeno, est pathétique. Celui du regretté Nguila Moungounga Kombo est déchirant lorsqu’il témoigne, en plus de la décote de 5 dollars par baril (soit 30% sur le prix du baril qui était alors à 15 ou 16 dollars), d’une recette pétrolière de 10.000 Francs français (1500€) mensuelle pour le Congo ; [dont je me souviens pour l’avoir vue un jour de février 1993 dans une suite du Grand Hôtel à Paris (payée par ELF)] . Alors ministre des finances de Pascal Lissouba, Clément Mouamba l’actuel 1er ministre fantoche, était sur le point de défaillir en me montrant la feuille blanche, imprimée de quatre lignes, qui justifiait le hold-up du pétrolier avec un reliquat de l’équivalent de 500.000 FCFA avant dévaluation.

TOTAL a donc remplacé ELF, mais les méthodes ont-elles changé ? Peu, mais peut-être en pire !

Les Nguesso ont pris le pouvoir pétrolier sans pour autant, par incompétence et par paresse, parvenir à favoriser, comme les Angolais de la SONANGOL ou même les Equato-guinéens de GEPetrol, les intérêts de l’Etat face à ceux des partenaires privés étrangers. En Angola, il revient environ 50%, en participation à l’Etat directement ou sa filiale SONANGOL ; en Guinée Equatoriale, c’est autour de 30% ; au Congo Brazzavole, la SNPC se prévaut de 10 à 15%. Dans les rares champs exploités avec Congorep, la SNPC a 49% ; mais dans de nombreux permis qui avaient été accordés à TOTAL et à ENI, l’Etat congolais et la SNPC n’ont rien.

En clair, TOTAL a trois fois plus d’intérêt à produire au Congo-Brazzavole qu’en Angola et deux fois plus qu’en Guinée-Equato ! Le seul progrès accompli, est celui de l’enrichissement personnel du clan des Nguesso dans les participations de 25% qui ont été accordées à AOGC et PETROCONGO (l’homme de paille Denis Gokana) ainsi qu’à KONTINENT (l’ex-FMI Yaya Moussa proche de Denis Christel et accoquiné avec le très corrompu Gilbert Ondongo sans oublier certains collègues qu’il compte toujours dans la gangrénée institution…).

Donc en Amont, à la production, le Congo n’a pas grand-chose, et le Terminal de Djeno, c’est déjà l’Aval, très cher à Denis Christel Sassou Nguesso ! Première étape (physique) de la disparition des cargaisons officielles ; et des cargaisons fantômes qui faisaient sourire Loïk le Floch Prigent dans le même documentaire de M6.

Dans les programmes d’allocations de chargements mensuels au Terminal de Djeno, établis par TOTAL E&P, huit ou neuf sur dix des tankers qui se présentent sont des VLCC d’une capacité de deux millions de barils et un ou deux sont des SUEZMAX d’un million de barils environ. De plus, comme l’attestent des captures d’écran, le Terminal de Djeno peut charger deux tankers en même temps. Ce fut le cas le 14 juillet 2019, le VLCC New Coral, pavillon hongkongais, était en chargement en même temps que le Suezmax Cap Pierre, pavillon libérien, d’Euronav basé à Anvers. Nul ne sait combien de barils congolais ont été réellement aspirés dans les cuves de tankers … ! A part TOTAL et les autres opérateurs… ! Egalement à remarquer 4 ou 5 jours par mois durant lesquels le terminal semble déserté. Pour mieux remplir les cargaisons fantômes ?

L’organisation maffieuse a optimisé au maximum les barils qui revenaient à l’Etat au titre de la maigre participation de la SNPC, de la redevance, de la fiscalité et du profit-oil, grâce à des préfinancements auprès de Traders qui anticipent maintenant cinq à dix ans de production ; également, le Djeno a servi à des escroqueries au préfinancement pétrolier entre Genève et Singapour perpétrées par le Trader Zenrock Commodities et révélées par Congo-Liberty

Le Terminal de Djeno est un enjeu stratégique pour la compagnie qui l’opère et pour l’organisation criminelle à la tête du Congo. TOTAL a été particulièrement malchanceuse (en apparence), au Congo-Brazzavole, lors des renouvellements des champs pétroliers de PNGF Secteur Sud, Tchibeli-Litanzi, Tchibouela II et Tchendo II (14 juillet 2015) et plus récemment avec Kombi-Likalala-Libondo (KLL II) attribués à l’heureuse PERENCO sans appel d’offre, à des prix ridiculement bas (près de six fois inférieur à celui demandé au départ par le gouvernement congolais) qui ouvrent la porte à de très légitimes interrogations. [Information reprise par GabonReview, ce montant a largement circulé dans le milieu pétrolier de Pointe Noire, plus encore que le Covid19. Trois cents millions de dollars seraient passés sous la table pour aller en partie chez les fournisseurs d’armements turcs !]

PERENCO est accusée de « faire main basse sur le pétrole gabonais » (en titre dans l’article de Gabon Review) en s’octroyant le mois d’août dernier le contrôle du terminal pétrolier du Cap Lopez, dans une cession de gré à gré avec la « supermajor » française. « TOTAL trois ans après la cession de plusieurs champs onshore, le géant français Total, acteur historique au Gabon, accélère son désengagement du pays avec la revente à la junior pétrolière franco-britannique Perenco de plusieurs gisements, assortis du terminal d’exportation du Cap Lopez. Alors que Total cherche depuis quelques années à quitter le Gabon par tous les moyens, Perenco affiche quant à elle la ferme intention d’asseoir sa position dominante dans le pays. Ce n’est pas une bonne nouvelle pour le Gabon » pouvait-on lire dans l’article du journal gabonais, qui enfonce le clou : « Perenco est nommée dans plusieurs enquêtes journalistiques pour ses liens avec le clan Bongo, notamment autour de l’affaire, dévoilée en avril par Africa Confidential, de l’Hôtel du Collectionneur, un palace parisien vite renommé “Hôtel Perenco” par l’opinion publique gabonaise. Ce dernier serait l’une des pièces maîtresses d’un circuit de blanchiment au profit de la caste dirigeante gabonaise. Partout où Perenco signe des contrats trop juteux pour être honnêtes, on retrouve le spécialiste des affaires louches, Denis Chatelan, directeur commercial de la société… »

Serait-ce une bonne nouvelle pour le Congo, si ce même scénario se déroulait au Congo ? PERENCO est la championne des bonnes affaires au Congo. Trop bonnes affaires et, dès lors qu’il y a des Nguesso derrière, le soupçon de corruption s’intensifie.

L’enjeu financier pour la reprise du Terminal de Djeno a été fixé par le despote Dénis 1er qui réclame 600 millions d’euros (soit environ 450 milliards de FCFA) : 50 milliards x 4 (mois de salaires) pour s’assurer d’un bon climat social ; 100 milliards pour l’organisation des élections ; 150 milliards pour l’achat des consciences et des protections ! Si l’on sait qu’administrativement les élections coûteront 20 milliards à préparer, le solde de 230 milliards de FCFA servira essentiellement à la corruption, à l’achat d’armements et à l’enrichissement personnel des Nguesso !

TOTAL rechignerait à allonger un pareil montant. Le clan des Nguesso menacerait de confier le Terminal de Djeno à un partenaire chinois ou turc ; ce qui permettrait de lui adjoindre un associé local, AOGC – PETROCONGO!

PERENCO, toujours Elle, sera-t-elle appelée à la rescousse ? Avec PERENCO « opérateur » d’une association, Il sera possible d’inclure aussi AOGC-PETROCONGO, comme d’habitude à hauteur de 25%. Cette société familiale, qui appartient à 100% à la famille du fondateur Hubert Perrodo, récupère maintenant systématiquement (dans le Golfe de Guinée), avec un certain succès, les champs matures de TOTAL sans que l’on sache si ces cessions se font véritablement dans l’intérêt des actionnaires de cette dernière ou dans un partenariat occulte ? D’abord société française, à sa création rue Dumont d’Urville à Paris, elle devint franco-britannique, et finira société suisse ou luxembourgeoise en véritable GAFA qu’elle est déjà. Ses montages luxembourgeois pour masquer sa participation (famille Perrodo) dans KONBINI, intriguent comme sa constellation de filiales bahamiennes, logées dans une même boîte à lettres ou presque, et ses jongleries avec le recyclage permanent d’administrateurs interchangeables. Le soupçon sérieux de conflits d’intérêts avec de très hauts fonctionnaires français semble n’inquiéter personne pour le moment.

Heureusement que le retour annoncé du Juge Dominique Blanc à la tête du dossier des BMA va permettre sûrement, dans un premier temps, de convoquer enfants et neveux devant un tribunal parisien. Denis Sassou Nguesso, tout au long de ses décennies de pouvoir, a toujours compté parmi ses obligés le locataire du Ministère de la Justice à Paris. Le premier, maintenant de la longue liste, était Albin Chalandon qui avant d’accéder à ce poste avait été PDG du Groupe ELF, puis de 1983 à 1986 Conseiller spécial Hydrocarbures très chèrement payé de Denis Sassou Nguesso qu’il venait voir une fois par mois à Brazzaville ; avant de devenir le Garde des Sceaux de la Cohabitation Chirac de 1986 à 1988. [Denis Sassou Nguesso n’avait semble-t-il pas appris d’Albin Chalandon que le Djeno Brent ne souffrait d’aucune décote sur le marché international !]

Qu’Eric Dupond-Moretti, l’actuel Ministre de la Justice française, fut un temps le Conseil de la République du Congo et que son ancien Cabinet, devenu celui d’Antoine Vey, puisse entretenir des relations d’affaires avec la République très corrompue du Congo Brazzavole, n’empêchera pas la détermination des enquêteurs et des magistrats français de faire enfin valoir le Droit, bafoué par les Nguesso, sur leur territoire. De plus, les affaires judiciaires liées à l’industrie pétrolière du Congo Brazzavole se sont multipliées en Suisse (affaire GUNVOR), au Portugal (José Veiga-Asperbras), aux USA (appartements du Clan Nguesso dont celui de Kiki à Miami et plus discrètement l’intervention du Department Of Justice de Washington auprès de TOTAL et d’ENI pour qu’elles se retirent de l’association avec AOGC-PETROCONGO et KONTINENT) et en Italie avec les 8 années de prison requises contre Claudio Descalzi par le Tribunal de Milan ; il est fort à parier que les enquêteurs français ne consacreront plus leur temps à ne s’intéresser qu’aux bicoques et chaussures en croco du tyran et de ses rejetons : le pétrole extrait par des sociétés françaises ou semi-françaises ne devrait pas tarder à s’inviter à leur table !

Les milliards de dollars dont il est question dans les affaires pétrolières sortiront bien vite du volet financier pour rejoindre celui de « crimes contre l’humanité » tant les sommes volées et détournées sont scandaleusement colossales et la misère généralisée, dans laquelle est plongée la population congolaise, est incommensurable !

Rigobert OSSEBI

Diffusé le 07 septembre 2020, par www.congo-liberty.com