LE PRÉSIDENT ABBE FULBERT YOULOU AURAIT-IL TOUT VOLE ? Par Dieudonné-Antoine GANGA

Les festivités du soixantième anniversaire de l’indépendance de notre pays ont ressuscité dans les cœurs de certains compatriotes la haine de fustiger la brève présidence de notre premier Président de la République, Monsieur l’Abbé Fulbert Youlou (1960 – 1963).D’aucuns ont continué à le calomnier en le rendant responsable des émeutes de 1959, entre les militants du M.S.A de Monsieur Jacques Opangault et de son parti l’U.D.D.I.A. et non entre les Mbochis et les Koongos. D’autres l’ont accusé d’avoir tout volé, en reprenant comme des perroquets, ce que les militants de l’U.J.C. (l’Union de la jeunesse Congolaise) d’obédience communiste, sous la conduite de Balossa N’Tari Ange alias Beloz, chantaient à tue-tête pendant les événements des 13, 14 et 15 Août 1963. Une rengaine que certains avaient prise comme une parole d’Évangile et relayée à l’époque par le journal ‘’Dipanda’’ dont le Ministre Claude Ernest Ndalla alias Graille fut rédacteur en chef. Une véritable manipulation politicienne. Comme l’a dit Vilfredo Pareto :’’Certaines révolutions n’ont abouti qu’à duper le peuple.’’

Loin de moi, l’idée de remuer le couteau dans la plaie. Mais il me revient en tant que citoyen congolais, témoin des émeutes de 1959 et des événements des 13, 14 et 15 Août 1963 de rétablir la vérité des faits, tout en faisant montre d’honnêteté intellectuelle. Ainsi me permettrais-je d’écrire de nouveau, ce que j’ai écrit, il y a quelques mois dans l’hebdomadaire ‘’La Semaine Africaine’’ : ‘’… Que s’était-il passé en réalité en 1959 ? En 1959, l’U.D.D.I.A., le parti de l’Abbé Fulbert Youlou accéda au pouvoir à la suite de la politique de la chaise vide appliquée par le M.S.A. de M. Jacques Opangault ; ce qui fut une erreur politique et fatale pour ce dernier. Il faut le reconnaître. Car la politique de la chaise vide n’est pas payante. En effet, du 25 au 30 novembre 1958, les dirigeants des partis politiques, des organisations syndicales et du Conseil du gouvernement de coalition, se retrouvèrent à Pointe-Noire, capitale du Moyen-Congo, pour se mettre d’accord sur la nouvelle forme des institutions à mettre en place. Les uns et les autres, en l’occurrence ceux des deux principaux partis, l’U.D.D.I.A. et le M.S.A. n’arrivèrent pas à s’entendre. Au plus fort de la discussion, un député du M.S.A., M. Yambot, annonça son passage à l’U.D.D.I.A. Après quelques échanges houleux, les députés du M.S.A. quittèrent la salle, laissant la place à leurs collègues de la majorité U.D.D.I.A. qui se mirent immédiatement au travail pour voter une constitution qui leur était favorable. Une nouvelle organisation de gouvernement fut mise donc sur pied. M. Jacques Opangault, alors premier ministre, fut remplacé par M. l’Abbé Fulbert Youlou. Puisque Pointe-Noire, ville originaire de M. Félix Tchicaya, l’allié de M. Jacques Opangault, était hostile au nouveau gouvernement de M. l’Abbé Fulbert Youlou, les députés de l’U.D.D.I.A. décidèrent alors le transfert du siège de l’Assemblée à Brazzaville, devenue capitale du Congo, destination vers laquelle ils se rendirent immédiatement.

En 1959, pour éviter que l’U.D.D.I.A. ne s’organisât au pouvoir et ne consolidât sa situation dans le pays, le M.S.A. réclama en vain la dissolution de l’Assemblée et l’organisation de nouvelles élections législatives. Entre temps, les militants du M.S.A. et du P.P.C. incités par quelques députés dont M. Pouy, lancèrent des appels réitérés à la guerre civile et sortirent un tract dans lequel ils déclarèrent ‘’le larisme insolent et envahissant.’’ Des émeutes éclatèrent alors, tant à Bacongo qu’à Poto-Poto entre les militants de l’U.D.D.I.A. et du M.S.A.-P.P.C., et non entre Bakoongos et Mbochis, Comme on le raconte. Des pillages et des viols furent enregistrés. Le bilan de ces émeutes se présenta malheureusement comme suit : plus de 100 morts, 177 blessés et 350 maisons détruites. Le Président Abbé Fulbert Youlou, le Vice-Président Jacques Opangault, le ministre Stéphane Tchitchelle et tous leurs collègues et acteurs politiques de l’époque, en grands patriotes, avaient pu faire preuve de dépassement dans l’intérêt supérieur du pays et des populations congolaises. Le Congo et les populations connurent une ère de paix. La preuve : les nouvelles élections présidentielles de 1961 au cours desquelles, M. l’Abbé Fulbert Youlou, candidat consensuel et unique, fut élu Président de la République, se déroulèrent sans incident. Le Président Abbé Fulbert Youlou et le Vice-Président Jacques Opangault donnèrent la priorité au Congo. N’en déplaise aux revanchards et autres fossoyeurs de la paix, qu’on se le dise une fois pour toutes ; ils n’incitèrent point à la guerre civile. Ils comprirent que construire ensemble notre pays était un défi qui devait aller au-delà de leurs propres frustrations, de leurs propres échecs, de leurs propres haines, de leurs propres deuils.’’ C’est l’occasion d’affirmer ici, haut et fort que le Président Abbé Fulbert Youlou et le Vice-Président Jacques Opangault n’étaient pas d’aigris et de revanchards. Ils étaient des hommes supérieurs, c’est-à-dire ceux qui selon Confucius ‘’ont mis d’abord leurs paroles en pratiques, ensuite ont parlé conformément à leurs actions, ont eu une bienveillance égale pour tous et qui ont été enfin sans égoïsme et sans particularité.’’

Quant à ceux qui affirment que le Président Abbé Fulbert Youlou aurait tout volé, je leur réponds que c’est archi-faux. Même le tribunal populaire dont le ministère public était tenu par le procureur général de la République, M. Roch Auguste Nganzadi et qui était présidé par M. Stanislas Batchi, quoique l’ayant condamné par contumace, n’avait pas pu étayer les preuves des chefs d’accusation dont les détournements de deniers publics que l’on reprochait au Président Abbé Fulbert Youlou. Il y a quelques années, M. le Ministre Simon-Pierre Kikoungha N’Got, issu pourtant du M.S.A., donc de l’opposition, avait déclaré urbi et orbi, sur les antennes de R.F.I., que le Président Abbé Fulbert Youlou n’avait jamais détourné des deniers publics. De son côté, notre compatriote Mfumu qui nous a quittés cette année, écrivait dans les dépêches de Brazzaville No 3291 du vendredi 10 Août 2018 : ‘’ Dans un audit, jamais publié, commandé par le gouvernement Massamba-Débat, aucune trace de détournement de deniers publics imputables à l’Abbé Fulbert Youlou n’a été relevée.’’ Pour sa part, mon ami Lecas Atondo-Monmondjo a écrit à ce propos, dans le journal ‘’La Semaine Africaine’’ No 3741 du 10 Novembre 2017 : ‘’…On parla longtemps de la fortune de l’Abbé. Mais sa fortune vint de sa collaboration et de la générosité du sécessionniste Moïse Tchombé du Katanga…Brazzaville fut sous Youlou le grand appui de Tchombé en Afrique Centrale. Moïse Tchombé ayant frappé sa propre monnaie, refila à Youlou tous les francs congolais (forte monnaie). C’est Hazoumé qui ramena des malles pleines de billets du Katanga. L’Abbé s’employa à les changer en francs belges, puis en francs CFA…Le slogan ‘’Youlou a tout volé’’ ne refléta pas la vérité. Un haut fonctionnaire du Trésor, chargé dans une commission d’instruire le dossier Youlou sur des détournements de fonds publics, m’assura que Youlou ne touchait point à l’argent public…’’

D’autre part il sied de signaler, pour notre gouverne et celle des générations futures, que le Président Abbé Fulbert Youlou avec cet argent, au lieu de le garder par devers lui-même, l’avait utilisé pour acheter pour le compte du Congo : la résidence de l’Ambassadeur du Congo en France, à Vaucresson, banlieue parisienne, les appartements de la rue Boussingault pour les stagiaires congolais en France, la Maison des Étudiants Congolais (la M.E.C) à Paris, dans la rue Broca, les immeubles abritant les chancelleries congolaises à Paris, à Washington aux U.S.A., à Bruxelles en Belgique, la résidence du représentant du Congo aux Nations-Unies à New-York. Toujours avec cet argent, il a construit à Brazzaville, l’Hôtel de Ville, les sièges des mairies de Bacongo, Makélékélé, Moungali et Ouenzé, le commissariat central devenu depuis, l’État-Major de l’Armée, l’hôtel Bilombo (nom de sa mère), récupéré par le gouvernement révolutionnaire du Président Alphonse Massamba-Débat et rebaptisé Olympic Palace à l’occasion des Premiers Jeux Africains en 1965. Enfin, ‘’le Président Abbé Fulbert Youlou fut un grand bâtisseur à l’image de Houphouët-Boigny, son modèle. Il installa la première chaine de télévision en Afrique Noire. Il prit l’initiative de convoquer la première conférence des chefs d’État d’expression française (décembre 1960). Cette conférence se transforma en Union Africaine et Malgache, qui prit le contrepied du groupe de Casablanca, celui des progressistes…’’ dit encore mon ami Lecas Atondi-Monmondjo.

Cessons donc de calomnier le Président Abbé Fulbert Youlou. Ne continuons pas à fouiller tout le temps dans sa poubelle qui est certainement moins puante que les nôtres. Il y a tellement eu d’événements dans notre pays depuis le 15 Août 1963, date de démission du président Abbé Fulbert Youlou… Utilisons un langage unificateur, un langage de paix. Passons de la violence au dialogue. Faisons nôtre, cette pensée du premier Ministre Bernard Kolelas : ’’la paix sociale, la justice, l’entente nationale sont un passage obligé pour notre pays. C’est notre seule planche de salut face à la misère sociale qui s’aggrave de jour en jour. C’est pourquoi nous demandons à tous nos compatriotes d’enlever tout obstacle sur le chemin de la paix, de transcender nos égoïsmes et nos divisions, nos rancœurs et méchancetés inutiles pour la construction d’un Congo démocratique, digne de nos meilleures traditions sociales et morales animées par l’esprit de famille élargie, l’esprit de fraternité et de solidarité agissantes.’’ Il est donc temps de travailler patiemment chacun à son modeste niveau, à l’éclosion d’une élite au sens politique, intellectuel et spirituel du terme. Sans elle, point d’émancipation. Comme l’affirme souvent, mon ami Lecas Atondi Monmondjo, ‘’il faut rassembler l’intelligence des gens capables de repenser notre pays qui peut être sauvé par un nouvel élan d’union, de fraternité et d’amour. Il faut donc des actes fondateurs forts, mais qui doivent être bien pensés et conduits.’’ Léguons donc aux générations futures, l’esprit patriotique, la vérité et l’honnêteté intellectuelle. Enfin avec le Cardinal Émile Biayenda, j’affirme que ‘’l’amour est le pardon, la paix est son essence, le dialogue est sa joie. On ne s’aime réellement que lorsque l’amour devenant miséricorde, pardonne tout, en élevant l’autre au plus profond de son humilité.’’ Comprenne qui pourra. J’ai dit.

Dieudonné ANTOINE-GANGA

