LES DÉFIS DE DEMAIN EN AFRIQUE : LE POSTCOLONIALISME

Par David LONDI

Pour maintenir l’Afrique dans un état de sous-développement perpétuel, les anciennes puissances coloniales sont passées du colonialisme au postcolonialisme en passant par le néocolonialisme. Quelles réalités renferment ces concepts ? Pourquoi cette stratégie ?

Le colonialisme

Le colonialisme est basé sur l’occupation militaire et l’exploitation des ressources humaines et naturelles à des fins économiques. La possession de colonies donnait au colonisateur un poids politique sur le plan international. C’est ainsi que la France a reconquis sa gloire d’Antan perdue après sa défaite face à l’Allemagne de Bismarck en 1870 jusqu’à se hisser au 3e rang mondial des puissances diplomatiques. La population locale n’avait aucun droit de participation dans les systèmes de prise de décisions concernant la région ou le pays. Après la colonisation il fallait maintenir ces avantages par le néocolonialisme.

Le néocolonialisme

Avec l’indépendance, il s’est graduellement établi de nouveaux rapports avec l’ex-colonisateur dans le cadre de la «coopération». C’est ainsi que le «néocolonialisme» avec le concours des élites des anciennes colonies qui, par paresse intellectuelle ou opportunisme, ont laissé se perpétrer le système colonial.

Le néocolonialisme permettait à la Métropole de garder ses marchés, sa puissance diplomatique, sa présence culturelle et sa présence militaire dans certains cas.

Quant à la classe dirigeante en place, elle obtenait une aide technique pour l’exécution de modèles de développement totalement inadaptés et basés sur le schéma de production colonial : exploitation, transport vers la Métropole, transformation, biens de consommation réexpédiés vers l’ancienne Colonie. Pour ce faire, l’ancienne puissance vend des équipements, octroie des prêts, place des experts et acquiert au passage des informations précieuses sur la situation économique, sociale et politique du pays pour avoir un contrôle total de son ancienne colonie. Le système facilite la corruption et l’enrichissement excessif d’une minorité de «responsables» locaux et la collection des points de PIB pour l’économie du néocolonisateur. Pour ce faire, les dirigeants bénéficient, d’une forme de protection politique et militaire leur permettant de rester au pouvoir avec une immunité presque totale. Dans de pareils cas, l’ancienne métropole ne parle ni d’absence de démocratie, ni d’abus des droits de l’homme ni d’excès de corruption. Ce qui compte ce sont les intérêts stratégiques, politiques et économiques du néocolonisateur. L’arrivée des nouvelles technologies et la libération de l’information vont modifier les rapports entre l’ancienne puissance et son ex-colonie pour échapper au jugement de la communauté internationale qui pourrait la taxer de néocolonisatrice. C’est pour échapper à cette mauvaise image que l’ancienne puissance va faire évoluer les relations avec son ancienne colonie en un autre concept qui est le postcolonialisme, plus acceptable aux yeux des autres puissances.

Le postcolonialisme

Le postcolonialisme a ses caractéristiques propres qui le distinguent du colonialisme et du néocolonialisme. Il est un phénomène très récent qui date du début des années 1990, suite à la chute des régimes communistes, à la guerre du Golfe et à l’effritement du peu d’unité que le tiers monde était parvenu à construire (Conférence des non-alignés, Groupe des 77, Organisations régionales…).

Le postcolonialisme est le produit d’une fausse décolonisation dont les populations du Sud sont aujourd’hui pleinement conscientes, d’une part, et de la peur du Nord qui craint les transformations radicales qu’une telle prise de conscience ne manquera pas d’apporter, d’autre part. La peur de la «déstabilisation» explique le renforcement de l’alliance naturelle entre les faux décolonisés et les faux décolonisateurs, et justifie des actions «préventives» à visage découvert. Les faux décolonisés, dans un mimétisme aveugle, revêtent le pays des habits de la fausse démocratie qui les protègent et dédouanent les faux décolonisateurs de leur complicité. Tout le monde y trouve son compte.

Les illusions des indépendances

La colonisation avait bien affecté la vie des peuples africains sur tous les plans (social, politique, économique et culturel). En 1960, de très nombreux pays d’Afrique deviennent indépendants.

Mais malheureusement, l’indépendance une fois acquise, l’espoir s’est transformé en inquiétude par l’installation d’une nouvelle tragédie provoquant ainsi la déception ou l’indignation généralisée.

Si certains esprits peuvent accuser le fait colonial de retarder le développement de l’Afrique, on ne peut plus rendre la colonisation totalement responsable de la mauvaise gestion qui caractérise les administrations des pays africains. Après le retrait du colonialisme, l’Afrique a dû faire face à un certain nombre de problèmes dont la solution dépendait d’une remise en cause radicale de l’héritage colonial. La mauvaise gouvernance, la corruption et l’ethnicisme vont plonger le continent dans des abîmes politiques, sociales et économiques.

De la conduite des affaires politiques

En Afrique, il nous faut distinguer deux Afrique, celle où la démocratie s’enracine progressivement, et l’autre, celle tenue par les dictateurs et les présidences à vie.

En Afrique, le rêve démocratique des lendemains des indépendances a laissé la place à la confiscation du pouvoir par le biais des armes, à la corruption des consciences des opposants qui n’ont pas de moyens d’existence suffisants et par les modifications des constitutions. Ainsi l’honneur laisse la place au déshonneur. Résultat, la crise de confiance en politique prend effet en même temps que le déficit démocratique. Ce déficit, à l’approche des élections, conduit toujours à un climat de violence et de la triche généralisée, et efface l’espoir ou l’optimisme des sociétés africaines pour la démocratie.

Dans ce contexte, deux constats peuvent être faits sur le continent africain:

– d’un côté, l’opposition est traquée, intimidée et embastillée par le pouvoir et devient résignée. La presse est muselée, le pouvoir politique n’a plus de contre poids. Dans un tel cas, la démocratie est confisquée et toutes les atteintes sont possibles (atteintes aux droits humains, assassinats, impunité, corruption, fraude …) ;

– de l’autre côté, l’opposition présente une force politique incontournable qui est capable de contribuer à la recomposition du paysage politique mais complètement disloquée.

Le manque de respect du jeu démocratique par les dictatures de présidence à vie crée des forces sociales et populaires incontrôlées, d’où l’explosion de la violence et des troubles politico-ethniques.

On a tous compris que l’alternance démocratique a cédé sa place à la présidence à vie dont la conséquence est l’usure du pouvoir et la violence permanente comme moyen de sa conservation.

L’usure du pouvoir et ses conséquences

L’usure du pouvoir se caractérise par la perte de contact avec la réalité et se traduit, le plus souvent, par une perte de légitimité vis-à-vis des citoyens. Un pouvoir usé ne se rend plus compte de son bilan catastrophique. Généralement, il se fonde sur des jugements insensés et la fuite en avant devient l’ultime bataille. Dans ce contexte les oppositions n’ont pour seule réalité et seul horizon que l’éthnie.

L’illusion des partis politiques

Habitués à vivre sous des régimes de parti unique depuis les années 60 jusqu’aux années 90, les Africains arrivent aujourd’hui, assez difficilement, à se regrouper autour de programmes consistants pour bâtir des partis politiques en vue de l’amélioration de la gouvernance. Les regroupements politiques auxquels nous assistons en Afrique se font sur la base de considérations économiques ou ethniques surtout dans des sociétés en crise économique permanente avec des taux de chômage élevés: se mettre dans un parti politique dont le leader est jugé nanti, ou rejoindre le parti au pouvoir, pour tirer des avantages liés à un poste qu’on espère occuper un jour, ou simplement essayer de se regrouper parce qu’on est de la même ethnie, de la même région ou parce qu’on est coreligionnaire.

De la gestion des affaires publiques

Au temps des partis uniques, le bien public profitait prioritairement aux gouvernants et à leurs familles, la parentocratie. En raison du fait que, d’une façon générale, la recherche du quotidien occupe une grande place dans le programme de chaque citoyen, les hommes aux affaires utilisent toutes sortes d’acrobatie pour faire de la chose publique leur propriété personnelle. Tous trouvent que c’est là une attitude normale: se servir de sa position sociale pour s’enrichir avec la chose publique. Les nouveaux nantis font naître des injustices sociales insupportables : les petits sergents d’Antan sont devenus des Généraux et les petits bricoleurs de quartier des milliardaires sans aucun mérite.

Des injustices

Faute de transparence et de contrôle démocratique sur les relations financières entre la France et les pays africains, on ne peut avancer que des hypothèses. On estime qu’au moins 25% de l’aide bilatérale est détournée. La comptabilité publique de ce pays interdit la corruption directe. Mais on peut aussi être un corrupteur passif si l’on prête à un pays en sachant pertinemment que cet argent sera détourné.

Comment expliquer aux contribuables occidentaux que l’on apporte des aides financières à des Etats dont les chefs pillent ouvertement les budgets? Le font-ils seulement ? Et comment continuer à subventionner les pays africains si, au vu et au su de tout le monde, des vols réguliers sont organisés vers la Suisse ou divers paradis fiscaux pour y déposer des valises de billets? Ce que la Suisse ne tolère plus pour l’argent de la drogue, l’accepte-t-elle pour le sang des pauvres?

Le défi socio-économique et culturel

Une culture sans emprunt est appelée à disparaître. Mais une culture qui se vide de son contenu pour en adopter une autre perd de son identité, de sa substance et de sa capacité à se projeter dans l’avenir par absence de base solide. Elle ne nourrit plus la créativité et l’inventivité.

Après les indépendances, on a assisté à un phénomène d’acculturation des populations. Elles sont déconnectées et détournées de leur propre marche socio-économique pour adopter des systèmes socio-économiques pour lesquels elles n’ont ni les moyens, ni les compétences requises. Il y a une absence totale ou partielle des pré-requis pour mener les systèmes économiques importés et imposés aux ex-colonisés. On assiste alors à une chute brutale dans l’économie du marché (économie libérale) sans capitaux (sans accumulation des capitaux).

Sur le plan culturel, chaque métropole a imposé à sa colonie sa langue comme langue officielle de communication et de travail. Or, nous savons que, seule, la langue maternelle est capable de véhiculer avec réalité et bonheur les valeurs de la civilisation qui lui a donné naissance; toute autre langue ne peut que s’adapter à des réalités, des situations qu’elle n’est pas originellement appelée à exprimer. Ainsi, les multiples difficultés que rencontrent les étudiants africains et les auteurs africains dans leur production peuvent les contraindre à de nombreuses innovations, surtout dans le domaine romanesque, par exemple.

On peut donc convenir que les multiples problèmes que connaissent la plupart des systèmes éducatifs africains trouvent leur origine dans cette adoption des langues occidentales, dont le corollaire est la dépendance du continent noir vis-à-vis de l’Occident pour les manuels scolaires (leurs ressources traditionnelles ne sont pas conformes aux réalités culturelles africaines). Contrairement aux idées reçues, l’économie est fortement dépendante de la culture.

C’est ce lien que l’Occident a brisé en Afrique. L’Afrique est en train de payer et continuera longtemps encore de payer un lourd tribut à la présence occidentale sur le continent. Les frontières arbitrairement installées représentent la marque la plus indélébile de cette présence coloniale dont les effets ne sont pas pour disparaître demain matin: le morcellement politique du continent, les murs invisibles dressés entre les populations, la division de ses fils, synonyme de déchirure du tissu social africain et de conflits frontaliers entre Etats rivaux indépendants. La chute du mur de Berlin n’a pas fait tomber les murs invisibles érigés à la Conférence de Berlin de 1885.

En effet, la gestion de cet héritage colonial plonge le continent noir dans une perpétuelle ébullition et éloigne les Africains de la concrétisation de la promesse de construire des peuples unis et des Nations.

Dans le domaine économique, ce serait une erreur de penser que le pillage des ressources économiques de l’Afrique par les colonisateurs ne peut avoir d’effet sur le développement actuel de notre continent, dans la mesure où les richesses accumulées constituent un important moyen d’investissement dans le cadre de la néo-colonisation, astucieusement appelée coopération.

C’est dire qu’il faut trouver un lien direct entre colonisation, néocolonisation et postcolonisation, qui maintient, encore de nos jours, chaque puissance étrangère dans son ancienne colonie.

Le fait colonial a constitué, sans nul doute, le principal handicap à tout effort de développement économique de l’Afrique. Le commerce extérieur africain tributaire de la détérioration des termes de l’échange, la faiblesse des ressources envoyées par les institutions financières internationales, la présence obligatoire des coopérants ou conseillers pour soi-disant gérer les fonds d’aide au développement, le manque de correspondance entre les projets de développement imposés par l’Occident et les aspirations profondes des populations africaines, telles sont les difficultés qui minent l’illusion de la modernisation à outrance du continent africain et le cauchemar d’un sous-développement mortel.

