La Diaspora ya nzala ou diaspourie congolaise de Paris dans les jupons de Claudine Munari .

Sassou-NGuesso et Claudine Munari sa ministre

Certains Congolais de la place dite de Paris sont-ils atteints par le syndrome de Stockholm?

Alors que Claudine Munari avait pris soin de ne pas apparaître lors des obsèques de Pascal Lissouba à Perpignan de peur de se faire conspuer par les combattants, certains congolais font le pied de grue devant son hôtel parisien, en espérant s’entretenir avec celle qui a trahi avec maestria le professeur Lissouba pour rejoindre le camp du diable.

Opposante d’opérette, que ses visiteurs de jour et du soir ne se méprennent pas. Tout le verbatim de leurs entretiens se trouve, une fois leur dos tourné, sur le bureau du dictateur Sassou Denis.

Remettre en selle Claudine Munari, c’est comme chercher des poils aux œufs, ou vouloir couper les spaghettis avec un sécateur. Cette volupté de vouloir mettre au centre de notre lutte celle qui mange dans la main du tyran est une hérésie. Les Congolais n’ont rien à attendre de ces « opposants » de façade qui font le jeu du système PCT et qui mangent dans la main de Sassou Denis. Cette pseudo opposition est guidée par ses propres intérêts et par l’appétit de ses prébendes. L’intérêt du pays est relégué aux calendes grecques.

Qui peut croire que Sassou Denis, mélange de Machiavel pour son cynisme et du Khmer rouge Pol Pot pour le pogrom commis au Beach de Brazzaville, à Chacona et dans le Pool, accorde la liberté d’aller et venir à des « opposants » qui pourraient lui tordre le bras?

Les vrais opposants au système PCT et au dictateur Sassou Denis, sont soit liquidés, soit interdits de séjour, soit assignés à résidence, soit incarcérés dans les geôles insalubres de la maison de Brazzaville.

Toutefois, une question s’impose: comment Parfait Kokélas, Mathias NDZON, Clément MIERASSA, Charles Zacharie Bowao, Tsaty-Mabiala, Claudine Munari et bien d’autres font-ils pour vivre, maintenir d’équerre leur train de vie, et financer leurs activités politiques, si ce n’est avec la manne généreusement octroyée par Sassou Denis, leur père nourricier?

Il est temps que certains Congolais de la diaspora de Paris se ressaisissent. Se compromettre en apportant de l’eau au moulin à ceux qui jouent la partition du bourreau d’Oyo conduira à leur perte.

Claudine Munari ne mérite aucun regard. Plutôt le mépris des Congolais.

Sans compétence, ni expérience aucune dans l’administration publique, elle bénéficia de l’imprudence et des largesses du professeur Pascal Lissouba qui la nomme Directrice de son cabinet entre 1992 et 1997. Pour son retour d’exil doré à Paris pour Brazzaville, l’une des conditions du dictateur fut qu’elle participe avec la garantie de ne pas être condamnée à la parodie du procès ayant condamné par contumace en 2001, le président Pascal Lissouba à 30 ans de prison et de travaux forcés, pour l’affaire du contrat pétrolier entre le Congo et la compagnie américaine Occidental Petroleum (OXY). Le Président Pascal Lissouba qui ne s’est jamais remis de cette trahison, a dû se retourner dans sa tombe, lorsque Mme Claudine Munari s’est inclinée sur la tombe le 2 septembre 2020 !

Le deal réalisé, le bourreau des Congolais la nomme députée de la circonscription de son village Mouyondzi (2002-2017) qu’elle a littéralement abandonné, à la tête de son parti politique (MUST) qui a la taille d’une cabine téléphonique. Le tyran en fait ensuite sa ministre du commerce et des approvisionnements en 2009, en guise de récompense de sa félonie. Limogée par ce dernier en 2015 après avoir fait semblant de critiquer son projet de changement constitutionnel, elle se présente à l’élection présidentielle de 2016, où elle ne recueille que 1,54% des voix.

Voilà le parcours de celle qui attire les foules dans son hôtel parisien, et qui doit se marrer dans son for intérieur de la légèreté de ceux qui prétendent incarner le changement au Congo.

Claudine Munari ne s’exprime que sur commande. Quand elle s’exprime dans les médias, c’est pour faire croire à l’extérieur, à la demande du dictateur, que l’expression est libre au Congo. Ce qui est loin d’être la réalité en raison des prisonniers d’opinions.

Ce qui aurait dû être une force, devient une faiblesse. Avec un peu plus de deux cent mille âmes, la diaspora franco-congolaise aurait pu être une force par son nombre. Elle n’a cependant jamais réussi à se mobiliser comme un seul Homme, à parler d’une seule voix, à bâtir une stratégie pour faire plier le dictateur Sassou Denis. Trop d’égo, d’agendas cachés, d’inconséquence, d’infiltrés, d’ambivalence et d’opportunistes.

Le chaos dans lequel se trouve le pays doit nous inciter à changer de logiciel. Loin d’être des ayatollahs, une opposition frontale s’impose avec les fossoyeurs du Congo.

Le PCT, parti stalinien, adoubé par Claudine Munari et ses compères a ruiné le pays. Il a sabordé tous ses pans entiers. A brisé des vies et des générations. A fait voler éclats la cohésion nationale (c’est avec Munari et consorts que Sassou Denis justifiera demain une pseudo réconciliation nationale).

Ne pouvant faire du neuf avec du vieux, Claudine Munari et consorts ne devraient, si la diaspora de Paris avait des convictions chevillées au corps, ne bénéficier d’aucune attention.

Si nous voulons atteindre l’aube, c’est-à-dire chasser Sassou Denis et le système PCT, nous devons éviter le chemin de la nuit en côtoyant ceux et celles qui prêtent le flambeau à la destruction de notre pays. Depuis le coup d’Etat de Sassou Denis en 1992, le Congo est pris en otage par une association de malfaiteurs en bande organisée qui s’arroge des attributs de l’Etat.

Toute cette bande de traîtres à la solde de Sassou Denis ne mérite que le mépris et un bon coup de balai citoyen.

Claudine Munari future 1ere Ministre du futur gouvernement de Transition de Sassou-NGuesso après 2021.

Des entretiens agrémentés de champagnes et Grands crus bordelais entre les membres de la Diaspourie congolaise et Claudine Munari , elle demande d’être accompagnée pour faire aboutir une Transition politique proposé par Tsaty-Mabiala avec Sassou-NGuesso après 2021, car le Congo-Brazzaville aurait besoin d’un atterrissage en douceur pour reprendre l’expression de Mgr Ernest Kombo à la Conférence Nationale de 1991, et que c’est elle qui sera nommée la Première Ministre, et à ce titre, elle sera récompensée les activistes politiques dociles…en un mot, laissons le tyran Sassou-NGuesso mourir au pouvoir et vous aurez votre part !

Olivier MOUBARA

Diffusé le 19 septembre 2020, par www.congo-liberty.com