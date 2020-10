Nordistes et sudistes du Congo-Brazzaville : peut-on (encore) vivre ensemble?

Au moment où les Congolais du Nord et du Sud se regardent en chiens de faïence, où la cohabitation harmonieuse entre individus et entre ces deux entités vole en éclats, il est temps de poser et de se poser froidement cette question pour susciter le débat. L’avenir du Congo et du vivre ensemble en dépendent. Il est temps de sortir de l’hypocrisie, des sentiers battus et des postures pour jeter les bases d’un Congo nouveau susceptible d’unir toutes ses filles et tous ses fils.

Quatre points non exhaustifs nous amènent à nous poser cette question.

1) BA KONGOS BA BOMI MARIEN.

Alors que l’assassinat du président Marien Ngouabi le 18 mars 1977 avait été scellé par les ressortissants du Nord dans leur officine, dont le cerveau penseur et planificateur est le dictateur Sassou Denis, la propagande des médias du PCT faisait croire à l’opinion nationale que ce crime crapuleux avait été perpétré par les BA KONGOS, vocable qui désigne par extension les ressortissants du Sud du Congo.

Aujourd’hui, à moins de faire preuve de malhonnêteté intellectuelle, il est connu que ce crime sacrificiel était dicté par les velléités des ressortissants du Nord de conserver coûte que coûte le pouvoir dans la partie septentrionale du pays. Il vaut mieux sacrifier un kuyu, Marien Ngouabi, que de perdre le pouvoir! Telle est leur antienne. Si non, comment expliquer l’absence de sanctions envers les ressortissants du Nord, nonobstant les preuves irréfragables de nombreux détournements des deniers publics qui leur sont imputables ?

La contrepartie concédée à cette association de criminels et de malfaiteurs en bande organisée à l’allégeance de ce crime odieux est double: volé, violé, tué… vous ne serez jamais punis, et protéger au nom de l’ethnie et de la région. L’hubris de tous ces insignifiants a laissé court à leur slogan favori : Lèdza, lè nua, lè yiba mbongo ya l’Etat, lè botola basi ya bato.

Tel est le graal de ces prédateurs qui ont fait des anti-valeurs l’alpha et l’oméga de leur mode de fonctionnement. Peu à peu, ces fainéants ont relégué au second plan la valeur TRAVAIL, en réussissant le tour de force de faire installer sur toute l’étendue du pays leur culture de la facilité et du moindre effort.

2) L’AVENIR DES MBOCHIS

En s’exprimant ainsi publiquement sans complexe et sans détours devant la Cour des criminels de Brazzaville, Nianga Mbouala s’interrogeait sur l’avenir de l’ethnie mbochi post Sassou Denis, comme si, lui et les siens craignaient de la part des ressortissants du Sud, des représailles, ou quelque chose d’insondable.

Sociologiquement minoritaire sur l’ensemble du pays, les mbochis ont pris en otage le Congo depuis près de quarante ans, en faisant de la majorité de leurs compatriotes des valets, en leur imposant avec la brutalité qui sied à leur comportement, une colonisation intérieure.

Faute de sonder les reins et le cœur du criminel Nianga Mbouala, force est de constater que cette interrogation publique du bras armé de Sassou Denis est loin d’être anodine.

Il est donc temps de sortir de l’ambiguïté en demandant clairement aux aficionados de Sassou Denis et du PCT de dévoiler leurs intentions.

Et si cette phrase malicieusement distillée par l’homme à la barbe blanche qui s’apparente davantage à un signe de radicalisation voulait simplement dire aller à terme vers la scission du Congo?

La multiplication des appels à l’unité du Sud du Congo est loin d’être une chimère. De plus en plus de Congolais ont le sentiment de ne pas vivre dans le même pays, de promouvoir les mêmes valeurs, de développer la solidarité, de respecter les différences, et de renforcer la volonté des individus à être des acteurs.

A l’inverse de Sassou Denis qui a massacré sans compter dans la région du Pool en prenant soin d’éliminer physiquement plusieurs cadres du Sud, les présidents issus de cette partie du Sud du Congo (Youlou, Massamba-Débat, Pascal Lissouba), ont toujours été respectueux de la vie humaine de tous les Congolais, quelle que soit leur région et leur origine. Tout ce qui se dit et qui est écrit sur ces illustres disparus, relève de la propagande stalinienne de Sassou Denis et du PCT. Il est bien connu que l’Histoire est toujours écrite par les manipulateurs.

La crainte de Nianga MBouala et des ressortissants du Nord se situe sans doute sur ce point. Les mbochis, à travers leur tête de gondole Sassou Denis ont endeuillé plusieurs familles du Sud du Congo. Ils sont allés au-delà de l’acceptable dans leurs exactions. Aujourd’hui, sentant le vent tourner, ils craignent une hypothétique revanche des ressortissants du Sud qui ne fait partie de l’ADN de ses ressortissants.

3) LA RECONCILIATION DES CADRES DE LA LIKOUALA SOUS LA HOULETTE DE FIRMIN AYESSA.

Téléguidée par le criminel Sassou Denis, Firmin Ayessa, directeur de cabinet et gendre du tyran, avait pour mission de mener à bien aux frais du contribuable non pas du Nord mais du Congo, la réconciliation des « cadres » de la région de la Likouala. In fine, la stratégie dictée par le dictateur du bord de l’Alima est toujours la même : protéger son pouvoir pour lequel ses crimes sont absouts par sa Constitution qui lui accorde l’immunité jusqu’à la fin de ses jours, et conserver à tout prix, et par tous les moyens, le pouvoir au Nord.

Gilbert DJOMBO BOMODJO, Fernand SABAYE, Henri DJOMBO, Camara DEKAMO, Jean-Marie TASSOUA, Marius MOUAMBENGA, qui ont la spécificité d’être sans exception les fossoyeurs du Congo, sont intervenus tour à tour, non pas dans l’intérêt de réconcilier le pays, mais plutôt dans leur intérêt égoïste de protéger leur pouvoir et leur région.

Une telle démarche est-elle susceptible de sceller l’unité du pays? Assurément, non. Au contraire, elle accentue irrémédiablement sa division en deux entités bien distinctes.

4) L’ACCENTUATION INDIGESTE DU TRIBALISME

Qui est tribaliste ? Celui qui le pratique, ou celui qui le subit ?

En 1971, Ange Diawara écrivait dans son manifeste : « Sassou-Nguesso est un complexé et un incapable. Il occupe les hautes fonctions de l’Etat à cause du tribalisme mis en place par le président Marien Ngouabi afin de faciliter les nordistes à dominer dans l’administration, la Police et l’Armée ».

Depuis près de trente-quatre ans d’exercice autoritaire du pouvoir garni de cadavres par l’ogre de Mpila, la machine du tribalisme s’est emballée, broyant des vies, privant sans complexe l’avenir de tous ceux qui ne sont pas nés dans la bonne ethnie ou dans la bonne région.

99% des emplois civils et militaires sont occupés par les ressortissants d’une même région ! Par exemple, dans un souci de rééquilibrage ethnique au sein de la médecine, François IBOVI avait envoyé à Cuba, mille (1.000) étudiants dont 95% ressortissants d’une même ethnie du Nord.

Preuve de l’impasse de la gestion tribaliste du pays par Sassou Denis, ses parents issus du même village, ses enfants et sa cohorte d’idiots utiles, est un dépôt de bilan :

– 5300 milliards de dette extérieure,

– 3479 milliards de dette intérieure,

– 134 milliards de dette gagée,

– 14. 000 milliards des générations futures volatilisés dans la nature,

– 8847 d’emplois fictifs rémunérés mensuellement sur le budget de l’Etat,

– 23 mois d’arriérés de pension,

– 15 trimestres d’arriérés de bourses… Fermez le ban.

Au regard de ce qui précède, notre pays est à un tournant. Le Congo est ruiné et en ruines. Sassou Denis, est l’homme qui avait loué une suite à l’hôtel Crillon au lendemain de son coup d’Etat qui avait coûté la vie à plus de 10.000 congolais en 1997. Persuadé de ne jamais remporter l’élection présidentielle, il se maintient illégalement à la tête du pays par des complicités intérieures et extérieures. Adoubé par la France et ses réseaux qu’il prend soin d’arroser comme il se doit, les congolais du Nord et du Sud sont à la croisée des chemins : se ressaisir et s’unir pour chasser du Congo Sassou Denis, ou être deux entités irréconciliables.

« Seuls les Congolais sauveront le Congo. Pas la communauté internationale. N’y comptez pas », disait le professeur Pascal Lissouba.

Le Président Lissouba et son 1er ministre Bernard Kolelas

Olivier MOUEBARA

Diffusé le 27 octobre 2020, par www.congo-liberty.com