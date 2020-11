Comment la France maintient les « démocraties tropicales » africaines francophones sous son influence, avec la complicité des élites politiques africaines

Le président français Emmanuel Macron et son représentant au Congo-Brazzaville

Par Lucien PAMBOU

Le concept de démocratie tropicale a été contesté par mon compatriote constitutionnaliste, Félix Bankounda Mpele. Pour lui, il y a une démocratie et elle ne peut pas être tropicalisée. Malheureusement, en Afrique francophone, largement sous influence française grâce à la zone Franc et aux libertés laissées aux entreprises françaises pour extraire les matières premières et les vendre (comme le fait aujourd’hui Total au Congo), il y a lieu de parler de tropicalisation de ces démocraties africaines en construction dont les dirigeants organisent les élections pour ne pas les perdre avec la bénédiction de la France qui regarde ailleurs quand, dans ces pays, vous avez des gouvernements qui modifient les constitutions pour se maintenir au pouvoir. Ces démocraties tropicales spécifiques sont semblables aux démocraties dites populaires qui existaient en Europe de l’Est et sous influence russe.

La France a vendu aux Africains qui sont sous influence le principe de démocratie tout en sachant que les populations dans ces pays sont globalement analphabètes et que seules les relations tribales et les accords réseautaux entre les tribus permettent aux élites de rester longtemps au pouvoir. Par rapport à la Grande Bretagne, la France a renforcé le concept de démocratie tropicale en zone francophone d’Afrique en accélérant et en renforçant une politique de dépendance vis à vis de l’élite politique et des intellectuels de ces pays. Nous avons modestement élaboré la théorie des réseaux internes et externes pour expliquer la soumission des pays de la zone Franc à la France. Les changements constitutionnels et les mandats présidentiels en cours en Côte d’Ivoire, en Guinée, au Congo-Brazzaville, au Cameroun, au Tchad et peut-être demain en République centrafricaine trouvent ici une justification du maintien au pouvoir des élites issus des partis uniques avant les années 90.

Dans la plupart des pays africains, on a fait croire que la fin des années 90 allait devenir un moment de pluralisme politique. Néanmoins, on peut constater que la personnalisation du pouvoir depuis les années 60 n’est plus la même. Les élections sont organisées régulièrement dans ces démocraties tropicales. Or, ni la transparence, ni la sincérité des élections sont avérées. La société civile, qui essaie de s’organiser, n’est pas entendue par les régimes politiques en place où le président de la République s’inscrit comme le personnage de référence. Dans un tel régime, l’alternance politique, les libertés et l’indépendance de la justice ne peuvent respectées. Certains de mes compatriotes, comme Val de Nantes ou David Londi, expliquent qu’il faut se débarrasser du régime présidentiel en Afrique qui est la source de tous les malheurs dans les démocraties tropicales africaines francophones. Ils militent pour un régime fédéral, ils réfléchissent et proposent une théorie de ce modèle politique fédéraliste. Cette volonté théorique doit être saluée mais elle bute sur un problème pratique : comment se débarrasser de l’héritage colonial français et l’autoritarisme du Président et de la classe politique, opposition et majorité confondues au sein du réseau. Le réseau préfère un régime présidentiel. Imposer un régime fédéraliste suppose un consensus des classes politiques dans les pays francophones et l’adoubement de la France. A court et moyen termes, tant que le réseau structure la vie politique dans les démocraties tropicales africaines, c’est impossible. En parler c’est bien, faire prendre conscience aux gens, c’est bien, mais on reste dans l’ordre du bavardage et de la conversation de salon, mais on ne doit pas à long terme y renoncer. Encore faut-il réfléchir sur les modalités pratiques de l’instauration de ce type de modèle fédéraliste.

En Afrique de l’ouest, les élections de Alassane Ouattara et de Alpha Condé sont considérées par les élites intellectuelles africaines expatriées comme atypiques. Alpha Condé a roulé dans la farine les Guinéens malgré son opposition aux nombreux présidents qui ont gouverné ce pays, comme Sekou Touré ou Lansana Conté. En Côte d’Ivoire, Alassane Ouattara s’est présenté à l’élection présidentielle après la mort de son ancien premier ministre et ami, Amadou Gon Coulibaly, candidat putatif à l’élection présidentielle. Au Mali, le coup d’État contre IBK et l’installation aux affaires du Colonel Assimi Goïta ne change rien à la domination de la France dans ce pays au nom de la lutte contre le terrorisme.

L’Afrique francophone a beaucoup de mal à se prendre en charge institutionnellement, politiquement et financièrement. Ce sont des pays qui au plan sécuritaire sont des nains et qui doivent tout aux services de sécurité français et à la générosité économique de la France qui les maintient dans la dépendance grâce au franc CFA. La tentative pour ces pays (et avec la bénédiction de la France) de créer une monnaie (ECO) alternative au franc CFA est une vaste blague stratégiquement pensée depuis Paris pour faire croire aux pays africains qu’ils peuvent être souverains sur le plan monétaire et économique. En renégociant pour 20 ans la gestion du terminal de Djeno à Pointe-Noire au Congo et malgré les déclarations du ministre congolais du pétrole Jean-Marc Thystère Tchicaya, Total vient de montrer au nom du réseau international où se trouve le vrai pouvoir. Le Congo pouvait-il faire autrement ? Certains disent oui, sans toujours donner les solutions, d’autres disent non car le Congo n’a pas d’expertise technique et technologique pour explorer les fonds marins congolais et exporter le pétrole vers l’étranger.

Les Africains clament haut et fort leur indépendance et leur souveraineté en théorie. La France laisse faire car en pratique elle sait où se trouve le véritable pouvoir, c’est à dire à Paris. Les opposants politiques en Afrique francophone vivent pour la plupart en France. Ils ont souvent la double nationalité, ils sont confrontés à des choix difficiles : comment critiquer les pouvoirs politiques en place dans leurs pays sans accuser la France qui leur donne le gîte et le couvert, comment critiquer les pouvoir politiques en place dans leurs pays tout en proposant des programmes alternatifs qui déclarent rompre définitivement avec la France ? La théorie du réseau montre qu’ils sont coincés et que les changements d’alliance ne sont pas que théoriques, ils ont aussi des accents pratiques. La France le sait, elle maintient ces pays sous dépendance mentale, intellectuelle et pratique, tout en favorisant les élites dans ces pays qui respectent sa politique et tout en regardant ailleurs dès lors qu’il y a des opérations de désobéissance civile conduites par certains dirigeants de l’opposition et qui se retrouvent embastillés à cause du rapport de force en leur défaveur vis à vis des régimes politiques en place.

Je termine. Ce papier a pour vocation de ne pas accuser mais de montrer au nom de l’analyse politique et réseautale, et contrairement à ce que pense la plupart des lettrés francophones naïfs que nous sommes, que la géopolitique des intérêts est supérieure à des condamnations larmoyantes nationalistes. Il ne suffit pas de déclarer et d’accuser la domination d’un pays, la France (qui défend ses intérêts économiques et d’influence), sur un groupe de pays, les pays francophones d’Afrique, il faut sortir d’un modèle théorique hérité de la colonisation et fondé sur le bavardage permanent et réfléchir sur des pratiques pratiquantes pour le bien des démocraties tropicales dans la sphère francophone.

Diffusé le 09 novembre 2020, par www.congo-liberty.com