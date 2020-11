Les Congolais peuvent-ils rembourser les dettes contractées par Sassou Denis?

A force de multiplier les pas de côté, le chef suprême de la dette a conduit le Congo à la banqueroute. Sous perfusion des institutions financières internationales néocoloniales, le Congo est en faillite et en cessation de paiement. Il faut cent (100) ans aux congolais pour rembourser cette colossale dette !

Depuis 2015, le Congo est surendetté. Notre pays ne peut plus rembourser ses dettes. La dette contractée par Sassou Denis dépasse les 12, 5 milliards de dollars. 63% de cette dette extérieure est détenue par la Chine. L’opacité chinoise entoure les conditions auxquelles l’argent est prêté. Un tiers des prêts chinois sont garantis, c’est-à-dire gagés sur des ressources ou des infrastructures.

La mauvaise pratique des prêts gagés, c’est-à-dire les remboursements en nature des ressources naturelles de notre pays a fini de le déposséder de ses bijoux de famille.

Rétrospectivement, ce n’est pas par hasard que la Constitution de 1992 avait clairement condamné les coups d’Etat comme moyen d’accession au pouvoir dans notre pays.

Au-delà de la littérature, la question à laquelle les juristes congolais devraient plancher de toute urgence est la suivante : les congolais peuvent-ils rembourser les dettes contractées par un « président » illégitime et illégal ?

Alors que les retraités congolais ne perçoivent plus leur pension depuis des années, que le chômage frappe de plein fouet les jeunes et que les hôpitaux sont des mouroirs, la famille du dictateur congolais, selon Global Witness aurait blanchi 70 millions de dollars de fonds publics.

Le Congo, troisième plus grand producteur de pétrole d’Afrique subsaharienne, est l’un des pays les plus inégalitaires de la planète. Seule la famille du tyran et ses courtisans sont conviés à la table du dictateur, privant même de miettes la majorité de la population qui vit dans le dénuement et dans une misère innommable.

Dès lors, que peut-on faire devant cette problématique ?

D’abord, le rassemblement de tous les fils et les filles du Congo est une gageure pour tenter de sauver ce qui reste du pays. Il est urgent de nous rassembler comme un seul HOMME pour nous débarrasser de Sassou Denis, de son système et de ses complices. Ce cancer s’est métastasé, ses méfaits ont touché tout le tissu social. Même s’il est en phase terminale, certains souhaitent encore le maintenir dans un coma artificiel pendant plusieurs années.

Ensuite, au moment où les Congolais souhaitent unanimement une nouvelle respiration démocratique, nous devons nous organiser en créant des associations afin d’engager des poursuites judiciaires devant les juridictions civiles occidentales dans le but de faire condamner Sassou Denis et ses complices.

Le but de cette démarche est d’obtenir des juridictions civiles des saisies conservatoires. Le cas HOJEJ qui s’apprête à vendre aux enchères l’avion du dictateur de Mpila est un bel exemple d’opiniâtreté.

Après avoir identifié les biens mal acquis de Sassou Denis et de son entourage, la saisie conservatoire est une mesure qui permet de » bloquer un élément du patrimoine du débiteur (sommes d’argent, biens mobiliers), afin que ce dernier soit dans l’impossibilité de le donner, de le vendre ou de le détériorer ».

La saisie conservatoire a un caractère préventif et va permettre aux Congolais de s’assurer que son débiteur (Sassou Denis le chef suprême de la dette) ne puisse pas organiser son insolvabilité.

Après avoir saigné financièrement le pays en l’endettant à tour de bras avec des dettes creuses qui n’ont servi qu’à enrichir Sassou Denis et sa famille, le temps de faire tinter leurs casseroles par le biais de la justice est arrivé. Il est hors de question pour le contribuable congolais de rembourser une dette contractée par un putschiste sanguinaire.

Enfin, « une dette est pour l’homme libre une servitude cruelle ».

Comment peut-on revendiquer notre indépendance vis-à-vis de la France et des institutions financières néocoloniales qui nous maintiennent la tête sous l’eau par le biais de la dette ?

Comment peut-on se dire indépendants avec le Franc CFA comme monnaie coloniale ? Sans notre propre monnaie, point de souveraineté.

La France, une naine dans le concert des Nations est un poil à gratter. Elle s’accroche comme une bouée de sauvetage à ses colonies avec la complicité de ses sous-préfets comme Sassou Dénis, Paul Biya… pour financer son système social.

Désindustrialisée, le sous-sol africain en général et congolais en particulier permet aux gouvernements successifs français d’acheter la paix sociale en France.

Devenu obèse, l’Etat français n’est plus qu’un distributeur de droits sociaux. La CAF (caisse d’allocations familiales) comptabilise 103 différentes allocations distribuées ici et là, grâce au pétrole congolais. Nous devons couper cette pompe aspirante.

« Si la France n’a pas d’amis mais que des intérêts » comme le disait le général de Gaulle, les Congolais doivent comprendre qu’il est temps de s’en prendre aux intérêts néocoloniaux dans notre pays. C’est à ce prix que nous commencerons à poser les jalons d’un début de respectabilité.

Nous devons passer des bons mots, de la littérature ambiante, du bavardage inutile à l’action. Car, « Il n’est de pire pauvreté que les dettes ».

Olivier MOUEBARA

Diffusé le 11 novembre 2020, par www.congo-liberty.com