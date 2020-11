Quelle est l’appellation appropriée… vin de palme ou jus de palme ?

Mon très cher Mbulunkwé, mboté.

Nos amis communs Yakamambu, Mboungou, Itoua et Tati, ont profité des derniers moments de la saison sèche, pour aller en villégiature à Luingui, dans le district de Boko, au-delà de Loufoulakari. Sur le chemin du retour, ils se sont tout d’abord arrêtés à Kiadi pour s’approvisionner en eau potable. Il y a dans ce village une bonne source, bien entretenue par les habitants. L’eau qui en sort est limpide et rafraîchissante. Elle n’a rien à envier à l’eau Vittel que l’on nous vend à des prix exorbitants dans les supermarchés de Mfoa, la capitale. Beaucoup de gens, les week-ends, pénurie d’eau potable à Mfoa oblige, y vont prendre de l’eau dans des bidons jaunes, puisque les dame-jeanne ont disparu de la circulation. Un véritable défilé des véhicules 4×4. Une sorte d’exode urbain pour l’eau ! Comme quoi, l’eau c’est la vie, pour reprendre le slogan de la défunte S.N.D.E., la société de distribution d’eau.

Ils sont allés ensuite boire du ‘’nsamba’’ fraîchement récolté par le célèbre malavoutier, Ma Nioka. Dans le mbongui, il y avait cinq personnes qui sirotaient ce bon vin. Ils parlaient de tout et de rien. Tout à coup, ils se sont mis à discuter du nom de ‘’vin de palme’’. Quelle idée ! D’aucuns pensaient que le nom de vin de palme était inapproprié, pour la simple raison que le palmier n’était pas de la famille des vignes, ces arbrisseaux sarmenteux cultivés pour son fruit, le raisin, consommé tel ou dont on tire le vin. Pour cette raison, il fallait l’appeler ‘’jus de palmier’’. Car ce jus n’est que de la sève du palmier. D’autres pensaient qu’il fallait maintenir son appellation d’origine, celle de ‘’vin de palme ’’ à partir du moment où il fermentait et devenait ipso facto une boisson alcoolisée.

Yakamambu qui, d’habitude aime ce genre de discussions, n’a rien dit ; il est resté aussi muet qu’une carpe de la Dzoumouna. Il pencherait, lui, pour la nouvelle appellation ‘’jus de palmier’’. Il te demande de nous dire ce que tu penses de ce dilemme auquel nous nous trouvons confrontés. C’est comme si l’on discutait du sexe des anges. En tout cas, ton éclairage nous obligerait. Tu as du pain sur la planche.

Au revoir et à bientôt.

Diag-Lemba.

Diffusé le 19 novembre 2020, par www.congo-liberty.com