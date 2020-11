Le président français, Emmanuel Macron, parle à l’Afrique : décryptage de son entretien avec Jeune Afrique le 16 novembre à l’Elysée. (Par Lucien Pambou)

Pour une relation « décomplexée » entre l’Afrique et la France différente du réseau France/Afrique ?

Au cours de son entretien avec les journalistes Benjamin Roger et Marwane Ben Yahmed de Jeune Afrique, le président Macron a abordé tous les sujets qui font consensus et dissensus entre la France et l’Afrique. Pour le président Macron la France et l’Afrique francophone c’est une histoire d’amour ancienne, née dès le 19ième siècle des relations brutales et violentes à cause de l’esclavage et du colonialisme. Le président Macron considère que les Français actuels en sont les héritiers mais pas les acteurs. Il opère une rupture sémantique subtile entre la France en tant que territoire et les Français actuels qui en sont membres, héritiers de cette histoire et non acteurs. Dont acte. Comment alors expliquer les nombreux hôtels particuliers à Bordeaux et à Nantes dont les propriétaires, héritiers actuels ou non, ont profité du commerce triangulaire et de leur fortune du commerce de l’ébène pour les bâtir. La subtilité politique a des limites.

Macron, un président subtil analytiquement, malgré les faits réels de l’histoire

A cette histoire d’amour ancienne, il faut rajouter les rapports nouveaux/anciens avec l’Afrique anglophone, le Ghana, le Nigéria et on peut rajouter l’Afrique du sud. Le président Macron souhaite dépasser le réseau France/Afrique et installer des rapports africo-français dans une perspective beaucoup plus large. Il estime que la France/Afrique, c’est un autre temps avec un système réseautal qui a commencé à l’indépendance avec le Général De Gaulle et dont il ne pense pas être comptable. Sauf que la pratique politique dans l’Afrique francophone n’a pas beaucoup changé, le réseau France/Afrique continue d’exister, Les dirigeants de l’Afrique francophone ne veulent pas quitter le pouvoir et, au nom des pratiques dites démocratiques, ces dirigeants modifient les constitutions avec une France qui regarde ailleurs alors qu’on avait cru qu’avec l’arrivée d’un jeune Président français aux affaires, la pratique de la France/Afrique aurait disparu. Rien de tel. Le président Macron montre son impuissance, malgré la relation d’amour entre la France et l’Afrique. Les actuels dirigeants africains qui s’accrochent au pouvoir possèdent une carotte qui fait plier le cheval France, à savoir les intérêts économiques de la France sur le continent. La France est devenue une puissance déclinante. Elle est passée du troisième rang mondial à la 6ième place au sein des grandes Nations. Les dirigeants africains actuels le savent et, assez paradoxalement, font plier la France Goliath car eux sont les David suivant la métaphore biblique. Ce n’est pas toujours le plus fort, Goliath, qui l’emporte.

Le rôle du conseil président africain dans l’explication de texte du message du président Macron à l’Afrique

Pour parler de l’Afrique, le président Macron s’est inspiré des recommandations du conseil présidentiel pour l’Afrique (CPA), un conglomérat d’intellectuels, d’artistes, d’écrivains, de penseurs, voire d’hommes d’affaire africains pour le conseiller sur ce qu’il faut dire à l’Afrique. Inutile de discuter sur les méthodes de recrutement des membres de ce conglomérat mais on comprend très bien et de façon subtile que, pour le président Macron, ce n’est pas la France qui parle à l’Afrique mais l’Afrique qui parle à l’Afrique grâce au CPA. Dont acte. Je laisse à chacun le soin de méditer cette stratégie politique. Le président Macron dit que les relations entre l’Afrique et la France ont changé. Plusieurs sujets ont été abordés (la référence mémorielle, les archives de l’assassinat de Thomas Sankara, la restitution des éléments appartenant au patrimoine des pays africains au Bénin, au Sénégal et à Madagascar, la fin du CFA, la lutte contre le terrorisme et le besoin d’un renouvellement générationnel sur la scène politique africaine, le rôle nauséabond joué par certains membres des oppositions africaines qui veulent accéder au pouvoir, comme Guillaume Soro de Côte d’Ivoire, et qui jouent un jeu dangereux en s’appuyant la Turquie, ainsi que le ressentiment anti français exacerbé par les membres de l’opposition, les élections en Côte d’Ivoire et en Guinée, la force Barkhane et la nécessité pour la France de construire des nouvelles relations avec l’Afrique).

Sur tous ces sujets, le président Macron a apporté des réponses mais qui sont discutées et discutables car la stratégie gaullienne (dont Macron s’inspire) demeure pour l’Afrique : les intérêts français d’abord. Depuis le Général de Gaulle, rien n’a changé radicalement et rien ne changera dans les relations franco-africaines. Intelligemment, le président Macron élargit les relations de l’Afrique à celles que la France, au nom d’une géopolitique globale, va étendre à l’Afrique anglophone, plus dynamique, plus travailleuse et mieux organisée que l’Afrique francophone. D’ailleurs le président Macron va se rendre bientôt en Angola (lusophone) et en Afrique du Sud (anglophone et néerlandophone). Au mois de mai 2021 aura lieu en France la traditionnelle réunion France/Afrique au cours de laquelle seront invités les chefs d’État mais on mettra surtout en lumière les jeunes générations productives africaines sur tous les plans, économique, culturel, sportif voire politique. L’Afrique reste toujours dépendante de la France au nom de l’histoire d’amour. Les Africains, comme d’habitude résignés et spectateur du monde qui change et qui bouge, ne veulent pas stratégiquement mettre en compétition la relation d’amour de la France avec les autres Nations commerçantes du globe. Les Africains se contentent de peu et, au nom de la langue et des relations financières avec la France, acceptent tout. Le président Macron en opérant ainsi envoie le signal très fort aux anciens dirigeants politiques en Afrique que la jeunesse est un atout. Sera-t-il entendu ? Wait and see.

Par Lucien Pambou

Diffusé le 22 novembre 2020, par www.congo-liberty.com