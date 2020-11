TERMINAL DE DJENO : Patrick Pouyanné piégé par Sassou-NGuesso qui exige le soutien de Paris à sa réélection en mars 2021, avant l’attribution officielle du terminal à TOTAL

Patrick pouyanné et Sassou Dénis le 2 novembre 2020 à Oyo

Par Mingwa BIANGO

Mascarade de l’attribution du Terminal de Djeno entre chantage et corruption

M. Patrick Pouyanné, PDG du pétrolier français TOTAL E&P déclarait après le 02 novembre 2020, après sa réception par le dictateur congolais Dénis Sassou-NGuesso, que son groupe avait obtenu un moratoire de 20 ans sur la gestion du terminal pétrolier de NDjeno à Pointe-noire (Congo-Brazzaville). Il n’en est rien, Sassou-NGuesso exige des garanties pour sa réélection au 1er tour à la pseudo présidentielle de 2021.

Cette affirmation d’un moratoire de 20 ans supplémentaire en faveur de du pétrolier Total, probablement verbale du tyran congolais Sassou-NGuesso est contredite par une lettre arrivée le 16 novembre sur le bureau du Directeur Général de Total E&P Congo, et signée par le pseudo-ministre des Hydrocarbures Jean-Marc Thystère-Tchicaya (le pétrole étant le domaine réservé et familial de Denis Sassou-Nguesso) a autorisé l’opérateur français du Terminal de Djeno « à poursuivre son exploitation pendant une période transitoire allant du 18 novembre 2020 au 31 décembre 2020, dans les mêmes conditions que celles prévues par la concession actuelle. »

Depuis le 18 novembre 2020, dès 00 heure, le Terminal de Djeno est devenu la propriété exclusive de la République du Congo, conformément à la loi n°29-62 du 16 juin 1962, sans qu’un accord officiel et ratifié publiquement n’ait été mis en place ; comme ce fut le cas par exemple le 14 juillet 2015 pour les champs pétroliers du permis Ex- PNGF Sud (Tchibeli-Litanzi, Tchibouela II et Tchendo II) dont avaient bénéficié TOTAL et ENI au côté d’AOGC, PETRO CONGO et KONTINENT de Yaya Moussa. Finalement, les deux super-Majors, TOTAL et ENI cotées à la Bourse de New-York, ont dû faire marche arrière et abandonner au 1er janvier 2017, sous la pression du Department Of Justice (DOJ) des Etats-Unis l’exploitation de ces champs qui fut alors attribuée à PERENCO.

La malchance a poursuivi TOTAL et ENI qui ont vu la même société PERENCO, le 17 avril 2020 en plein confinement, bénéficier de l’exploitation, sans appel d’offre, de Kombi-Likalala-Libondo au côté d’AOGC et PETRO CONGO de bien mauvaise réputation ; toutes deux sont soupçonnées appartenir au clan des Nguesso. Pour 50 petits millions de dollars, soit moins de 1/6ème de ce qui était attendu officiellement au Trésor Public de Brazzaville, PERENCO (55% opérateur), AOGC (10%), PETRO CONGO (15%) s’emparaient de KLL au côté de la SNPC, le propriétaire du permis.

François PERRODO, le Président de PERENCO, était justement à Brazzaville ce même 18 novembre 2020, reçu par Denis Sassou Nguesso. Il est beaucoup question que sa société intègre le tour de table des associés à l’exploitation du Terminal de Djeno. Cependant, il est peu probable que l’attribution officielle et définitive du Terminal se fasse avant la proclamation des résultats de l’élection présidentielle congolaise de 2021. Denis Sassou Nguesso (qui a refusé à la France toutes les demandes de libération de « son » prisonnier le Général Mokoko), ne ratifiera rien au bénéfice de TOTAL avant que Paris ne reconnaisse sa victoire (« 1 Coup KO ») programmée à la prochaine élection. Les faux opposants et candidats déclarés au sacre du tyran sont avertis !

Tout flatteur vit au dépend de celui qui l’écoute

Sous le long règne de Denis Sassou Nguesso qui n’en finit pas, la corruption des affaires pétrolières a été la règle. Aujourd’hui le chantage politique semble être de la partie. L’on voit mal le vieux tyran se défaire de la carte maitresse du Terminal sans s’assurer de ses arrières à un horizon de moins de six mois… Sans compter, qu’il est passé maître dans l’art de ne pas tenir ses promesses dès lors qu’il sera réélu et reconnu par Paris !

Coordonnateur du Projet « Transition Démocratique et consensuelle au Congo-Brazzaville »

minguabiango@gmail.com

Diffusé le 26 novembre 2020, par www.congo-liberty.com