Décès de l’ambassadeur André Hombessa : communication du cercle d’analyses et de réflexions politiques du Grand Aigle

’’ Rendez grâces en toutes choses, car c’est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus Christ ’’

(Les épitres de Paul 1 Thessaloniciens chapitre 5 versets 18)

C’est avec des cœurs serrés que la Famille TOUNGAMANI -HOMBESSA – et le Cercle d’Analyses et de Réflexions Politiques du Grand Aigle annoncent à la communauté nationale congolaise repartie sur tout le territoire national. aux diasporas congolaises des différents continents, ainsi qu’à la communauté internationale du décès de leur membre, frère, père, oncle ,grand père et responsable ; Monsieur André HOMBESSA Ambassadeur pléni-potentiel de la République du Congo auprès des pays scandinaves avec résidence à Stockholm ( Suède)

Ce dernier est décédé le vendredi 20 novembre 2020 dans la ville de Bora en Suède, où il s’était retiré il ya quelques temps, suite à une longue période de maladie.

Agé de 85 ans, ce dernier aura donc vécu plus de 8 décennies sur la terre des hommes une vie riche, mouvementée et pleine de rebondissements, faite des hauts et des bas et aura occupé plusieurs hautes fonctions sur lesquelles nous y reviendrons en long et en large durant toute la période de deuil avant sa mise sous terre.

La république du Congo est donc en deuil et c’est un événement qui sera analysé sous trois dimensions ;

Citoyen chrétien var né d’une famille et devenu un chrétien engagé au service d’un idéal

Familial, car ayant pu appartenir à une grande famille et ayant pu aussi avoir la double grâce de créer sa propre famille et devenir grand père à plusieurs reprises

Politique, car contre vents et marées il aura marqué l’histoire de la République du Congo depuis sa création le 28 novembre 1958 et à l’orée de la commémoration de ses 62 ans de sa proclamation

D’emblée ce qu’il y a lieu de retenir c’est ceci ;

Leader incontesté et Premier responsable de la Jeunesse du Mouvement de la Révolution JMNR, il entre au gouvernement en 1964 en tant que Secrétaire d’Etat chargé de la jeunesse, et aura également occupé le poste de Ministre de l’intérieur sous la présidence de feu son excellence le Président Alphonse MASSAMBA –DEBAT.

Chrétien engagé, figure emblématique de l’Eglise Evangélique du Congo, et personnalité comptant de la Grande famille Evangélique protestante mondiale,

Pour l’Europe et les autres continents, au vu des mesures du re -confinement imposées par les différents gouvernements et causées par la pandémie du Covid 19 ainsi que celles liées à la distanciation sociale .un projet de tenue d’ un service cultuel œcuménique d’actions de grâce ; pouvant regrouper jusqu’a 1000 personnes sur la toile internet en utilisant les NTIC ( Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication) est en cours d’élaboration , au temps opportun la commission d’organisation mettra à la disposition de tous les informations nécessaires pour y participer

A l’heure présente : Pour tous ceux et toutes celles qui désirent et qui tiennent à adresser leurs témoignages d’amitié à la famille .un lieu de veillée est ouvert à Brazzaville dans le quartier de Mansimou (Arrondissement 1, Makélékele), en face du Collège d’Enseignement Technique CET

Voie d’accès, Après le pont du Djoué, prendre la première à droite, puis suivre les banderoles en direction du séminaire protestant

LE CERCLE D’ANALYSES ET DE RELEXIONS POLITIQUES DU GRAND AIGLE