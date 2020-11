MBONGUI. LE SYSTÈME POLITIQUE ET ÉCONOMIQUE POUR LE RENOUVEAU DU CONGO (Mfumu Amaya Andely-Beeve)

L’acculturation africaine au bénéfice du modèle occidental constitue le fondement de la dérive africaine. Le modèle démocratique de l’Occident, basé sur l’individualisme et ruiné par les puissances d’argent, est inadapté et contraire aux valeurs africaines de groupe et de solidarité. Le système Mbongui, objet de cet ouvrage, vise à réconcilier la nation Congo avec ses valeurs bantu-autochtones, tout en étant ouvert sur les divers acquis positifs du monde. Ce système englobe les domaines politique, institutionnel, économique et social ; il est le gage du renouveau du Congo Brazzaville et s’offre à l’espace bantu-autochtone.

Diffusé le 28 novembre 2020, par www.congo-liberty.com