« Arrêt pipi, arrêt caca » : mobilités transnationales Congolaises. Entre contraintes répulsives et facteurs attractifs.

Jean Claude Boukou, chercheur, Sociologie des pratiques rémunératrices

Aujourd’hui, nombre de Congolais.e.s surtout la tranche d’âge des 25/35 ans, s’entrelace dans un engrenage du chômage devenant endémique. La création d’emplois pérennes et durables, talon d’Achille des classes politiques dirigeantes qui se succèdent au Congo-Brazzaville, constitue un élément qui permet d’analyser la mauvaise gouvernance politique, administrative, économique et financière. Il est admis que l’inégalité des chances a une incidence sur les comportements humains. Les jeunes sont contraints, bon gré, mal gré, de se déplacer quotidiennement vers d’autres grandes villes du pays, comme en transhumance, pour quêter souvent une pratique rémunératrice et redonner un sens à leur vie. L’enjeu est tel que la voie terrestre représente le moyen le plus accessible pour se déplacer. L’avion représentant un luxe pour de nombreux cas. Le Congo-Brazzaville compte à ce jour six routes dites nationales : la Route nationale 1 (RN1) relie les deux grandes capitales Pointe-noire et Brazzaville (601km); La Route nationale 2 (RN2) relie Brazzaville à Ouesso (850km) ; la route nationale 3 (RN3) relie Dolisie – Kibangou – Ngongo (Niari); la Route nationale 4 (RN4) relie Madingo-Kayes, Pointe-Noire, Tchamba Nzassi ; la Route nationale 5 (RN5) relie Madingo-Kayes, Nzambi ; la Route nationale 6 (RN6) relie Mall, Mandzi. Ce post s’intéresse à la RN1 dont sept points de péages la jonchent comme une autoroute – constituera le tronçon sur lequel reposera notre compréhension des raisons poussant les Congolais.e.s à migrer à l’intérieur de leur pays (87 dont 37 hommes et 50 femmes). Le modèle push-pull : des facteurs répulsifs (misère, pauvreté, incertitude de l’emploi) sont associés à des facteurs attractifs (facilités de transport, accessibilité aux soins infirmiers, montage d’un business, zone d’emploi et de prospérité économique (réelle ou fantasmée), zone de sécurité politique, villes où résident des membres de sa famille d’origine,) dans d’autres villes du Congo-Brazzaville. Dans ce cas, les mobilités s’expliquent par le seul différentiel d’amélioration de vie quotidienne, source de bifurcation. Cependant, dans leur déplacement quotidien, les Congolais.e.s sont heurté.e.s dans leur intimité, en ce sens, ils/elles agissent sous des contraintes auxquelles ils/elles ne peuvent pas raisonnablement résister. Les contraintes imposées ici sont posturales, susceptibles, dans le cadre des mixtions ou de défécation à l’air libre, d’amener les voyageurs à quitter leur référentiel d’orientation habituel pour fonctionner sur un nouveau référentiel mal approprié à leurs besoins.

Des contraintes répulsives : « Arrêt pipi, arrêt caca »

Un phénomène nouveau, né au lendemain de l’inauguration le 1er Mars 2016 de la RN1 qui relie Brazzaville à Pointe-Noire. « Arrêt pipi, arrêt caca », c’est le fait de s’arrêter au bord de la route, prier les voyageurs de descendre de l’autobus, leur demander de se fondre dans la forêt, se cacher sous un buisson ou une fourrée pour une mixtion ou une défécation à l’air libre. Les femmes sont séparées des hommes. Cette attitude de déféquer à l’air libre n’est pas rare au Congo-Brazzaville dans la mesure où les populations dans ce pays n’ont pas tous accès aux toilettes modernes. Mais le fait d’immobiliser l’autobus en pleine forêt du Mayombe par exemple, ou en savane est intéressant à observer dans la mesure où la RN1 a été construite sans tenir compte des aires de service et de repos ou d’installation des toilettes publiques. Les aires de repos permettent aux chauffeurs de se relaxer et aux voyageurs de se détendre. Les toilettes pour tous constituent un enjeu de santé publique. Une journée internationale a été instituée depuis 2001 dont l’objectif est de sensibiliser le public sur les questions d’hygiène à l’échelle planétaire. Selon les chiffres proposés par l’Onu, 4,2 milliards de personnes vivent sans accès à des installations sanitaires, soit plus de la moitié de la population mondiale. 673 millions de personnes dans le monde défèquent encore en plein air, dont les voyageurs Congolais.

Cette étude est pluridisciplinaire, elle combine les méthodologies quantitatives et qualitatives pour l’étude des comportements conduisant des individus à modifier leur identité pendant leur mobilité. « Arrêt pipi, arrêt caca » constitue une réponse à un nouvel univers de contraintes situationnelles. Les Congolais.e.s s’accommodent à la situation de l’heure. Ils/Elles vivent une expérience migratoire qui est avant tout une expérience existentielle, certes difficile, vers l’intériorisation des habitudes nouvelles. Déféquer à l’air libre durant le voyage sonne comme une forte contrainte.

Des facteurs attractifs

Rappelons que les mobilités transnationales recouvrent l’ensemble des déplacements des populations à travers les frontières qui mettent en relation les lieux et les personnes. Ces mobilités mettent en jeu des flux multiformes (des jeunes en recherche d’emploi qui se convertissent en commerçants, des femmes dont les travaux de champs n’ont pas permis leur socialisation) entre des villes de départ et des villes d’arrivée. La RN1 devient de ce point de vue le canal par excellence d’atteinte de leurs objectifs.

Les mobilités sur la RN1 mettent en évidence des opportunités et des défis économiques. La pauvreté des 25/35 ans et le manque d’emplois chronique les poussent sur la route pour refaire une autre identité. La route représente aujourd’hui ce que le chemin de fer fut pendant des années bonheur, où le « train bleu » faisait encore la fierté de l’unique voie ferrée du Congo-Brazzaville. C’était encore l’époque de « yaka noki noki tiquet ekofutama awa », (venir en urgence même sans titre de voyage). Le lecteur Congolais se rappellera le voyage pour rien et Un commerçant failli, (pp7-18) nouvelles, extraites des Chroniques congolaises (1978) écrite par Jean-Baptiste Tati-Loutard (1938-2009), où Boulou et Louzolo, héros fictifs contraints pour le premier, de venir à Brazzaville chez son oncle bien positionné socialement et administrativement chercher du travail. Le second, « en possession d’une belle somme de cinq millions. Il voyait là l’occasion de prendre sa revanche sur le destin. En attendant que la Révolution se calmât quelque peu, il alla enterrer de nuit l’argent dans des dames-jeannes, autour de la tombe de sa mère, qui, depuis l’autre monde et mieux que n’importe quel autre parent défunt, devait veiller sur les intérêts de son fils ». Ces Congolais.e.s qui se déplacent quotidiennement sont le contraire de Louzolo : ni argent enterré dans des dames-jeannes, ni épargne, mais simplement leur ingéniosité à entreprendre. La matière première de leur commerce provient des cultures du sous-sol Congolais destiné dans la plupart des cas à l’autoconsommation, mais, constitue à n’en pas douter un nouveau secteur économique qui puise sa force dans le besoin, la créativité, l’imagination de ses promoteurs et permet de faire des bénéfices. Dans presque tous les pays, le commerce est important, à la fois comme source de richesses et comme instrument pour parvenir à une croissance autonome et faire reculer la pauvreté.

