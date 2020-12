Sassou Nguesso le dictateur manipulateur et déstabilisateur s’offre une petite virée en Afrique de l’Ouest pour soutenir Alpha Condé et Allassane Ouattara

La période des Fêtes approche et, comme chacun sait, c’est la saison préférée des Nguesso ! Depuis vingt-quatre années que cette famille s’est ré-emparée du pouvoir, c’est la fiesta permanente ! Alors pour bien s’y préparer, rien de tel qu’une petite virée chez les amis que l’on a aidés à se hisser au sommet de leur Etat… !

Peu importe que le Falcon 7X présidentiel, saisi par Commisimpex, soit perdu définitivement pour la République du Congo (le jugement en faveur du créancier a été confirmé en Appel et l’avion sera vendu aux enchères très prochainement), Denis Sassou Nguesso se vante d’avoir toujours les moyens de voyager et de louer des avions toujours plus gros et « toujours plus chers ! ».

La première étape de sa randonnée devait l’amener à Conakry auprès d’Alpha Condé pour son 3ème mandat, son élève dictateur dans la conservation du pouvoir, dans la fraude électorale et dans la répression de la population. Contre toute attente, pour le tyran accompagné seulement de huit personnes le départ fut avancé, dans un autre avion (un Falcon 900 affrété auprès de Regourd Aviation) : direction Abidjan pour assister à l’investiture « 3ème Mandat » du nouveau venu au Club, Alassane Ouattara. Programme inchangé pour l’autre partie de la délégation qui se rendra directement de Brazzaville à Conakry. Avec deux avions la fête est plus folle !

On n’oublie pas qu’était partie de Brazzaville/Oyo, la vague du maintien au pouvoir à tout prix des dictateurs francophones. Le vieil autocrate congolais avait obtenu du président du Burundi, Pierre Nkurunziza, au printemps 2015 qu’il ne quitte pas la tête de l’Etat et s’assure d’un troisième mandat anticonstitutionnel ; des transferts de fonds conséquents, en provenance du Congo, avaient alors permis de favoriser sa « réélection » après l’avis favorable (et sûrement très coûteux) de la Cour Constitutionnelle de Bujumbura !

Depuis, le «virus » Sassou Nguesso s’est répandu en Afrique francophone, notamment grâce à la bienveillance impardonnable de François Hollande au Congo Brazzavole. La Côte d’Ivoire de Ouattara en a fait de même, comme Alpha Condé en Guinée (désavoué par le Parti Socialiste français alors qu’il était un membre historique de l’Internationale Socialiste). Ce dernier, Alpha Condé assistera également à l’investiture de l’Ivoirien ce 14 décembre à Abidjan et rentrera à Conakry pour sa propre investiture qui se déroulera le lendemain 15 décembre. De nombreuses invitations ont été lancées en Afrique, quelques Chefs d’Etat seront présents à Conakry mais la représentation la plus importante viendra de la République du Congo dont la délégation, dans le deuxième avion, ne comptera pas moins de 47 membres parmi les habituels accompagnateurs et courtisans de Denis Sassou Nguesso.

Claudia Sassou Nguesso, Edgar Nguesso et Serge Pereira sont en tête de liste, d’autant plus que la seconde étape, la Guinée-Bissau est annoncée «visite officielle» en l’honneur de Denis Sassou Nguesso dans la capitale Bissau, par son coursier habituel-homme de main, le président, Umaro Sissoco Embaló.

Claudia et Serge Pereira ne devraient par rater la moindre opportunité de business dans le narco-Etat. Toutefois, il est vrai qu’il faut savoir se montrer patient avec le gendre de Claudio Descalzi, après 500 milliards cfa (et de nombreux avenants correspondant à 130 milliards supplémentaires sur le montant prévu ; une pratique qui soulève des interrogations auprès des experts du FMI chargés de la dette), l’Université Denis Sassou Nguesso, après 7 ans de travaux, ne pourra inaugurer dans quelques semaines que trois modules sur les onze qu’elle doit compter. A ce train-là, il faudra peut-être que notre tyran suive l’exemple de Bouteflika ou celui de Mugabe pour en voir la fin… ! A moins qu’avant la livraison finale, le fleuve Congo n’emporte toute l’université dans ses eaux !

La visite que fera le dictateur congolais au narco-Etat de Guinée-Bissau a également pour but de réconcilier le bouillant Umaro Sissoco Embaló avec Alpha Condé. On ne compte plus le nombre de chefs d’Etat africains avec lesquels le lusophone Embaló est fâché ; outre Alpha Condé, il est au plus mal avec Alassane Ouattara de la Côte d’Ivoire et l’angolais João Lourenço.

Sassou-Nguesso, malgré l’insistance d’Embaló a fini par préserver sa relation avec Ouattara ; mais s’agissant de Lourenço, ce ne fut pas le cas ; il s’est fait, entre autres, le champion de la défense des enfants Dos Santos. Lors du décès accidentel ( ?) à Dubaï, le 29 octobre dernier, de l’époux d’Isabel Dos Santos, Sindika Dokolo, le dictateur congolais n’avait pas hésité à envoyer une délégation à Luanda pour demander la libération du fils Dos Santos, José Filomeno, ainsi que le déblocage des comptes bancaires d’Isabel. La lutte contre la corruption n’épargne personne en Angola, alors qu’au Congo de Denis Sassou Nguesso elle est institutionnellement acceptée (voire encouragée) : Gilbert Ondongo, le « petit ministre » corrompu par José Veiga ne présidait-il pas la table ronde des investisseurs que la CEMAC avait organisée à Pullman-Bercy les 17 et 18 novembre derniers ? Et s’attaquer à Isabel Dos Santos c’est s’attaquer à Denis Christel Sassou Nguesso tant leur enrichissement se ressemble !

L’aplomb de Denis Sassou Nguesso, à l’égard de Laurenço, était d’autant plus fort que quelque temps auparavant il refusait de le prendre au téléphone ; l’objet, il est vrai, était une demande de libération des prisonniers politiques de Brazzaville. Ce fut la raison pour laquelle, le 27 novembre à Libreville, lors du Sommet de la CEEAC, le président angolais avait pris à part « l’homme de Kimongo » Denis Sassou Nguesso (pour mémoire, incursion angolaise sur le territoire national ignorée par notre dictateur), pour un entretien plus glacial que froid qui a duré une quarantaine de minutes ; peut-être était-ce aussi pour lui reprocher les missions d’Umaro Sissoco Embaló qu’il dépêchait régulièrement auprès de l’ex-président Dos Santos à Barcelone et qui coïncidaient avec des manifestations de « jeunes » qui se déroulaient à Luanda ?

Aussi, nombreux sont les Congolais, autour de Sassou Nguesso, qui voient avec le plus grand déplaisir l’importance croissante que prend le pigeon voyageur-président de Guinée Bissau dans l’exercice de la diplomatie de notre pays…! Il se serait rendu à Paris dernièrement 5 fois, sans jamais être reçu officiellement au Quai d’Orsay ou à l’Elysée. Quant à « l’officiel » et pauvre ministre des Affaires étrangères, Jean Claude Ngakosso, il en a presque disparu et en a perdu son français et son latin ! On parle de frais de mission d’un million de dollars qu’Umaro Sissoco Embaló reçoit dans une mallette ; « affaires de famille », chez les Nguesso plus rien ne peut nous surprendre, comme la valise oubliée dans la cave du 2 rue Frédéric Le Play à Paris 7ème, avec près de 700.000 euros en espèces ; la Police française, dit-on, traite très sérieusement cette affaire… A cette adresse était domiciliée la cellule de Communication de la présidence du Congo, dirigée par Claudia Sassou Nguesso (encore elle !).

Après cette petite tournée en Afrique de l’Ouest, le président à vie congolais, manipulateur et déstabilisateur, pourra célébrer la fin de l’année 2020 à Brazzaville. Encore une année qu’il a passée à la tête de l’Etat congolais à pourrir la vie de nos compatriotes, parents et amis. On peut faire le vœu que ce sera bien la dernière et que les Nguesso disparaitront de notre horizon en 2021.

Après avoir visionné le film d’Aunel Arneth, « Keep quite or die », financé par le NED de Washington, qui apporte des témoignages terribles sur la dictature congolaise et nous montre la colère des jeunes de Pointe Noire contre Sassou Nguesso et ses sbires, l’on est sûr que l’explosivité de cette tranche d’âge nous débarrassera de ce pouvoir infecte bien plus facilement que l’on peut l’imaginer…

Il est évident que cette jeunesse n’attend plus qu’un signe, qu’un signal pour se rendre au palais !

La Rédaction

Diffusé le 14 décembre 2020, par www.congo-liberty.com