Denis Sassou Nguesso et JoãoLourenço

Rien ne ressemble plus à l’Angola de la grande corruption d’un Dos Santos, qui nous a imposé notre Empereur Denis 1er, que notre Congo saigné à blanc par ce dernier bien plus que les esclavagistes et les colonialistes.

Rien ne ressemble plus à Isabel Dos Santos qu’un Denis Christel Sassou Nguesso. Il ne se passe plus de jour, que « l’Aiglon » (fils voleur plutôt vautour de l’Empereur) ne soit cité dans une affaire de corruption et de détournement de fonds. ( Aujourd’hui dans https://www.occrp.org/en/biometric-bribery-semlex/the-optimist-without-borders-inside-the-semlex-ceos-empire-of-influence)

« Des documents judiciaires suisses datant de 2018 allèguent que l’une des sociétés de Karaziwan a même aidé à acheter une propriété à Paris d’une valeur de plus de 2 millions d’euros (2,4 millions de dollars) pour le fils du président de la République du Congo, Denis Sassou Nguesso.

Des documents montrent que Semlex et Karaziwan possédaient l’appartement par l’intermédiaire d’une société appelée Daruneva en 2010. Peu de temps après, Semlex a transféré ses actions dans Daruneva à un représentant de Sassou Nguesso. Un rapport de la justice suisse conclut: «Il ressort d’une chaîne de courriels que cette acquisition aurait été destinée à Denis Christel Sassou Nguesso.»

Un e-mail divulgué et un enregistrement de transaction montrent que l’accord a été financé par le géant des matières premières Gunvor, que Semlex aidait à sécuriser des millions de dollars de pétrole à prix réduit en République du Congo à cette époque.

Un porte-parole de Gunvor a déclaré que la société n’avait «aucune connaissance des transactions immobilières décrites et n’avait jamais participé à rien de tel. »

Ce qui est fait en Angola contre la corruption de la famille Dos Santos, et leurs alliés, doit nous servir d’exemple pour ce qui devra être fait au Congo après la chute prochaine de l’Empereur Denis 1er.

La Rédaction

Source : https://www.occrp.org/en/biometric-bribery-semlex/the-optimist-without-borders-inside-the-semlex-ceos-empire-of-influence