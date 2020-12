FIRMIN AYESSA NE SERAIT-IL PAS LE PLUS INCOMPÉTENT ET LE PLUS PARESSEUX DE TOUS LES MINISTRONS ?

Denis Sassou-NGuesso doit envisager sérieusement le départ de ce dernier du gouvernement

Dans son homélie lue lors des obsèques du Général Jacques Joachim Yhomby Opango, le Père Urbain Braginel Ikonga avait dit que : « Nous préférons les bricoleurs, les théoriciens et les affinités autrement dit le « moro oboso » à la place des gens compétents et pragmatiques ».

Le Père Urbain Braginel Ikonga a touché la cause essentielle de la destruction de l’Etat et de son administration en République du Congo. En effet, dans aucun ministère, les nominations à des fonctions se font sur la base du critère de la compétence. C’est le fameux moro obosso qui continue à prévaloir.

C’est parce que Denis Sassou-NGuesso privilégie les bricoleurs que Monsieur Firmin Ayessa, incompétent et paresseux devant l’Eternel, se retrouve bombardé Vice Premier ministre, ministre du travail, de la sécurité sociale, de la fonction publique et de la réforme de l’Etat. Voici un ministron qui ne sert vraiment à rien et qui passe le plus clair de son temps à nuire aux fonctionnaires. C’est sans doute le plus piètre ministron de la fonction publique que le Congo ait connu.

En effet, au moment où on ne cesse de dénoncer la détestable, condamnable et tribale pratique du MORO OBOSSO et la promotion de la médiocrité, il y a encore des membres du Gouvernement illégitime comme Firmin Ayessa, qui continuent à la pratiquer de plus belle. La promotion de la médiocrité, par Firmin Ayessa, peut être illustrée par tout ce qui se passe au secrétariat central de son ministère.

En effet, les fonctionnaires congolais, désirant avoir les références des dossiers de leurs carrières administratives sont aujourd’hui traités, avec mépris, par une horde d’ignares qui n’ont pour seule compétence que d’être originaires de Makoua. Rien de plus. Les fonctionnaires savent eux-mêmes comment ces gens sans instruction ni culture administrative les traitent de haut. Pourtant ils n’ont fait aucun concours pour arriver là.

Voulant « innover » dans la bêtise, le secrétariat central du cabinet de Firmin Ayessa, avait cru bien faire, en installant deux caisses en planches en bas du ministère pour que les fonctionnaires n’arrivent ou n’accèdent plus au secrétariat car ils sont considéréscomme des pestiférés. C’est dans ces deux caisses qu’ils doivent déposer les références de leurs dossiers dans un bout de papier. Ils reviendront une semaine après pour avoir la suite s’ils pourront l’avoir.

En réalité, l’établissement de ces caisses n’avait pour but que d’interdire aux fonctionnaires de monter au quatrième étage de l’immeuble du ministère de la justice où se trouve ce secrétariat de merde. Mais pour qui se prennent donc ces villageois venus de Makoua pour humilier des cadres de l’Etat congolais, en refusant systématiquement de les renseigner sur leurs dossiers alors que c’est pour cela qu’ils sont là aussi?

Comme la vraie fausse solution des caisses n’a pas fonctionné, parce que c’était une folle idée, ces mêmes paresseux du secrétariat de Firmin Ayessa, ont encore cru innover en demandant, avec mépris et arrogance, aux fonctionnaires d’appeler le 1516 pour demander la suite de leurs dossiers.

Malheureusement, tous les fonctionnaires qui appellent ce numéro entendent invariablement le message de l’indisponibilité du numéro. C’est encore une autre manière de se débarrasser des fonctionnaires.

Tous les fonctionnaires ont le droit d’avoir des renseignements sur l’évolution de leurs dossiers. Il n’appartient pas à d’obscurs et incompétents agents du secrétariat du ministère de la fonction publique de leur dresser des obstacles. C’est intolérable que le tribalisme de bas étage que pratique Firmin Ayessa puisse empêcher les fonctionnaires de connaitre, par exemple, si leur arrêté de promotion a été signé et si, dans l’affirmative, il a été envoyéau bureau du courrier de la Présidence de la République. Outre le fait qu’un tel obstacle n’a pas de base légale ni réglementaire mais il constitue aussi une vraie et inadmissible provocation envers les fonctionnaires.

On en vient à se demander si Firmin Ayessa a réellement la maitrise de son cabinet et, spécialement, de son secrétariat. Des indiscrétions provenant du ministère, on apprend que l’ordre de cette humiliation des fonctionnaires viendrait deFirmin Ayessa lui-même, qui serait déterminé à faire souffrir les agents de l’Etat. Si c’est vrai, ce Monsieur doit être débarqué du Gouvernement pour comportement indigne et méprisant à l’égard des fonctionnaires.

Si ce n’est pas vrai, Firmin Ayessa doit prendre ses responsabilités, en virant tous ses parents de Makoua, qui ne connaissent rien au rôle d’un secrétariat et viennent seulement pour se prélasser au bureau, en échangeant sur des âneries en lingala ou dans leur langue maternelle. Ne sont-ils pas conscients qu’ils sont en train de prendre à la légère la carrière professionnelle des fonctionnaires et leur vie. Avec ces bourses d’étudiants qui leur tiennent lieu de rémunération, les fonctionnaires ne peuvent compter que sur leurs promotions afin d’avoir une augmentation, si dérisoire soit-elle, de leur solde.

Firmin Ayessa doit mettre de côté son tribalisme, auquel il est viscéralement attaché, en nommant un nouveau personnel dans son secrétariat, qui saura recevoir gentiment, poliment et avec courtoisie les fonctionnaires et les renseigner sur ce qu’ils feront comme demandes relatives à leurs dossiers. Le secrétariat du cabinet du ministère de la fonction publique doit d’autant plus cesser d’être inaccessible et fermé aux fonctionnaires que c’est leur ministère et leur maison. Il n’appartient pas aux bénéficiaires du « morobossisme » ou du yaka noki noki dontle niveau d’instruction est très douteux de priver les fonctionnaires du droit d’accéder aux renseignements concernant leurs différents dossiers.

Firmin Ayessa doit immédiatement réorganisé son secrétariat afin que les fonctionnaires puissent être régulièrement, normalement et rapidement reçus et renseignés au secrétariat du cabinet comme cela se fait, sans difficultés, dans d’autres ministères et institutions.

S’il laisse pourrir cette situation, en encourageant ses parents à humilier les fonctionnaires, qu’il ne soit pas surpris d’ici là d’une réaction violente des fonctionnaires – excédés par tant de mépris et de blocage- envers les agents de son secrétariat, qui ne cessent de s’illustrer par la bêtise, l’ignorance de la déontologie administrative, l’orgueil déplacé et la carence.

Quant à Firmin Ayessa lui-même, qu’il cesse de transformer son bureau en une sorte de cimetière des projets d’arrêtés des fonctionnaires, qui se chiffrent en des milliers, et qu’il refuse de signer. Rien, mais absolument rien, ne peut justifier qu’un ministron de la fonction publique puisse refuser, obstinément, de signer les textes des fonctionnaires dont certains attendent, depuis des années, en vain la signature de leurs textes.

Ngoma Ludovic

Diffusé le 27 décembre 2020, par www.congo-liberty.com