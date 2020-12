L’espérance face au phénomène collapso-logique

Oh ! Lumière ardente, qui s’éveille au loin sur cette montagne fertile, riche en pâturage, avançant sur son char de Dieu accompagnée de millions d’Anges pleins d’allégresse, se manifestant au monde pour libérer les veuves, les orphelins et tous ceux qui sont retenus en injuste captivité.

Vivre sous la dictature, subir les affres des systèmes iniques et injustes qui broient l’humain et qui chosifient le muntù, c’est simplement être captif des systèmes inégalitaires et c’est davantage pour chaque individu, courir le risque de périr !

Le péril s’est annoncé sous des formes variées de dimension environnementale, sanitaire, économique et sociale ; et les faits de nature collapso-logique qui se succèdent et qui s’accélèrent questionnent sur le climat, la biodiversité, les nouveaux types de virus, les crises sécuritaires, les crises économiques et sociales et sur toutes les autres crises qui menacent l’humain.

Les accélérations auxquelles nous sommes soumises bouleversent le raisonnement scientifique dominant dans ses principes fondamentaux de recherche des solutions de sortie de crises. Le désordre semble être installé de façon durable, précédant l’effondrement de notre civilisation et magnifiant les ténèbres.

Oh ! Lumière ardente, toi qui défies les ténèbres dont nous nous sommes malheureusement habitués, en cette période de transition, puisse l’année 2021 qui commence, soit celle de la manifestation de l’espérance pour tous ceux qui désespèrent, pour les veuves, pour les orphelins, ou tout simplement pour ceux qui sont retenus en injuste captivité.

La captivité est l’expression des situations déshumanisantes qui se produisent, se reproduisent en se nourrissant des inégalités créées ou voulues et au centre desquelles l’instrumentalisation offerte à l’inculture occupe une place particulière.

Accueillir la lumière, c’est se rendre disponible pour le changement, changer pour renaître, c’est lutter contre les inégalités …

Cyrille MBIAGA, Auteur, Enseignant

Diffusé le 29 décembre 2020, par www.congo-liberty.com