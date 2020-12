LE POUVOIR INHUMAIN DE BRAZZAVILLE DÉCIDE DE PRIVER LES FONCTIONNAIRES DE LA FÊTE DE NOËL ET DE LA BONANA

De mémoire des congolais, aucune fin d’année n’a été aussi cauchemardesque que celle de l’an 2020. Ce pouvoir illégitime et diabolique n’a aucune considération pour les citoyens congolais, en général, et pour les fonctionnaires, en particulier. Mais le mépris dont il fait preuve envers les fonctionnaires, en cette fin d’année 2020, est simplement inhumain.

En effet, aucun chef d’Etat digne de ce nom, ne peut envisager un seul instant, priver les fonctionnaires de leur rémunération au mois de décembre. La conséquence est que plusieurs parents n’ont pas pu acheter les jouets de leurs enfants et ont passé la fête de la nativité dans une grande sécheresse financière. D’autres ont vite couru voir les usuriers appelés, à tort, les « bailleurs de fonds ».Les seuls à se réjouir de cette situation, sont ces usuriers. Ces derniers, avant de leur consentir un prêt, exigent des fonctionnaires la remise, au préalable, de leur carte monétique et de leur code. Pourtant la carte monétique et son code sont strictement personnels.

Mais l’état de détresse financière dans lequel se trouvent constamment les fonctionnaires-et la précarité qui en est le corollaire ne donne souvent pas d’autre choix à ces fonctionnaires que de satisfaire les exigences des usuriers. Au moment de la paie, c’est l’usurier qui touchera le salaire du fonctionnaire qui est son débiteur. Il retirera le capital et les intérêts et remettra au fonctionnaire ce qui lui revient.

Comme les salaires des fonctionnaires ont pour caractéristique principale leur extrême modicité, à cause du refus du pouvoir de les revaloriser, les fonctionnaires se retrouvent dans un cercle vicieux où ils ne touchent leur salaire que pour payer leurs dettes auprès des usuriers. Ils ne peuvent même pas épargner puisque leur salaire ne sert qu’à se nourrir et payer leurs dettes.

Même les fonctionnaires qui recourent aux découverts, ne s’endettent pas moins avec intérêts auprès de leurs banques, même si le taux d’intérêt pratiqués par les banques n’est pas usuraire comme l’est celui que pratiquent les usuriers. Au Congo, la situation des fonctionnaires paupérisés et précarisés par un pouvoir inhumain et outrancièrement oppressif et répressif, nous permet d’affirmer qu’on peut travailler et demeurer pauvre, en ce sens que ta rémunération, qui t’empêche de joindre les deux bouts du mois, ne te permet pas de mener une vie qui soit digne de la personne humaine.

La quasi-totalité des fonctionnaires a passé la fête de Noel dans une totale diète. A 48 heures de la fin de l’année 2020, les fonctionnaires ne sont pas du tout certains de recevoir leur rémunération. Ils le sont d’autant moins que ce gouvernement illégitime demeure aphone et ne communique pas. Ce n’est pas autre chose que du mépris à l’égard des fonctionnaires. C’est même une atteinte grave aux droits économiques et sociaux des fonctionnaires.

Le pouvoir est décidé à humilier les fonctionnaires dont certains ont maintenant des tensions avec leurs épouses. Un Président qui contribue à détruire des couples est-il responsable ?

La leçon à tirer de cette situation est que le tribalisme est une arme que le pouvoir utilise pour diviser les Congolais car, s’ils sont unis, ils ne feraient qu’une bouchée de ce pouvoir illégitime, tribal et obscurantiste.

Ce pouvoir méprise tous les Congolais indépendamment de leurs départements, ethnies ou tribus. Aujourd’hui ce sont les fonctionnaires de toutes ethnies et départements qui vont encore passer la fête de fin d’année dans la diète totale. Je n’ai pas appris qu’une faveur est accordée aux fonctionnaires du nord du pays pour qu’ils touchent leurs salaires pendant que les autres doivent attendre. Ils sont tous logés à la même enseigne. Il en est de même pour les retraités de la Caisse de Retraite des Fonctionnaires (CRF).

Les Congolais doivent donc refuser de faire le jeu du pouvoir en tombant dans la piège du tribalisme et de l’ethnicisme qui sont de véritables impostures de ce pouvoir des ténèbres.

A nous d’être vigilants.

En dépit de la diète, bonne fête de fin d’année quand même à nos fonctionnaires.

Ngoma Ludovic

Diffusé le 29 décembre 2020, par www.congo-liberty.com