Décryptage et nouvelles modalités de l’élection présidentielle en Afrique francophone avec la « neutralité bienveillante » de la France

Jacques Chirac, Président français, avant sa mort avait déclaré que les Africains francophones n’étaient pas mûrs pour les pratiques démocratiques (constitution des partis politiques, votes, élections). Toute l’Afrique francophone avait estimé que le président français exagérait. De façon posthume, les faits lui donnent raison. Et si les Africains n’étaient pas matures pour organiser des élections loyales, démocratiques et indiscutables ? De quoi parlons-nous ? D’un « modèle démocratique nouveau » qui est en train de s’installer en Afrique francophone avec la « neutralité» bienveillante de la France.

Il ne s’agit pas ici d’accuser la France qui, en tant que grande nation déclinante, défend ses intérêts économiques en Afrique au moment où ses intérêts sont chahutés et contestés par les terroristes djihadistes au Mali et par une défiance de la jeunesse africaine de l’action de la France en Afrique ; c’est une action que la jeunesse africaine considère comme grave, cynique et morbide quand celle-ci soutient les hommes politiques aux affaires et les présidents africains qui manipulent à souhait les élections pour conserver le pouvoir.

Les élections récentes en Côte d’Ivoire (Ouattara), en Guinée (Alpha Condé), contestables par l’opposition, montrent que le contexte démocratique particulier en Afrique francophone a été assimilé par les Présidents aux affaires et non par les élites africaines, surtout celles de la diaspora, qui restent déconnectées de la vraie vie des affaires entre la France et ses anciennes colonies. Il y a une éclaircie dans l’horizon bouché des démocraties africaines en voie de constitution. Certains Présidents, comme Issoufou du Niger, après deux mandats, décident de quitter le pouvoir. En République centrafricaine, l’opposition conteste le premier tour des élections car elle estime que celles-ci ne se sont pas déroulées dans des conditions normales. Au Burkina-Faso, Kabore a été réélu et l’opposition politique accepte sa victoire. Pourquoi c’est ainsi ?

Elections présidentielles en Afrique : premier tour, premier coup KO

C’est un concept qui fait flores en Afrique car les Présidents africains sont sûrs de leur victoire à l’élection présidentielle pour leur réélection dès le premier tour. Ces Présidents sortants ont construit des réseaux politiques qui permettent de corrompre les membres de l’opposition en leur promettant des postes politiques après l’élection. Tout ceci au nom de l’unité nationale et de la paix pour le développement. Une entourloupe pour les populations qui vivent sans eau, sans électricité, sans emploi et sans hôpitaux décents.

Cette stratégie nouvelle tire ses racines de la bienveillance et de la neutralité de la France (et c’est normal) qui défend ses intérêts économiques qui sont souvent des gages mis en avant par les Présidents pour forcer la main de la France et pour l’obliger à un silence bienveillant et neutre. Ce principe de la neutralité bienveillante a commencé avec Hollande au nom de la souveraineté de chaque peuple (et il a raison). C’est vrai lors de l’élection présidentielle contestée du président Sassou en 2016 et de la réforme constitutionnelle qui a été le déclencheur de cette réélection contestée par les opposants comme Okombi Salissa et Jean-Marie Mokoko.

Le président Macron n’a pas de stratégie française d’une politique africaine. Il chausse les bottes de ses prédécesseurs ; il fait, comme d’habitude, des grands discours sur le rôle de la jeunesse comme relève d’une politique africaine indéfinissable; il réaffirme le poids de la France à travers la zone CFA même s’il fait semblant d’adouber l’eco comme monnaie éventuelle de substitution au franc CFA. Il poursuit la politique de la neutralité bienveillante alors que le président Mitterrand avait dans les années 90 provoqué un mini séisme politique en demandant aux responsables africains d’accélérer la démocratisation de leur régimes politiques. On a assisté à des conférences nationales bidons et un pays comme le Bénin, qui était à la tête des conférences nationales, redevient un territoire au sein duquel les opposants ont peur et sont obligés de s’exiler. Devinez où ? En France !

La nouvelle donne électorale en Afrique

Les Présidents africains ont parfaitement bien compris que le passage des partis politiques uniques vers des modèles institutionnels mâtinés de fausse démocratie leur redonnait la main vis à vis de la France. Ces responsables politiques savent négocier leur présence durable au pouvoir en obligeant la France à une bienveillance neutre. A vous la France les matières premières et vos intérêts économiques, à nous présidents africains, disent-ils, votre silence neutre et bienveillant pour que ces Présidents continuent à exister au pouvoir. Si vous ne respectez pas, disent-ils aux Français, ce modèle électif du premier coup KO, nous sommes prêts à changer d’alliance et à nous mettre bien avec les Russes et les Chinois qui ne demandent qu’à vous remplacer.

Il ne faut pas taper sur la France qui ne défend que ses intérêts. La responsabilité des Africains francophones, dans leur dépendance et dans leur décadence, ne tient qu’à eux-mêmes. Que les Africains francophones arrêtent de se couvrir de goudron, de cendres et de plumes. La neutralité française arrange la France. Les élites africaines sont coincées, elles dénoncent la France tout en restant dans ce pays car elles y trouvent le gîte, le couvert et les hôpitaux et quelques fois des emplois qui ne sont pas toujours à la hauteur de leurs compétences académiques et professionnelles.

Afrique francophone, es-tu capable de te réinventer politiquement et économiquement ?

