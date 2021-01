Le Fédéralisme au secours de l’Afrique. Par David Londi

L’ETAT colonial, néocolonial puis postcolonial, n’a ni protégé ni libéré les Africains, mais les a au contraire exploités par l’exacerbation des nationalismes périmés et des manipulations tribalistes servant à masquer les clivages entre masses et cliques dirigeantes. Il a fait ériger des murs invisibles à l’intérieur des pays contre lesquels se fracassent tous les espoirs d’instauration de la démocratie sur ce continent. Après l’indépendance, la négation même de leur être profond a incité les peuples à se jeter, au nom de l’Etat-Nation à construire, entre les mains de despotes qui incarnèrent le contraire de l’idée démocratique qu’ils étaient supposés importer d’Occident. Car les ferments nationalistes exercèrent une action constamment ambiguë, d’abord instruments de combat social, mais bientôt arme politique aux mains du pouvoir en place, pour rejeter toute forme d’opposition au nom d’une « purification » xénophobe.

Pour toutes ces raisons, l’Afrique subsaharienne postcoloniale représente un désastre politique, économique et social. Depuis 60 ans, des coups d’État, changements de constitution, assassinats, guerres tribales animées par des milices aux noms exotiques, pour le cas du Congo, par lâcheté d’assumer les vraies motivations tribales (ninjas, cobras, cocoyes, etc.), luttes de pouvoir, manipulations des résultats électoraux se sont succédés d’une façon effroyable laissant un continent exsangue, pourtant au cœur des stratégies prédatrices des puissances mondiales. Certains spécialistes affirment même que la fin du 21e siècle sera africaine.

Ce constat appelle à l’exploration lucide d’autres voies de gouvernance politique. Les Etats-Nation ont échoué par manque de maturité politique et économique après avoir importé des idéologies et concepts qui ne cadraient pas avec les réalités socio-économiques des pays. Pour ma part, la solution potentielle est le fédéralisme et la démocratie. La démocratie est exigeante. Or, dans la grande majorité des pays africains, l’exercice de la démocratie se limite pour l’essentiel à l’organisation des élections. Et encore, pour parler trivialement, celles-ci semblent se limiter à la possibilité pour les citoyens de mettre des papiers dans une boîte, et pour le pouvoir en place de trouver la meilleure manière de remplir la boîte d’avance. En Afrique, cette crypto-démocratie a permis de mettre en place des oligarchies, voire des ploutocraties, qui monopolisent le pouvoir. Dans la plupart des pays africains hypercentralisés, la démocratie reste encore une promesse dont la concrétisation s’éloigne avec des partis politiques ethnocentrés dont la victoire électorale est assurée en fonction du poids démographique qu’ils représentent. Les plus faibles, démographiquement, arrivent et se maintiennent au pouvoir par une violence permanente. Dans ce cadre l’élection du Président au suffrage universel ne pourra jamais garantir la vraie démocratie et la paix.

En effet, une « véritable » démocratie va bien au-delà de la simple pratique des élections. Elle suppose l’existence d’un véritable Etat, d’une Nation et d’un peuple uni avec des partis à couverture nationale et multiethnique. La démocratie, dans sa définition occidentale, n’a rien de culturellement spontané ni universel. Elle est une construction qui s’inscrit dans l’Histoire de ces pays et une volonté. L’aspect formel, pour ne pas dire rituel, des élections peut précisément inciter à leur détournement par toutes sortes de procédés servant à les truquer ou à en déformer les résultats, sans que cela paraisse important du moment qu’elles se sont tenues. Or, la démocratie au sens étymologique de « pouvoir du peuple » signifie précisément que le pouvoir n’appartient qu’au peuple. C’est temporairement qu’il est confié aux représentants du peuple, à charge pour ceux-ci de l’exercer pour le bien-être du peuple sans volonté de le détourner. De la sorte, la démocratie représente beaucoup plus qu’un simple exercice technique consistant à mettre sur pied un scrutin. Il s’agit surtout d’en respecter scrupuleusement les résultats, de veiller à l’alternance du pouvoir, qui ne saurait être confisqué par un parti, une personne ou une faction. Il convient que le pouvoir circule.

Un autre élément important est le respect de l’état de droit. Le déroulement sans faille des élections et le respect de la volonté du peuple impose un respect sourcilleux des règles qui sont mises au fonctionnement de l’État. Le respect de l’État de droit implique également celui des droits humains, économiques, sociaux et culturels. De telles exigences se situent bien entendu aux antipodes de l’aspiration des dictateurs à tout contrôler.

On est très loin de tout cela en Afrique : demandes sociales non satisfaites, crimes économiques, intimidations, menaces, assassinats, exil, etc. C’est le règne de l’exclusivité, mais pas du compromis. En fin de compte, les moyens soi-disant consacrés à la démocratie servent plutôt à l’embourgeoisement de la classe au pouvoir par des stratégies basées notamment sur la fraude et l’achat des consciences, exercice d’autant plus facile que les masses populaires sont affamées et violentées. Alors qu’en Occident, l’organisation des élections repose sur de nombreux bénévoles et des procédures bien huilées, en Afrique elles représentent un défi logistique presque insurmontable et de nombreuses occasions de corruption. Finalement, la démocratie hypercentralisée à l’africaine se traduit par des crises de leadership, d’instrumentalisation du tribalisme, le vol des urnes, la dilapidation des fonds ou le bourgeonnement des partis politiques qui sont le principal moyen d’accéder à la richesse nationale. Sans oublier les rancunes à vie par refus de partager le « butin » qui se soldent souvent par des milliers de victimes comme cela se passe dans notre pays.

Dans ce contexte, il est clair que le fédéralisme pourrait être la solution par le nombre de règles de droit afférentes au fonctionnement de l’État fédéral et l’étape pour la construction d’une Nation. La démocratie dans une fédération est en quelque sorte doublée, puisque le respect de l’État de droit, de l’alternance, des droits humains etc. s’impose au niveau fédéral et à celui des États membres par le jeu de la subsidiarité : les décisions sont prises au plus près du Citoyen. Ce concept permet de gérer les relations entre l’État fédéral et ses États membres de manière à laisser à ces derniers une marge de manœuvre suffisante, notion qui se situe au cœur même du fédéralisme. Le fédéralisme exige un subtil exercice de l’art du compromis pour satisfaire les multiples composantes de la fédération. En contrepartie, il rend plus facile l’exercice de la démocratie, puisque la décentralisation du pouvoir permet d’organiser plus facilement les élections, voire les scrutins de démocratie directe et l’équité économique et sociale par les fonctions d’allocation et de redistribution. L’existence de deux constitutions (fédérale et régionale) permet aussi de tenir compte des spécificités régionales par une répartition de responsabilités et de niveaux de décision entre l’Etat fédéral et les Etats membres.

Le fédéralisme, dans la conception exigeante de la démocratie qu’il véhicule, du fait qu’il éloigne le pouvoir d’élites installées dans leur tour d’ivoire pour le rapprocher des populations, est un régime idéal pour créer de nouveaux États démocratiques. Ces élites se gargarisent, par opportunisme politique ou paresse intellectuelle, avec des mots dont elles ne mesurent pas la portée symbolique. Elles parlent de « peuple » et de la « Nation » alors que ces concepts ne sont restés qu’à l’état de promesses non tenues depuis 60 ans. Elles ne sont même pas arrivées à créer des « Etats ». Or, nous savons tous que le cheminement vers la démocratie passe par la matérialisation progressive de ces concepts.

La voie fédérale fait que les différences entre régions y sont reconnues explicitement par des institutions appropriées, chaque composante gardant ainsi son identité et ses caractéristiques. Ensuite, par le fait que deux modes alternatifs et complémentaires de coopération entre régions y co-existent et peuvent s’y développer aussi bien l’un que l’autre, à savoir : la coopération « intégrée », d’une part, la coopération « volontaire », d’autre part.

La coopération intégrée est celle en vertu de laquelle est confié au niveau fédéral ce que les parties acceptent de voir décidé par celui-ci de manière centralisée (la monnaie, l’armée, par exemple) et donc par vote majoritaire. Elle se pratique donc dans toutes les matières qui sont désignées comme étant de la compétence fédérale.

La coopération volontaire, au contraire, est celle qui, dans les matières dévolues aux entités fédérées mais pouvant donner lieu à interactions, organise entre celles-ci des accords librement consentis par elles, et donc fondés sur l’unanimité des partenaires. Ici, et contrairement au cas de ce qui relève de la coopération intégrée, lorsqu’un gain à obtenir ne peut être identifié pour chacun, il reste possible pour chaque composante de s’en remettre – du fait même de la dévolution de la compétence au niveau des entités fédérées – à une action indépendante, non coopérative, qui ne met pas en danger pour autant la fédération.

Le lien existe entre fédéralisme et démocratie. Mais existe-t-il également entre fédéralisme et développement ou bien-être de la population ? De manière purement empirique, il faut bien avouer que, pour ces pays d’Afrique subsaharienne, il existe une corrélation troublante entre l’antithèse du fédéralisme (hypercentralisation, parti unique, despotes éternellement au pouvoir, manque d’alternative, leaders pas forcément charismatiques mais indélogeables etc.) et des indices de développement extrêmement peu favorables.

En effet, ce lien repose sur deux pieds : le fédéralisme institutionnel et le fédéralisme économique qui structure le rôle économique de l’État fédéral en trois fonctions : la fonction allocative, la fonction redistributive et la fonction macroéconomique et monétaire, dite aussi de stabilisation. Ceci offre un cadre approprié pour évaluer les mérites du fédéralisme.

L’exercice de la fonction allocative suggère l’adéquation des décisions publiques aux préférences des citoyens. Le critère est ici l’efficacité qui conduit, en reconnaissant l’hétérogénéité géographique et culturelle, à concevoir des institutions différentes pour rencontrer cette hétérogénéité. Selon la même logique, en se tournant du côté des activités productives, la constatation de phénomènes d’économies d’échelle conduit à concevoir une adaptation de l’organisation de la production qui exploite le mieux possible les gains que ces phénomènes permettent. Il en va de même des activités donnant lieu à la fourniture de biens et services collectifs selon qu’ils sont de portée locale ou globale, selon que les biens collectifs à fournir sont locaux ou globaux, tant l’efficacité dans l’allocation des ressources à y consacrer que la cohérence des décisions par rapport à leur coût suggèrent la mise sur pied d’instances de décision proches de ces réalités.

Pour l’exercice de la fonction redistributive, il faut considérer, a priori, d’une part, que l’égalité de traitement reste d’application à l’intérieur de chaque entité. D’autre part, une forme différente de solidarité reste possible entre les entités elles-mêmes : concrètement, par le moyen de transferts publics effectués non pas des individus vers les individus via un organisme central national, mais bien entre les institutions incarnant les régions. La forme de solidarité s’exprimant par de tels transferts entre institutions me paraît être très caractéristique d’une structure fédérale, dont le propre est, d’une part, de reconnaître dans des institutions appropriées les différences entre communautés, et de fournir, d’autre part, des instruments de coopération volontaire, animée par la fédération, entre ces institutions.

Reste la fonction monétaire. Elle pose la question de savoir si l’union monétaire est une condition nécessaire à l’instauration du fédéralisme. Quatre types d’arguments militent en faveur d’une monnaie unique : la charge des coûts de transaction qu’entraîne la diversité des monnaies; la désirabilité de la stabilité des prix et des taux de change; l’absence de crédibilité de stratégies monétaires purement nationales quant à ces deux formes de stabilité; et enfin une inefficacité intrinsèque de ces stratégies dans un monde interdépendant.

Soixante ans après, très peu de pays ont essayé le fédéralisme. Pourtant ce mode d’organisation, qui trouve ses origines dans le monde antique a maintes fois apporté les preuves de son éclatante efficacité et de son inusable modernité. Parmi quantité d’avantages, le fédéralisme oblige les responsables publics à rendre des comptes à leur population, suscite la participation des citoyens et favorise la responsabilité civique en permettant aux collectivités territoriales de concevoir et gérer le cadre de la vie locale. Alors pourquoi nos hommes politiques restent-ils si désespérément cramponnés à de vieilles lunes idéologiques ?

David LONDI

Diffusé le 05 janvier 2021, par www.congo-liberty.com