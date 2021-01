L’incohérence de l’imParfait Kolélas, le fils de l’empereur Sassou Dénis

Bis repetita.

Comme tous les cinq ans, Parfait Kolélas nous joue le même numéro. Il bombe le torse, montre ses muscles, a le verbe haut, très haut, et fait croire à qui veut l’entendre, ses velléités de vouloir en découdre avec son empereur de père.

Alors qu’il prétendait avoir saisi en 2016 le juge du contentieux électoral contre une victoire présumée volée lors de la dernière élection présidentielle, le président de l’UDH YUKI n’ y a pipé mot ce 3 janvier devant ses partisans à Mpissa, encore moins aux micros de RFI. Et qu’en est-il des suites du recours introduit devant la Cour africaine des droits de l’homme ? Ni son ni lumière.

Fils putatif de l’empereur- dictateur Sassou Denis qu’il appelle papa, Parfait Kolélas joue avec maestria la partition écrite par ce dernier en donnant l’illusion de s’opposer à lui. Soudés comme les gencives et les dents pour reprendre l’expression de Mao, Parfait Kolélas ne peut couper la main de son père qui l’entretient et le nourrit.

A vrai dire, le président de l’UDH YUKI n’est pas à une contradiction près. Comment peut-il vouloir se présenter à une élection présidentielle dont il dénonce l’inéquité de la même CENI qui a conduit Jean-Marie-Michel Mokoko en prison ?

La cohérence voudrait que Parfait Kolélas ne participe pas en mars prochain à une élection présidentielle dont les dés sont pipés d’avance. Qu’il retire sa fausse candidature et qu’il appelle plutôt à son boycott. Vouloir y participer, c’est accompagner explicitement l’empereur-tricheur qui versera pour lui les vingt-cinq millions de caution pour se porter candidat à une mascarade électorale. C’est aussi cautionner les 46 ans de gestion chaotique du PCT, qu’il feint de pourfendre, et dont il est cogérant comme ancien ministron de l’empereur mbochi !

Comment peut-il y avoir une élection libre et démocratique alors que le recensement de la population n’a pas eu lieu, que les listes et les cartes électorales ne sont pas prêtes, que la commission chargée de superviser ladite élection est contestée même par une opposition d’opérette ?

Au Congo, les vrais opposants sont soit interdits de sortir du territoire (Paulin Makaya), soit croupissent dans les geôles insalubres de l’empereur-dictateur (Mokoko et Okombi). Les autres, et tous les autres (Kolélas, Tsaty-Mabiala, Munari, Dzon, Anguios…) font le jeu de Sassou Denis. L’on peut aisément se demander de quoi vivent ces pseudos opposants dans un pays en faillite.

Aujourd’hui, l’élection présidentielle n’intéresse que ceux qui tirent profit du système de détournement à grande échelle des fonds publics mis en place par le PCT et son empereur.

Cinq ans de plus à l’empereur ne serviront à rien. C’est un mauvais redoublant (dixit Jean-François Prost), un dictateur qui a largement échoué sur tous les plans, hormis sur ceux des crimes, des détournements, et des assassinats.

D’ailleurs, les congolais attendent sa déclaration de candidature. Il doit décliner son dépôt de bilan, dire où se trouve la dépouille du président Alphonse Massamba-Débat, et que sont advenus les 14.000 milliards de FCFA des générations futures. Toutes ces questions non exhaustives ne peuvent être éludées.

L’unité de tous les Congolais s’impose. Nous devons agir collectivement pour sauver ce qui reste du Congo. Sinon, nous subirons la double peine de l’imposture de Parfait Kolélas, le cynisme de son père putatif, et la criminalité du PCT.

A l’incohérence sciemment calculée de Parfait Kolélas, une TRANSITION de cinq ans semble être la thérapie adaptée. Elle fera un audit complet des finances publiques du pays, purgera la fonction publique des doublons et de ses fonctionnaires fictifs. Elle donnera ses lettres de noblesse à une JUSTICE indépendante qui traduira devant les tribunaux selon le principe du contradictoire tous les délinquants et les voyous qui ont conduit notre pays dans l’abîme et la faillite.

Et si par extraordinaire Parfait Kolélas s’obstine dans la voie sans issue d’accompagner son bienfaiteur de père, les Congolais lui opposeront la désobéissance civique.

Pour cela, cessons d’avoir peur. Monseigneur Ernest Kombo disait à juste titre : « Quand on est engagé, la peur s’estompe. Les engagés n’ont pas peur. La peur, c’est l’expression d’un vide, d’un manque d’engagement, donc, d’un manque d’amour ».

Si nous avons de l’amour pour notre pays, engageons-nous pour le libérer et le débarrasser de l’imposture de Parfait Kolélas, d’une opposition entretenue et montée de toutes pièces par le PCT, et des fourches caudines de la dictature de Sassou Denis.

Olivier MOUEBARA

Diffusé le 06 janvier 2021, par www.congo-liberty.com