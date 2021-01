La diaspora congolaise souffre de « la ministrite. Elle fait de la politique pour s’acheter des maisons en France (Gaylord POUABOU)

EXTRAIT DE LIVRE

»Alors s’assit sur un monde en ruines une jeunesse soucieuse ».

La diaspora congolaise est « Spécialiste des éjaculations nigaudes précoces. Une fourmilière de chômeurs ambitieux… Cette diaspora bouillonnante est éparpillée à travers le monde ! Mais celle de France et du Canada fait davantage parler d’elle. Suspicions, calomnies, injures, la caractérisent. Comme si elle côtoyait un taudis politique et intellectuel. (…)Une diaspora qui souffre de la « la ministrite, une épidémie très congolaise. De tout temps, beaucoup n’ont pensé qu’à la politique, pour s’acheter des maisons en France. Je n’affabule pas : des ministres qui chômaient en Europe sont vite devenus propriétaires en France, et quand on le leur rappelle, on passe pour un jaloux, un aigri. La majorité des hommes politiques véreux du Congo étaient des chômeurs en Europe. » (P81-82).

Acheter le livre en cliquant sur ce lien

Biographie

Gaylord Fortune Depowel Pouabou est né au Congo-Brazzaville. Il a vécu à Kazan en Russie avant de s’installer en France. Ingénieur en Système et Réseau électro-énergétique, Ingénieur en Télécoms, diplômé en Droit et en Échanges internationaux, il cultive une passion pour la lecture et l’écriture. Co-fondateur du Collectif #Sassoufit et d’incarner l’espoir « Alors s’assit sur un monde en ruines une jeunesse soucieuse » est son premier livre.