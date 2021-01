Empereur Sassou Denis, partez !

Cancer généralisé du Congo depuis 46 ans, la broyeuse PCT, parti criminel et stalinien, s’est élancée pour faire maintenir à la tête de notre pays, en mars prochain, son empereur de dictateur.

Devant cette provocation, les Congolais n’ont qu’un choix. Agir, ou subir la vie d’esclave que leur impose l’empereur de la françafric qui n’a jamais été élu au suffrage universel.

En 1956, l’écrivain camerounais, Ferdinand Oyono, s’appesantissait sur les relations colonisateur-colonisé, des relations marquées à la fois par la domination de l’un et la fascination de l’autre. L’empereur et le PCT se fascinent d’avoir clochardisé les Congolais !

Hier, les Africains s’attaquaient à l’ingratitude du colonisateur français, où l’autochtone avait tout donné à la France, les terres et des hommes pour aller combattre en Europe, et ne recevait en guise de reconnaissance qu’une médaille, dans des conditions à la fois loufoques et tragiques (Ferdinand Oyono, le Vieux nègre et la médaille, 1956).

Soixante ans après les pseudos indépendances, l’empereur Sassou Denis est parti avec la médaille, en prenant un malin plaisir en saccageant sciemment tous les pans entiers d’un pays qui lui a tout donné, en faisant du Congo un cimetière.

Malgré l’euphorie et les espérances des peuples africains enfin libérés du joug colonial dans les années 1960, l’Afrique est vite devenue le théâtre d’une vague de dictatures marquée par la présence de monarques arrivés au pouvoir à l’occasion des coups d’Etat avec la bénédiction souterraine de l’ancienne puissance coloniale. Tel est le constat dressé par notre compatriote, Alain Mabanckou, sur ses huit leçons sur l’Afrique au Collège de France (2016).

Pourquoi le PCT et son empereur ont peur d’organiser une élection libre et transparente, en respectant le principe universel d’un Homme, une Voix ?

C’est Henri Lopes, qui a sa part de responsabilité dans la déliquescence de notre pays, qui dresse un réquisitoire cinglant de ce régime inique, dont il a largement bénéficié, et qu’il a servi sans sourciller.

Dans Le Pleurer-rire, son roman (1982), il évoque un dictateur surnommé Hannibal-Ideloy Bwakamabé Na Sakkadé arrivé au pouvoir à l’occasion d’un coup d’Etat, qui exerce un pouvoir si autocratique qu’il n’acceptera même pas qu’un de ses ministres prononce un discours ou aille inaugurer la moindre bâtisse publique. L’autocrate est partout, omniprésent, hante la vie quotidienne et les rêves de la population. Il n’a d’égal que le Christ, et sur terre il se compare aux dirigeants de son rang comme Louis XIV qu’il admire au point de se faire construire son propre jardin de Versailles dans le dessein de recevoir les grands de ce monde qui viendraient l’honorer pendant la célébration de ses anniversaires. Pendant ce temps, le peuple croupit dans la misère.

Dans ce réquisitoire, l’ancien ambassadeur de l’empereur à Paris regarde de l’intérieur notre pays qui sombre dans le chaos en fabriquant d’autres formes d’inégalités au détriment du petit peuple qui, malgré son attachement aux traditions, se voit marginaliser par des politiques encore plus violentes que celles de l’ère coloniale, parce que ce n’est plus le Blanc qui assujettit le Noir, mais le Noir qui oppresse le Noir (Les huit leçons sur l’Afrique, Alain Mabanckou, éditions Grasset 2020).

Au regard de l’attitude du PCT et de son empereur, force est de constater que ces démons se sont éloignés de la décence depuis longtemps. Cette mascarade électorale dont le résultat est connu d’avance, n’intéresse pas les Congolais.

Il ne peut pas y avoir une élection présidentielle dans un pays dépourvu de toutes les libertés élémentaires, qui emprisonne ses opposants et tous ceux qui ne chantent pas ses louanges. Si l’empereur s’est maintenu au pouvoir avec 8% depuis 2016, pourquoi s’obstine-t-il à prétendre organiser une élection qui, si elle était organisée librement, aurait permis à n’importe quel candidat de l’emporter devant l’idiot utile des réseaux françafricains ?

Appelons un chat, un chat.

A moins de vouloir subir la colonisation des mbochis qui font blocs autour d’un homme qui a échoué depuis 37 ans, il est temps pour les 92 % des congolais, c’est-à-dire la majorité, de se lever comme un seul Homme pour chasser l’empereur des mbochis et sauver notre pays. Sinon, le Congo implosera au moment où se manifestent, ici et là, peut-être à juste titre, des velléités de scission et de la création de l’État indépendant du Sud Congo, désormais plébiscitée chez les sudistes, que prône depuis plus d’une décennie,Robert Poaty-Pangou.

Le diagnostic de la gestion chaotique du PCT et de son empereur est non seulement connu, mais largement partagé par tous. Nul n’est besoin de le ressasser. Le Congo est en faillite et en cessation de paiement. Le pronostic vital de notre pays est engagé. Tout est à faire. Du sol au plafond.

Le Congo de demain que nous souhaitons bâtir sera celui de l’expression des voix qui n’ont pas été prises en compte jusqu’ici. Ces voix qualifiées à tort par le PCT et l’empereur de « lointaines » constitueront les pièces manquantes qui nous permettront de définir notre humanisme de la manière la plus diversifiée. Notre Congo sera une addition, une multiplication, et non une soustraction ou une division (Les huit leçons de Alain Mabanckou, op cit).

Alors, empereur Sassou Denis, comme l’appellent affectueusement les dictateurs Alpha Condé et Alassane Ouattara, partez avant qu’il ne soit tard pour vous et votre entourage, et surtout pour que le destin de l’impératrice Antoinette ne soit pas identique à celui de l’impératrice Marie-Antoinette d’Autriche sur la place de la Révolution à Paris le 16 octobre 1793 !

Olivier MOUEBARA

Diffusé le 10 janvier 2021, par www.congo-liberty.com