Parfait Kolélas appelle à accepter la victoire de Sassou Nguesso à l’élection présidentielle 2016 (ARCHIVES)

L’opposant congolais Guy-Brice Parfait Kolélas, arrivé deuxième à la présidentielle congolaise du 20 mars, a appelé mercredi ses partisans à accepter les résultats officiels du scrutin, entachés à ses yeux de graves irrégularités, deux jours après de graves violences à Brazzaville.

« Moi, Guy-Brice Parfait Kolélas, je ne verse pas dans la polémique et j’accepte le verdict, quoique discutable, de la Cour constitutionnelle », a-t-il déclaré à Brazzaville à l’occasion de sa première conférence de presse depuis l’élection, remportée par le président sortant Denis Sassou Nguesso.

« J’invite cependant le président Denis Sassou Nguesso, proclamé vainqueur, à avoir le triomphe modeste, car cette élection a été émaillée d’irrégularités de tous genres. Il devra s’élever pour apaiser tous les Congolais », a ajouté M. Kolélas.

Lundi, les quartiers sud de Brazzaville, acquis à M. Kolélas, ont résonné pendant plusieurs heures (d’avant l’aube jusqu’à la fin de l’après-midi) du bruit de tirs d’armes automatiques et de détonations d’armes lourdes, faisant fuir des milliers d’habitants vers le nord.

Le gouvernement a accusé d’ex-miliciens Ninjas Nsiloulou d’avoir attaqué plusieurs bâtiments publics et a affirmé mardi soir que 17 personnes (3 agents des forces de l’ordre, 2 civils et 12 assaillants) avaient été tuées entre cette « attaque terroriste » et l' »intervention rapide » des forces de l’ordre.

La milice Ninja Nsiloulou, aujourd’hui dissoute, a combattu le pouvoir de M. Sassou Nguesso pendant la guerre civile dite du Pool (1998-2003). Son chef, Frédéric Bintsamou, alias le pasteur Ntoumi, a fini par se rallier à M. Sassou Nguesso, avant de rejoindre récemment l’équipe de campagne de M. Kolélas…Lire l’intégralité de l’article