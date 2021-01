Mars 2021 : faire ou défaire l’élection présidentielle au Congo-Brazzaville. Par Lucien Pambou

L’élection présidentielle aura bien lieu au Congo-Brazzaville en mars 2021. Pour les contempteurs de Sassou, c’est une élection gagnée d’avance. Ils avancent les arguments suivants : Sassou est resté trop longtemps au pouvoir, c’est un satrape qui travaille pour lui, pour son clan et pour les intérêts de la France. Il n’a rien à faire des souffrances et de la misère dont le peuple congolais est victime. Ses enfants s’enrichissent sans compétence professionnelle effective, son clan et ses alliances claniques avec les Makouas, les Batékés, quelques Kongos lui permettent de rester au pouvoir. Ces attaques en règle sont directes, violentes et brutales et Sassou le sait, laisse dire, laisse faire et contrôle la situation politique en permettant à ses affidés de répondre.

Les affidés, c’est à dire ceux qui estiment que Sassou est le seul à maintenir la paix, la concorde et la cohésion nationale, estiment que les membres de la diaspora sont perdus dans leur exil. Ces membres de la diaspora parlent beaucoup et, au nom du ventre, ils n’attendent qu’un signal pour rentrer au Congo et se mettre à la table du Président qui distribue postes et privilèges politiques et financiers.

Entre les contempteurs et les affidés apparaît une troisième strate : ceux qui estiment que le régime présidentiel actuel n’est pas à la hauteur des attentes des populations congolaises pour leur développement, il faut donc changer de régime politique en optant vers le fédéralisme, vers un régime semi-présidentiel, vers un régime politique hybride à construire au Congo. Nous sommes dans une gamme élargie de modèles politiques que les uns et les autres mettent en avant pour expliquer que la situation politique au Congo est difficile. Pour les contempteurs du modèle présidentiel, le Congo doit basculer vers un régime fédéraliste. On attend avec impatience les modalités de ce basculement avec un Président en exercice ou pas, si on pousse la logique jusqu’au bout avec Sassou, s’il est réélu ou pas. Pour les affidés et partisans de Sassou, il n’y a que Sassou comme Président et rien d’autre. C’est un peu court comme analyse, mais c’est ainsi.

On est donc dans une situation de schizophrénie au Congo. C’est malheureux pour un petit pays de 4 millions, voire 5, qui n’arrive pas à sortir du chemin mental tribalo-culturel légué par la puissance coloniale qui, au nom de ses intérêts, a toujours divisé pou régner. Face à cette situation, faut-il faire ou défaire l’élection présidentielle ? La réponse est oui (Faire) pour les affidés de Sassou et non (Défaire) pour les contempteurs. Essayons de dépasser cette lourde opposition pour tracer quelques lignes-force autour du faire et défaire.

Faire

Faire, c’est acter, c’est à la fois décider et mettre en œuvre les éléments de décision. Nous sommes dans le domaine du management. En politique, faire, c’est prendre acte de ce qui a été décidé et organiser les conditions de la décision. L’élection présidentielle en mars 2021 aura-t-elle lieu ou pas ? La constitution congolaise dit oui, même si cette constitution, remaniée et discutée par les contempteurs, donne une ligne de conduite « démocratique ». Sassou a entendu les conclusions du dialogue national de Madingou. Certains membres de l’opposition, comme Munari, estiment que ce dialogue n’a servi à rien. D’autres, parmi lesquels Tatsy Mabiala, pensent qu’il faut faire l’impasse sur l’élection présidentielle et attendre 2023 ou 2024, voire plus, pour créer les conditions d’une alternance politique réelle au Congo.

Pour Tatsy Mabiala et certains membres de l’opposition, la réélection de Sassou attendue en 2021 peut créer une incertitude car le Sassou, instruit de la vie politique congolaise, fera ce qu’il veut après sa réélection assurée en 2021, sauf surprise (toujours possible en politique) concernant les membres de l’opposition qui l’auront accompagné pour sa réélection. Pour Sassou, les choses sont claires. Il démine son propre camp politique et familial en demandant à son fils, Denis Chrystel Sassou Nguesso, de ne pas se présenter à la présidentielle de 2021 car la situation politique et celle au sein du clan ne sont pas propices. En lecteur de Machiavel, le Président de la République reprend du service alors que, dans son for intérieur, il ne demande qu’à se reposer et passer la main ; mais pour passer la main, il faut que le Président soit sûr de ne pas être poursuivi pour les actes désignés comme crimes par les contempteurs de sa politique depuis plus de trente ans.

Sassou, désigné empereur par les présidents Alpha Condé de Guinée et Ouattara de Côte d’Ivoire par sa longévité au pouvoir et sa maîtrise de la vie politique congolaise, n’a rien à faire de ce titre. Sassou, après sa réélection en mars 2021, sauf évènements ou décisions imprévus, souhaite bâtir les conditions d’un renouveau politique au Congo dominé par la jeunesse. Je ne suis pas dans les confidences du Sassou à propos de la jeunesse, mais j’observe et j’analyse.

Sassou n’est pas sourd, il écoute tout ce que disent ses contempteurs. Il ne réagit pas immédiatement et il écoute, regarde et, tel un serpent venimeux, il attaque après. On peut lui faire une proposition : Monsieur le Président, une fois réélu en 2021, sauf évènement contraire, créez les conditions d’un renouveau du modèle politique congolais orienté vers le fédéralisme ou vers d’autres modèles qui éviteront au Président de la République de cumuler tous les pouvoirs et de favoriser la redistribution globale de celui-ci au sein du peuple congolais.

Monsieur Sassou, une fois réélu en mars 2021 , sortez grandi par la grande porte en organisant les conditions d’un renouveau des institutions congolaises et d’un régime politique nouveau en vous départissant des dialogues nationaux et en créant les conditions d’une conférence nationale pour les institutions congolaises pendant votre quinquennat. Ainsi, Monsieur Sassou, le peuple congolais, malgré les contestations de votre pouvoir long, reconnaîtra en vous celui qui aura mis en place les modalités nouvelles d’une République nouvelle, organisée et pilotée par l’entente cordiale entre la jeunesse et les générations anciennes.

Défaire

Ne pas participer à l’élection présidentielle, c’est créer les conditions des mésententes actuelles et futures du vivre-ensemble au Congo. Dans le Faire, je propose les modalités discutables d’une réflexion, d’une conférence nationale sur les institutions politique futures au Congo. Les fédéralistes, pour un Congo fédéral, auraient là un moyen stratégique pour exposer leur point de vue. Attendre le départ de Sassou pour faire entendre leurs propositions risque d’être inopérant en termes de stratégie pragmatique car l’après Sassou se traduira plutôt par le choix des places et non pour la réflexion approfondie pour un modèle politique nouveau. A cette conférence sur les institutions, d’autres modèles de régime politique pourront être débattus.

Défaire l’élection présidentielle de 2021 est un choix acceptable et normal pour les contempteurs de Sassou. Il faut que ces contempteurs disent ce que l’on doit faire en mars 2021, car en même temps ils refusent l’élection présidentielle de 2021 et disent que Sassou sera réélu car les conditions réclamées par l’opposition ne sont pas remplies, à savoir la composition de la commission électorale nationale indépendante, la gouvernance de celle-ci et les demandes de l’opposition non respectées par le Président de la République et la majorité gouvernementale.

A propos de l’opposition congolaise, de quelle opposition parle-t-on ? Il y a un débat au Congo et au sein de la diasposra entre les Congolais qui pensent que l’opposition réelle est en prison, à savoir Mokoko et Okombi Salissa, et l’opposition de vitrine et de la mangeoire, représentée par Tatsy Mabiala, Munari, Mathias Dzon et les autres. Je ne rentre pas dans ce débat d’accusation des uns et des autres, mon métier d’analyste consiste à mettre en avant des faits cachés et implicites que les uns et les autres utilisent pour leur avenir politique et professionnel. Mon avenir à moi est en France. J’y suis depuis plus de quarante ans, j’ai fait le choix de vivre dans ce pays car, très tôt et adolescent, j’ai compris, et c’est mon malheur, que venant d’une famille pauvre, comme c’est mon cas, et volontaire intellectuellement, le pays d’accueil était la France, même si celui-ci ne reconnaît pas toujours mes mérites après avoir été et diplômé dans ses institutions académiques et d’instruction comme Sciences Po Paris.

Voici chers compatriotes un élément de débat avant mars 2021 pour les diasporas congolaises à l’étranger et pour nos compatriotes au Congo : faire ou défaire l’élection présidentielle de mars 2021.

Par Lucien PAMBOU

Diffusé le 18 janvier 2021, par www.congo-liberty.com