18 mars 1977 – 21 mars 2021 : Catastrophe annoncée ou sursaut national pour transcender une violence endémique ?

Pascal Malanda

Depuis quelques décennies, au Congo la conquête et la conservation du pouvoir sont synonymes de violence inouïe. Ce cycle qui s’est enclenché en mars 1977, va-t-il connaître son paroxysme en mars 2021 ou va-t-il au contraire entamer son reflux ? Sommes-nous des animaux laissant libre cours à leurs instincts ou des humains capables de faire preuve de retenue ?

Muntu fua ou Moro wa

Dans le discours du Congolais moyen, la mort de l’autre est une affligeante banalité. Que de jeunes gens confinés expriment leur ras-le-bol aux premières heures de l’année 2021, quoi de plus naturel ? Mais pourquoi dans cette expression de joie juvénile, l’invocation de la mort occupe-t-elle une place si importante ? En effet, les jeunes badauds hurlaient sans gêne : Muntu fua (Il y aura mort d’homme). Dans les quartiers nord de Brazzaville, on entendait comme un écho: Moro wa? D’autres jeunes chanteront sans complexe les slogans guerriers du PCT: “ Otshombé, Otshombé, swa yé, boma yé!”

La banalisation du crime dans le discours congolais

Les observateurs avertis constateront avec quelle légèreté les Congolais, toutes couches confondues, se livrent à l’appel à l’assassinat. Quand ce ne sont pas de hauts responsables qui font l’apologie des actes les plus odieux, c’est le citoyen lambda qui se livre à des diatribes qui ailleurs seraient condamnées pour incitation à la haine et au meurtre.

Morceaux choisis

Voici quelques échantillons glanés sur le réseau congolais.

“Celui qui veut tuer Sassou devra marcher sur mon corps”

“Nous avons tué dans le Pool, le ciel n’est pas tombé’’

“Ils ont des hommes, j’ai des hommes ; ils ont des armes, j’ai des armes”

“S’ils touchent à un seul cheveu de Dominique Ngouabi, on brûlera ce pays”

“Ils ont tué Adoua, Avoukou, Motando, Ntsourou; ils ont emprisonné Mokoko et Okombi, mais s’ils touchent à Pierre Ngolo, nous irons brûler Oyo”

“Massacrez-vous entre vous ; que JDO assassine Sassou ou Sassou assassine JDO. Nous viendrons ensuite liquider les survivants de ce clan.”

En dehors de ces cas emblématiques, il y a un foisonnement de vidéos et audios appelant à buter Sassou et tous ses acolytes : “Ils sont venus par les armes, on ne pourra les chasser que par les armes.’’

Inévitables sacrifices humains

Dans l’imaginaire congolais, tout pouvoir exige du sang humain abondamment versé sur l’autel de divinités cruelles. Le Congolais est donc mentalement prêt à accepter la mort des martyrs pour conserver ou conquérir le pouvoir. Il va jusqu’à envier le courage des Arabes, capables de se faire exploser pour tuer un adversaire. Le plus curieux est que très souvent, ceux qui tiennent ce discours sont chaque dimanche ou chaque jour dans des églises de réveil qui inondent le pays pour contenir la grogne sociale. Leurs bouchent proclament l’amour du prochain tandis que leurs cœurs sont remplis de haine.

Mars 1977 et mars 2021

C’est donc dans ce climat de tension diffuse où la mort rôde et où les sacrifices humains hantent tous les esprits, qu’aura lieu l’élection présidentielle. Les rumeurs de coups d’Etat, les rivalités au sein du clan au pouvoir, les tensions entre potentiels successeurs, amplifient le malaise que constitue en soi une élection pourtant gagnée d’avance.

C’est que mars 2021 ressemble à s’y méprendre à mars 1977.

En 1977, le Congo traversait une grave crise économique. Celle d’aujourd’hui est encore plus grave. A l’époque, l’armée connaissait une certaine ébullition ; aujourd’hui les rumeurs de coups d’Etat sont de plus en plus persistantes dans une armée coupée en deux. D’un côté les inconditionnels de Sassou, de l’autre les nombreux laissés-pour-compte qui n’ont pas pu profiter du dernier boom pétrolier et qui, à l’instar de Dabira, posaient ouvertement la question de “l’avenir des Mbochis”. Ngouabi avait, en son temps, de sérieuses tensions avec le pétrolier Elf-Aquitaine ; Sassou vient, de justesse, de résoudre un contentieux potentiellement explosif avec Total au sujet du terminal de Ndjeno. Marien, affaibli en 1977 avait tenté de rappeler Massamba-Débat à la rescousse économique. Sassou, acculé par le FMI, osera-t-il une ouverture politique et économique potentiellement fatale ?

Sassou, un homme seul, affaibli et acculé, à la recherche de Judas ?

La Conférence Nationale Souveraine a montré qu’en 1977, un homme tirait les ficelles dans l’ombre. Nous venons de montrer la similitude entre mars 1977 et mars 2021. Il y a donc forcément des gens tapis dans l’ombre et qui tirent les ficelles.

Arrêtons-nous au bord du gouffre

Malgré l’assurance d’une élection facilement gagnée d’avance face à une opposition inexistante, l’analyse prospective la plus simple montre que Sassou est un homme cerné. Il sait que le danger vient de son propre camp. Dans ce contexte, de nombreuses voix s’élèvent pour dire : “Laissez-les s’entretuer, on viendra faire le ménage après.” La ficelle des “Bakongo ba bomi Marien’’ étant trop grosse, les potentiels tombeurs de Sassou devraient assumer leurs actes. Mais sommes-nous condamnés à la barbarie des assassinats crapuleux ?

Oui, sans en avoir l’air, le Congo est au bord d’un immense gouffre. Il appartient à toutes ses filles et à tous ses fils de faire preuve de dépassement de soi et de grandeur d’esprit. L’impasse actuelle est totale. Les sacrifices humains pourront donner l’illusion d’une victoire, mais pour combien de temps ?

Conférence internationale, transition politique, table ronde, conclave, etc

Chacun a sa petite idée géniale pour sauver le pays. La seule difficulté réside dans l’exclusivité. Le dialogue de Madingou a été tout sauf inclusif. Les Congolais ont-ils définitivement perdu le sens du consensus ? Ceux qui excluent les autres aujourd’hui, se rendent-ils compte qu’ils peuvent être à leur tour victimes de l’exclusion demain ? Si oui, est-ce l’ivresse d’un pouvoir éternel qui les aveugle ?

Personne ne possède la solution magique et miraculeuse. Le consensus est un patient travail qui commence par l’acceptation de l’autre avec ses qualités et ses défauts.

Le dernier mandat de Sassou

Avec ou sans opposition, tout porte à croire que Sassou a déjà gagné la présidentielle de mars 2021. Dans un régime autoritaire, une élection n’est qu’une parodie ou comédie destinée à amuser et contenter la communauté internationale. Les résultats sont connus d’avance. Seule la crainte du ridicule empêche le pouvoir de les publier sans tenir de scrutins. Est-ce autant dire que l’élection passera comme une lettre à la poste ? Rien n’est moins sûr. Comme nous l’avons vu plus haut, le Congolais est convaincu de la nécessité de sacrifices humains pour amadouer les divinités assoiffées de sang. Le prétexte d’une escarmouche est vite trouvé pour satisfaire les ogres qui nous habitent tous. Les ogres qui font chanter “muntu-fua, moro-wa” à des paisibles citoyens. Les candidats au rôle de trouble-fête sont légion. Moyennant quelques billets de banque, ils se mettront en branle sans tergiverser. Encore une fois, sommes-nous condamnés à cette fatalité ?

Même avec un baril de pétrole à 300 dollars, Sassou n’a plus de solution pour le Congo. Il le sait mieux que tout le monde. Après le mandat de trop en 2016, voici le mandat inutile, l’ultime gâchis politique. Sauf s’il trouve le courage de rassembler les Congolais, de leur demander pardon et de proposer une sortie de crise consensuelle. La solution se trouve en partie dans tout ce que les uns et les autres proposent depuis des années : conférence internationale, dialogue sans exclusive, transition politique, conclave, table ronde, etc. On ne pourra même pas faire l’économie d’évoquer la fédéralisation ou la partition du pays que proposent certains partisans de l’unité du Sud. Dans un forum inclusif, toutes les voix doivent être entendues. Toutes les options doivent être sur la table sans exclusive. Le peuple souverain décidera.

Un collège électoral

Pour ma part, je m’associerai volontiers à tous ceux qui proposent une approche basée sur l’élection du président de la république, non plus au suffrage universel, porteur de tensions tribales meurtrières, mais par un Collège électoral constitué de 30 à 50 (?) élus venant à parts égales des dix régions du pays. Ce collège électoral élira le président de la république et dégagera de son sein un gouvernement aux portefeuilles savamment répartis entre les 10 régions. En introduisant une sage dose de décentralisation administrative et politique.

Cessons d’invoquer la mort, célébrons la vie.

Mon vœu le plus pieux est que mars 2021 se passe sans mort d’homme. Que les Congolais, du nord au sud et d’est en ouest, aient le courage de se regarder en face, de s’asseoir à une table, de se dire tout ce qui fâche et qui déchire aujourd’hui, de trouver les mots qui apaisent et les gestes qui reconstruisent.

Le Congo, une jarre trouée ou le Phénix qui renaît de ses cendres ?

“La jarre trouée contient l’eau qui donnera au pays le bonheur. Si tous les enfants venaient, pas leurs doigts assemblés à en boucher les trous, le liquide ne coulerait pas et le pays serait sauvé”. (Roi Guézo)

Mais pour cela, tous les enfants du Congo doivent aller les uns vers les autres avec un cœur ouvert et un esprit de réconciliation et de reconstruction. C’est à ce prix que nous nous arrêterons au bord du gouffre et commencerons la renaissance de notre pays meurtri par tant d’années de violence.

LE CONGO ETERNEL

Diffusé le 18 janvier