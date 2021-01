Passer de la Dictature à la Révolution au Congo-Brazzaville

Devant les échecs accumulés au fil des années pour désintégrer le système dictatorial de Brazzaville, certains d’entre nous rêvent d’un coup d’État militaire. Cela peut paraître un des moyens les plus faciles et rapides d’éliminer un régime corrompu et génocidaire. Néanmoins, cette option pose de graves problèmes. Le plus important est qu’elle peut permettre à des membres du clan qui ont les moyens financiers et militaires de prendre le pouvoir s’ils sont les auteurs de ce coup d’Etat. Dans ce cas, le renvoi de certaines personnes et cliques des postes gouvernementaux facilitera tout simplement l’occupation de ces postes par des caciques, des brutes qui pourraient avoir un comportement plus violent et corrompu comme cela s’est passé en 1977. L’échec du coup de Dabira nous en dit aussi long sur le sujet. Ils ne le feront que pour conserver leurs acquis et leurs positions dans le système. Cela ne peut donc pas être une réponse acceptable au problème de la dictature que nous subissons.

Quant aux élections, même si certains y courent à bride abattue, il n’en est pas question sous une dictature : elles ne sont pas un instrument efficace de changement politique. Certains régimes dictatoriaux, comme ceux du bloc de l’Est sous contrôle soviétique, firent des parodies d’élections pour paraître démocratiques. Elles ne furent que des plébiscites rigoureusement contrôlés pour faire entériner par le public des choix de candidats déjà tranchés par les despotes. Des dictateurs sous pression peuvent parfois accepter de nouvelles élections, mais en les truquant pour mettre en place leurs marionnettes civiles au gouvernement.

Beaucoup de gens qui souffrent actuellement des brutalités de l’Empereur ou qui se sont exilés pour y échapper, ne croient pas que les populations puissent se libérer elles-mêmes. Mais ils pensent qu’elles ne peuvent être sauvées que par l’intervention de tiers, en l’occurrence la France. Ils placent leur confiance en des forces extérieures et croient que seule l’aide internationale peut être assez puissante pour le renverser.

Cette idée selon laquelle les populations, apeurées et résignées, sont incapables de se lever comme un seul homme pour désintégrer le système. Cette vision est battue en brèche par les jeunes courageux qui se sont levés à Nkayi, Brazzaville et Pointe-Noire. Toutes celles et tous ceux qui doutent des capacités de nos compatriotes de se révolter ont là la preuve éclatante que ce n’est pas le cas. A ces populations il ne manque qu’une organisation pour les structurer et les mobiliser pour la Révolution qu’elles appellent maintenant de leurs vœux. Il est temps que les réticents autopsient ces situations pour comprendre à quel point les populations en ont marre et sont prêtes à se soulever. La précarisation progressive des populations, le contexte conflictuel de la sous-région et la pression financière sont autant de situations qui fragilisent le système. Il est temps d’agir mais pour cela nous devons organiser les populations parce que l’on ne peut mobiliser que des populations que l’on a organisées.

La vision qui consiste à se remettre aux bras d’un sauveur étranger pour être sauvé pose de sérieux problèmes. Cette confiance accordée à une puissance extérieure est souvent très mal placée. En général, ce « deus ex machina » étranger ne se présente pas, et s’il le fait, on ne devrait probablement pas lui faire confiance parce que la philanthropie ne fait pas partie du vocabulaire des grands acteurs des relations diplomatiques. Les pays n’ont pas d’amis mais seulement des intérêts. Cette option nécessite de considérer de dures réalités avant de s’en remettre à une intervention étrangère :

Fréquemment, les puissances étrangères tolèrent et même soutiennent une dictature afin de faire avancer leur propre intérêt économique et politique. Cela, nous le vivons depuis 60 ans.

Certains iront jusqu’à trahir les populations opprimées plutôt que de tenir leur promesse d’aider à leur libération, cela afin de poursuivre un autre objectif. L’amère expérience de l’ancien président français nous a remis le dictateur pour 5 ans. Nous en payons encore le prix.

D’autres agiront contre la dictature pour mieux maîtriser le pays aux plans économiques, politiques ou militaires. Méfions-nous de ces puissances étrangères qui nous font miroiter leur aide pendant qu’elles achètent des pans entiers de notre territoire et organisent le vol de nos richesses en saccageant nos écosystèmes.

Les puissances étrangères s’investissent parfois de manière positive pour les populations opprimées, mais seulement si le mouvement intérieur de résistance a déjà ébranlé la dictature au point d’attirer l’attention internationale sur la nature brutale du régime.

Pourtant il faut se rendre à l’évidence, les dictatures existent principalement à cause de l’insuffisante répartition du pouvoir dans le pays lui-même. La population et la société sont trop faibles pour poser des problèmes sérieux au pouvoir dictatorial, la richesse et le pouvoir sont concentrés en trop peu de mains. Nos compatriotes ont commencé à s’affranchir de cette situation quand ils crient dans les réseaux sociaux leur colère contre le régime. La survie des dictatures dépend principalement de facteurs internes, même si elles peuvent être renforcées ou affaiblies par des actions internationales.

Il est évident que la seule solution viable est d’affronter le dictateur en renforçant la détermination naissante des populations. Pour ce faire, il est impératif de travailler à cinq tâches :

Renforcer la détermination de la population et sa confiance en elle-même, et améliorer ses compétences pour résister ;

Fortifier les groupes sociaux indépendants et les institutions qui structurent la population opprimée pour s’en servir des outils pour organiser la résistance;

Créer une puissante force de résistance interne grâce aux outils technologiques qui raccourcissent les distances;

Fragiliser les soutiens et collaborateurs du système ;

Développer un plan stratégique global de libération judicieux et le mettre en œuvre avec compétence. La plupart de mouvements de résistance contre le dictateur ont échoué par manque de stratégie claire, de planification et d’approche méthodologique.

Cette lutte peut aussi poser les fondations de construction d’un peuple uni parce que c’est un temps d’affermissement de la confiance en soi et de renforcement de la cohérence interne entre les populations, un double objectif qui permet de bâtir une démocratie et une indépendance réelles.

Quand la dictature doit faire face à une force solide, sûre d’elle-même, dotée d’une stratégie intelligente, avec des actions disciplinées, courageuses et vraiment puissantes, elle finira par s’écrouler. Mais, au minimum, les cinq conditions énumérées ci-dessus devront être remplies. Comme nous venons de le montrer, la libération des dictatures dépend finalement de la capacité des populations à faire leur révolution.

David LONDI

Diffusé le 22 janvier 2020, par www.congo-liberty.com