LUTTE CONTRE LA CORRUPTION EN AFRIQUE : L’ANGOLA MONTRE L’EXEMPLE DE L’APRÈS SASSOU

Luanda en octobre 1997, à la demande de Jacques Chirac et aussi pour être tranquille au Cabinda, était intervenu pour réinstaller Denis Sassou Nguesso à la tête du Congo. Vingt-trois années plus tard, Denis Sassou Nguesso est toujours là et, le moins que l’on puisse dire, c’est qu’il dérange le puissant allié qui l’a fait asseoir sur son trône.

Le traitement de la corruption divise, plus que jamais, les chefs des Etats angolais et congolais ; l’autocrate de Brazzaville se montre un défenseur acharné de l’enrichissement des familles dirigeantes en Afrique. João Lourenço est devenu président de l’Angola en septembre 2017, en jurant de réprimer la corruption. A plusieurs reprises, des émissaires de Sassou Nguesso ont été envoyés à Luanda afin d’obtenir la libération de Jose Filomeno dos Santos, le frère d’Isabel dos Santos, qui a été condamné à cinq ans de prison en Angola pour avoir transféré 500 millions de dollars du fonds souverain du pays, dont il assurait la direction. D’autres interventions ont eu lieu pour libérer des comptes bancaires personnels d’Isabel dos Santos saisis en Angola. En vain !

Il est vrai que ce qui arrive à la famille dos Santos, qui avait servi d’exemple à la très ressemblante famille Nguesso dans l’accumulation des richesses et la multiplication des détournements, inquiète beaucoup les Nguesso. Des chefs prétendument révolutionnaires et marxistes, angolais et congolais, ont pillé leur pays et ont accumulé des fortunes colossales dans des dérives monarchiques et capitalistes ridicules. L’Angola semble vouloir y mettre un terme ; pas le Congo des Nguesso ! La famille Nguesso, maintenant très élargie, à la main particulièrement lourde dans les détournements et aucun domaine de la vie économique congolaise n’a échappé à son appétit féroce. Cependant tout à une fin ! Comme c’est le cas pour Isabel dos Santos en Angola, ce sera bientôt le cas pour Denis Christel Sassou Nguesso, le jumeau d’Isabel !

Forbes, le magazine économique new-yorkais, vient de se pencher sur la chute d’Isabel dos Santos en nous montrant « Comment, celle qui fut la femme la plus riche d’Afrique, a été ruinée ! » Les Nguesso connaitront la même chute que celle des dos Santos. Les fortunes des dictateurs ne sont pas faites pour durer : celle des Nguesso, comme celle des dos Santos en Angola, reviendra dans les caisses de l’Etat congolais. Où que se trouvent ses cachettes !

Rigobert Ossebi

Traduction Rigobert Ossebi

Comment Isabel Dos Santos, autrefois la femme la plus riche d’Afrique, a été ruinée





Kerry A Dolan

La fille de l’ancien président angolais de longue date a accumulé des richesses grâce au détournement de fonds et au blanchiment d’argent, selon un tribunal angolais. Pour récupérer ce qui avait été pillé, le gouvernement a gelé ses avoirs. Puis les autorités portugaises ont emboîté le pas.

Il y a huit ans, Forbes a déclaré Isabel dos Santos la femme la plus riche d’Afrique, d’une valeur estimée à 3,5 milliards de dollars. La fille de l’ancien président angolais de longue date est devenue extrêmement riche dans un cas d’école sur la façon de piller un pays. Maintenant, avec son père hors de ses fonctions, son empire est l’ombre de ce qu’il était autrefois, avec des accusations de corruption portées contre elle par son pays, des avoirs gelés par les tribunaux de trois pays différents et un procès réclamant des centaines de millions de dollars de dettes impayées. dans un quatrième pays. Forbes suppose qu’elle n’a aucun accès et probablement aucune chance de reprendre le contrôle des actifs gelés – valant ensemble environ 1,6 milliard de dollars s’ils ne sont pas gelés – donc nous ne lui donnons aucune valeur pour eux et d’après nos calculs, elle n’est plus milliardaire. En conséquence, Forbes a supprimé Dos Santos, qui valait environ 2,2 milliards de dollars en janvier 2020, de notre liste 2021 récemment publiée des personnes les plus riches d’Afrique.

L’ancienne «princesse» africaine n’est en aucun cas une pauvre. Elle aurait une maison sur une île privée à Dubaï, une autre résidence à Londres et un yacht de 35 millions de dollars . Elle a probablement des comptes bancaires et des actifs que Forbes et les autorités judiciaires n’ont pas encore suivi. On dit qu’elle partage son temps entre Dubaï – où son mari, Sindika Dokolo, est mort dans un accident de plongée en octobre – et Londres, où les funérailles de Dokolo ont eu lieu en novembre à la cathédrale de Westminster. Par l’intermédiaire d’un porte-parole, Dos Santos a refusé de commenter.

La route des richesses

Comme Forbes l’a expliqué dans un article d’ août 2013 (co-écrit et rapporté par le journaliste angolais Rafael Marques de Morais), Isabel dos Santos est la fille aînée de l’ancien président angolais Jose Eduardo dos Santos, qui a dirigé le pays de 1979 à 2017. il dirigeait le pays pauvre mais riche en pétrole, elle avait accumulé des participations importantes dans les industries stratégiques de l’Angola – banque, ciment, diamants et télécommunications – faisant d’elle l’homme d’affaires le plus influent de son pays. Plus de la moitié de ses actifs étaient des participations dans des entreprises portugaises, ajoutant une crédibilité internationale. (L’Angola, ancienne colonie portugaise, a obtenu son indépendance en 1975.) Quand Forbes l’a surnommée milliardaire en janvier 2013, le gouvernement a diffusé la nouvelle par fierté nationale, preuve vivante de l’arrivée du pays.

Du mieux que nous ayons pu retracer, chaque investissement majeur angolais détenu par Dos Santos découlait soit de la prise d’une partie d’une entreprise qui voulait faire des affaires dans le pays, soit d’un coup de plume du président qui l’a mise dans l’action. Son histoire était une rare fenêtre sur le récit tragique kleptocratique qui saisit les pays riches en ressources du monde entier.

Au Portugal, les sociétés dans lesquelles Dos Santos a investi – plusieurs banques, une société de télévision par câble et une société d’ingénierie – ont fermé les yeux sur la source douteuse de ses fonds d’investissement, déclare Ana Gomes, ancienne députée européenne et membre de Parti socialiste du Portugal (et actuellement candidat à la présidence au Portugal). «Quand elle a acheté des participations dans des banques au Portugal. . . Je n’arrêtais pas de dire: «Quelle est l’origine de l’argent? Pourquoi lui permettez-vous de blanchir de l’argent via notre système? », Se lamente Gomes, qui a déposé des informations sur le blanchiment d’argent présumé auprès des autorités judiciaires portugaises à partir de 2016. Aucune mesure n’a été prise en réponse.

Début 2020, Dos Santos a poursuivi Gomes pour diffamation devant un tribunal portugais. Elle a contesté le fait que Gomes tweet et passe à la télévision en disant que la banque de Dos Santos était une machine à blanchir de l’argent pour elle. Dos Santos a perdu l’affaire, mais ses avocats ont fait appel de la décision.

L’Empire commence à s’effondrer

L’empire de Dos Santos a commencé à se désagréger sous la direction du nouveau président angolais, João Lourenço, qui a pris ses fonctions en septembre 2017 après la retraite du père de Dos Santos. Lourenço s’est engagé à s’attaquer à la corruption pour laquelle l’Angola était devenu bien connu. (Transparency International a classé le pays comme l’un des plus corrompus au monde.) Deux mois après le début de son mandat, il a renvoyé Dos Santos en tant que chef de la société pétrolière d’État Sonangol, poste auquel le gouvernement de son père l’avait nommée en juin 2016.

Le nouvel exécuteur: João Lourenço est devenu président de l’Angola en septembre 2017, jurant de réprimer la corruption. En janvier 2020, son procureur général a accusé Isabel dos Santos, son mari et un associé d’affaires d’avoir causé des pertes à l’État de 1,1 milliard de dollars.

Mais la décision la plus importante est intervenue en décembre 2019. Dans le cadre d’une enquête pour corruption, un tribunal angolais a gelé des avoirs dans le pays qui appartenaient à Dos Santos et à son mari, y compris une participation dans la société de télécommunications mobiles Unitel et dans plusieurs banques. L’ordonnance du tribunal indiquait qu’Exem Energy BV, une entité détenue par Dos Santos et Dokolo, avait promis de rembourser au moins 75 millions de dollars qu’elle devait à Sonangol, mais ne l’avait pas fait. Le tribunal a également affirmé que le couple et l’un de leurs associés avaient fait perdre au gouvernement angolais au moins 1,1 milliard de dollars. En janvier 2020, le procureur général de l’Angola a accusé Dos Santos et Dokolo de détournement de fonds et de blanchiment d’argent. À l’époque,

Le même mois, un flot de détails sur Dos Santos et ses actifs est devenu public grâce aux Luanda Leaks , une collection de plus de 700 000 documents obtenus par le Consortium international des journalistes d’investigation. Il a confirmé les informations que Forbes a faites en 2013 sur la prise de participation par corruption de Dos Santos dans des entreprises angolaises. Luanda Leaks a également fait la lumière sur ses catalyseurs: des cabinets de conseil et de comptabilité comme McKinsey et PwC, ainsi qu’une coterie de banquiers et d’avocats qui ont aidé Dos Santos à obtenir sa fortune.et la déplacez au grand large. Dans une déclaration de décembre 2020, PwC a déclaré que lorsque les allégations ont été révélées, elle «a pris des mesures immédiates pour mettre fin à nos relations avec les entreprises impliquées» et que certains hauts fonctionnaires ont quitté l’entreprise ou ont fait l’objet «d’autres mesures correctives». Un porte-parole de McKinsey a déclaré que l’entreprise ne comptait plus Dos Santos ou ses entreprises comme clients. Jusqu’à présent, aucune des sociétés de services professionnels n’a été inculpée d’actes répréhensibles, bien que l’année dernière, un régulateur portugais ait enquêté sur des cabinets d’audit qui travaillaient avec Dos Santos et aurait constaté que certains n’avaient pas pris de mesures pour mettre fin à un éventuel blanchiment d’argent.

Dos Santos a également fait affaire avec Forbes Media, propriétaire du magazine Forbes et Forbes.com. Sa société Zap Midia, basée en Angola, est titulaire de la licence des magazines Forbes Angola et Forbes Portugal . Zap Midia est répertoriée dans le dossier du tribunal angolais comme l’une des sociétés dont les actifs devaient être gelés.

Une révélation particulièrement fâcheuse dans Luanda Leaks: des documents de 2006 montrant que le mari de Dos Santos n’a payé à Sonangol que 15 millions de dollars (11 millions d’euros) pour une participation dans la société pétrolière portugaise Galp d’une valeur de 99 millions de dollars (75 millions d’euros). Le solde de l’achat était essentiellement un prêt sans intérêt du gouvernement angolais. Cette participation dans Galp, détenue par l’intermédiaire de l’entité enregistrée aux Pays-Bas, Exem Energy BV, vaut actuellement environ 550 millions de dollars. Mais ces actions ont été gelées par un tribunal des Pays-Bas, selon l’ICIJ .

Dos Santos est loin d’être la seule personne de son entourage à s’enrichir de l’État. La corruption est profondément ancrée dans l’élite politique angolaise. «Certains des plus grands escrocs semblent avoir conclu un gentleman’s agreement avec [le président angolais] Lourenço et se sont laissés aller», déclare Ricardo Soares de Oliveira, professeur de politique africaine à l’Université d’Oxford. Il note qu’au cours des six derniers mois, Lourenço a élargi la lutte anti-corruption pour inclure plus de personnages que la famille Dos Santos.

Gel

Un tribunal angolais a fait le premier pas. Ensuite, les tribunaux d’autres pays ont gelé les avoirs appartenant à Isabel dos Santos et à son mari.

Les autorités portugaises ont également pris des mesures pour récupérer les actifs détenus par Dos Santos. En juillet, le gouvernement est allé à l’extrême de nationaliser Efacec, une société d’ingénierie détenue majoritairement par Dos Santos, apparemment par souci de survie. En avril, un tribunal portugais a gelé sa participation d’environ 500 millions de dollars dans la société de télévision par câble et à haut débit Nos. Son investissement dans Nos montre à quel point Dos Santos était accueilli par l’élite des affaires portugaise: elle détenait les actions via ZOPT, un partenariat avec la famille de Belmiro de Azevedo, milliardaire portugais respecté décédé en 2017. Les actionnaires de ZOPT sont en train de dissoudre le partenariat, selon un porte-parole de Nos.

Dos Santos est également poursuivi au Royaume-Uni Unitel, le fournisseur de téléphonie mobile angolais dont elle était propriétaire à 25%, a poursuivi Dos Santos à Londres à la fin de l’année dernière, affirmant que sa société néerlandaise, Unitel International Holdings BV, avait fait défaut en 2019 sur plusieurs prêts, émis par la société de télécommunications Unitel à partir de 2012. La société souhaite obtenir un remboursement de 430 millions de dollars.

En somme, les avoirs gelés en Angola valent probablement au moins 300 millions de dollars, tandis que les avoirs gelés ou nationalisés ensemble par le Portugal et les Pays-Bas s’élèveraient actuellement à environ 1,3 milliard de dollars, mais la probabilité que Dos Santos les récupère un jour est incertaine. Ses maisons, son yacht, sa trésorerie et ses autres actifs pourraient valoir jusqu’à 400 millions de dollars, mais il y a aussi cette dette impayée de 430 millions de dollars qu’Unitel recherche.

Où mèneront toutes ces affaires judiciaires? En août, le frère d’Isabel, Jose Filomeno dos Santos, a été condamné à cinq ans de prison en Angola pour avoir transféré 500 millions de dollars du fonds souverain du pays, qu’il dirigeait. Le système judiciaire évolue lentement en Angola et au Portugal, donc personne ne s’attend à une résolution rapide des affaires contre Isabel dos Santos. «Je prévois des années et des années de litiges devant les tribunaux, et même si cela arrive, le peuple angolais ne recevra pas l’argent qui a été pris», déclare Karina Carvalho, directrice exécutive de Transparency International Portugal. «C’est pourquoi nous devons prendre des mesures en matière de recouvrement d’avoirs et d’indemnisation des victimes.»

«Dans beaucoup de ces pays autoritaires, le pouvoir économique découle du pouvoir politique. Au moment où vous perdez le pouvoir politique, vous êtes vulnérable dans le monde entier.

La récupération d’actifs est généralement un long chemin. Il n’y a aucune garantie que les procureurs l’emporteront et rendront les avoirs gelés à l’État angolais. Un rapport de 2014 du programme de récupération des avoirs volés de la Banque mondiale, intitulé à juste titre «Peu de gens et loin», a noté qu’un énorme écart subsistait entre les actifs récupérés – à peine 147 millions de dollars entre 2010 et 2012 – et les 20 à 40 milliards de dollars estimés avoir été volés aux pays en développement chaque année.

Lorsque l’Angola a annoncé pour la première fois les charges retenues contre Dos Santos au début de 2020, plusieurs articles de presse ont mentionné que le pays émettrait un mandat d’arrêt international contre elle. Jusqu’à présent, cela ne s’est pas produit. Dos Santos peut se déplacer librement entre Dubaï et le Royaume-Uni

Pourtant, la vie n’est pas la même qu’elle était. «Elle a été émue, elle a été réduite à sa taille», déclare le professeur d’Oxford Soares de Oliveira. «Cela montre simplement que dans beaucoup de ces endroits autoritaires, le pouvoir économique découle du pouvoir politique, et non l’inverse. Au moment où vous perdez le pouvoir politique, vous pouvez être eu. Vous êtes vulnérable partout dans le monde. »

Kerry A. Dolan

