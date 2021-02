PROJET TRANSITION DÉMOCRATIQUE ET PACIFIQUE : Présentation des grandes orientations, le 25 février 2021 (30e anniversaire de la Conférence Nationale Souveraine 1991)

Le Projet « Transition Démocratique et Pacifique au Congo-Brazzaville » a pour objectif de proposer aux Congolaises et Congolais, des solutions pour sortir le Congo-Brazzaville définitivement des crises politiques, des guerres civiles à caractère ethnique pour la conquête du pouvoir politique.

NOTRE MÉTHODE : PROBLÈME, CAUSE , SOLUTION

1/ Identifier les problèmes qui gangrènent la société congolaise ;

2/ Identifier les causes ou l’origine des problèmes du Congo-Brazzaville

3/ Proposer des solutions spécifiques ;

Nous exposerons le 25 février 2021 les grandes orientations du « Projet de la Transition Démocratique et Pacifique au Congo-Brazzaville », le jour du 30e anniversaire de la Conférence Nationale Souveraine de 1991, qui ouvrit la voie à la démocratisation du pays, qui s’arrêta à la suite du coup d’état du 5 juin 1997…

SASSOU ET SES COMPLICES ONT POUR PROJET UNE PSEUDO ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE TRUQUÉE ; NOUS AVONS LE NÔTRE, LE PROJET D’UNE TRANSITION DÉMOCRATIQUE ET PACIFIQUE…CAR NELSON MANDELA ET L’ANC N’AURAIENT JAMAIS PARTICIPE A UNE ÉLECTION AVEC PIETER BOTHA ET LE PARTI NATIONAL AFRIKANERS DU TEMPS DE L’APARTHEID !

Mingwa BIANGO

Coordonnateur du Projet Transition Démocratique et Pacifique

Diffusé le 02 février 2021, par www.congo-liberty.com