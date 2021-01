UNE FARCE SUPPLÉMENTAIRE : L’ÉLECTION DU 21 MARS 2021 AU CONGO-BRAZZAVILLE

La dictature prédatrice s’est appropriée du Congo telle une proie, projette une énième élection gagnée d’avance comme les précédentes. A l’image des cirques d’avant, la machine est lancée, l’effervescence des activités politiques atteint son paroxysme.

Quatre (4) acteurs majeurs vont être déployés pour le prochain malheur des Congolais.

1 – La françafrique et l’Elysée

2 – Le Parti Congolais de Travail

3 – L’opposition de façade

4 – La corruption des larges couches sociales paupérisées.

Nous examinons les travers de ces protagonistes liés à la prochaine escalade du pouvoir vieillissant de Brazzaville dans sa longue marche à conserver le lit des privilèges accumulés depuis quatre décennies.

1- La France qui continue à tirer les bénéfices de la colonisation a la bouche pleine des plats cuisinés par la françafrique, elle n’ose pas une seule seconde perdre ce lot de recettes toutes délicieuses, les matières premières et le pétrole notamment au Congo-Brazzaville qui constituent la seule motivation à soutenir des dictateurs ennemis de leur propre peuple, devenus les inconditionnels de la France. Le chef du clan régnant fait profil bas, bête et discipliné, il loue ses services au cœur de cette relation incestueuse.

Les Congolais doivent trouver les ressorts nécessaires pour nuire sérieusement à cette idylle, l’association www.survie.org fondée par feu François-Xavier Verschave d’heureuse mémoire serait un allié de taille, puisqu’elle fait un travail remarquable pour dénoncer, exposer les méfaits de cet établissement maléfique destinée à garantir un mieux être à la France au détriment de l’Afrique

Il ne faudra pas oublier qu’il faut porter une communication énergique sur le plan panafricain, obtenir le soutien et l’appui de nombreux intervenants africains convertis à cette cause longtemps ignorée.

2 – Le PCT pourvu de toute sa machine qui constitue l’architecture du déploiement du vaste système de falsifications qui va se répandre à travers le pays, octroyant les cartes d’identités et d’électeurs aux sujets étrangers, menaces voilées à l’appui, se sachant vomis par les Congolais, il jette son dévolu sur cette catégorie à la merci de leurs caprices.

Ce parti responsable de la débâcle de la maison Congo invite ses responsables à une course de fond, sachant qu’en cas d’échec de leur aventure d’exécrable gestion, les portes des prisons s’ouvrent à eux, tels de vulgaires criminels.

Minoritaire dans le pays, le PCT a néanmoins une expérience avérée dans la manipulation, ils vont projeter les peurs à venir pour cueillir les esprits faibles, alors qu’aucun pays voisin ne menace le Congo, le discours est basé sur une prétendue paix, l’ayant défini comme l’absence de la guerre. Paix et guerre leurs thèmes favoris sont exhibées confusément comme des trophées, de surcroît un programme de gouvernance, Il s’agit en réalité d’une menace pure et simple, permettre aux populations de se souvenir des pires souffrances qu’ils avaient distribué pendant les affrontements qui les ont permis de faire main basse sur ce qui reste de l’Etat, couplées des surenchères outrancières, ainsi opère le monstre PCT pour détourner l’attention des couches sociales fragiles. En réalité ce cartel mafieux joue sa propre survie devant la déchéance connue de la gestion catastrophique du pays. Néanmoins ils ne font que prolonger l’échéance, seule la mort permettra à une poignée d’entre eux d’échapper à la sanction qui les attend au tournant, on ne peut pas vaincre un peuple à l’infini. La saga des Nguesso aura bien un terme.

3 – Les opposants congolais qui dans un contexte de victoire préétablie pour Sassou-Nguesso qui se précipitent à fournir le décor de l’élection présidentielle du 21 mars jouent une funeste comédie.

Le Général Jean Marie Michel Mokoko d’heureuse réputation plébiscitée à l’élection de 2016, arrachée par Sassou-Nguesso au milieu de la nuit. Jugé et jeté en prison sans état d’âme ni la moindre hésitation.

Les opposants devraient même dans la pire hypothèse demander avant tout la libération du Général comme préalable à la participation à toute élection au Congo.

Il n’en est rien, Mathias Dzon, Guy Brice Parfait Kolelas, Bonaventure Mbaya, Mavoungou Nzinga Mabio, Joseph Kinioumbi Kia Mboungou déjà sur la ligne de départ.

Nous avons des années durant soupçonné le collège d’opposants d’être des simples figurants, la preuve matérielle ils viennent de la produire sur la place publique, leur réelle nature est celle d’accompagnateur, de faire-valoir et d’acteur minable pour le rayonnement pitoyable de la contre-démocratie de leur maître vrai ou supposé Sassou-Nguesso.

Nous sommes en face d’un véritable complot ourdi contre le peuple du Congo par cette portion de la classe politique.

Au-delà du cynisme des candidatures, leur posture oblige les congolais engagés pour l’avenir du pays à tourner définitivement la page, mettre une croix très visible sur ces lugubres visages à la solde du pouvoir.

Une élection dont le vainqueur est connu d’avance, trouve des concurrents, véritable drame, cette attitude alimente le cycle de vie du pouvoir prédateur, invraisemblable.

Dans nos quartiers lors des conversations entre compatriotes soucieux de l’avenir du pays, sans détours le virage des opposants candidats est assimilé à juste titre à la sorcellerie.

Le Congo est finalement malade par un fait prémédité, volontaire et complice d’un part non négligeable de sa classe politique, le Général Mokoko intraitable jusqu’au bout, au-delà de la furie du pouvoir, est entre autres victime d’une opposition de mèche avec la dictature corrompue de Brazzaville.

Ces candidatures sont un précieux gage inespéré apporté à Sassou-Nguesso, il permet de comprendre le plus naturellement du monde que ce personnel politique est à la recherche de gains égoïstes, les Congolais ont largement raison de penser, de dire tout le mal qui collent bien à ces compatriotes égarés, navigant à contre-courant, qui avaient à n’en point douter un agenda caché qui n’épouse pas les intérêts des populations meurtries, ruinées jusqu’à la moelle dont les lendemains sont incertains.

Un appel à la marginalisation de ces escrocs politiques est urgent avant cette échéance.

4 – La corruption par l’achat des votes sera, à coup sûr le mode opératoire des barons du PCT pour déplacer les électeurs éviter ainsi le boycott massif annoncé de cette élection.

C’est bien dommage qu’une bonne partie de la population ne comprend pas l’envergure ou l’utilité du vote, prêt à monnayer le suffrage en échange des expédients.

Face à une instruction inexistante, jeunes, adultes et vieux font le jeu de cette manœuvre impudique qui fera obstacle à l’appel au refus de cette élection piégée. La paupérisation et l’absence de patriotisme sont un réel danger pour affranchir un peuple face à un pouvoir qui a ruiné tous les espoirs, dont la notice exige, la corruption de masse.

L’occasion aurait été belle si Sassou-Nguesso n’avait pas de concurrents à cette nouvelle mascarade, ce serait un casse-tête, un saut dans le vide pour « l’avenir des mboshi » dont les généraux avaient abordé une solide réflexion.

Enfin depuis 60 ans, deux obstacles majeurs brisent nos rêves de développement, la France et ses valets locaux.

Nous devrons mettre sur la table le scénario de rupture avec la France quand « l’empereur » rejoindra son luxueux cimetière, sa cour écartée à jamais.

Le Rwanda a courageusement médité sur ses rapports avec l’ancien colonisateur Belge et la France, l’option de rompre a été choisie, la langue française écartée, les plans de développement rigoureux, la percée économique, le niveau des infrastructures forcent l’admiration. Un leadership exceptionnel, l’adhésion des masses sont à la base de cet exploit, malgré la tragédie du génocide qui avait ému le monde entier.

Nos fréquentes lamentations ne changeront rien, Dieu c’est l’occasion de le répéter, ne viendra pas punir la France et récompenser le Congo pour ses innombrables et nombreuses souffrances, de la traite des noirs à la colonisation, les européens sont là, prêts à allonger le cortège nos malheurs, nous avons intérêt à tourner sans faille toutes les pages sombres avec détermination pour gagner la bataille du développement.

J’ai dit

MOUSSI – MASSA

Diffusé le 31 janvier 2021, par www.congo-liberty.com