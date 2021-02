Présidentielleries 2021 : Le colonel Albert OGNANGUE, ancien aide de camp du dictateur Sassou-NGuesso déclare sa candidature à l’élection truquée

M. Albert Oniangué, ancien officier supérieur de l’armée congolaise, ancien aide de camp du feu président Joachim Yhombi Opango et du président Denis Sassou Nguesso, annonce ce jour sa candidature à l’élection présidentielle prévue le 21 mars prochain en République du Congo. Sa candidature indépendante est placée sous le signe du rétablissement de l’ordre moral et de la justice sociale dans un pays qui traverse actuellement une crise profonde et polymorphe.

Diffusé le 01 février 2021, par www.congo-liberty.com