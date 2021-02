Malgré des erreurs dans les chiffres de la dette et dans ceux des prêts du FMI, AFRICA RIVISTA, le magazine italien consacré à l’Afrique, a publié un article féroce sur le Congo Brazzaville ; pays que « Denis Sassou Nguesso tient en otage ».

Alors que la presse francophone peine à sortir, depuis 1977, d’un silence soit méprisant soit complice, cet article a le grand mérite de rappeler à l’Italie la douloureuse situation dans laquelle notre pays se trouve.

Dommage que l’auteur ne rappelle pas le rôle trouble que joue la société ENI, au côté de Denis Sassou Nguesso, et la proximité de Claudio Descalzi et de son épouse Marie Madeleine Ingoba avec le tyran ; de même que celle de Fabio Ottonello l’ex-gendre italien du même dictateur qui avait permis l’acquisition, a bon marché, du permis Mboundi avec ses 1,5 milliard de barils en réserve sur le littoral onshore congolais. A dire vrai « l’Italiafrique » est presque tout aussi responsable du drame congolais que la « Francafrique » ou, plus récemment, la « Chinafrique ».

C’est bien « l’Italiafrique » qui était à la manœuvre auprès du Vatican pour qu’il ne dise mot, dès mars 1977, sur l’assassinat du Cardinal Emile Biayenda, puis ceux des Evèques, Firmin Singha, Barthélemy Batantu et Ernest Kombo; sans jamais s’émouvoir après les meurtres cruels de très nombreux prêtres. La grande prêtresse de ce silence, ces dernières années concernant le Congo, avait été la toute puissante Federica Mogherini, cheffe de la diplomatie européenne de 2014 à 2020, après avoir été durant 6 mois, la ministre des Affaires étrangères de Matteo Rinzi (Premier Ministre italien qui honora Sassou Nguesso de son premier voyage à l’étranger en juillet 2014). Jamais Mme Mogherini, au nom de l’Europe, n’est intervenue pour s’opposer à l’autocrate congolais : particulièrement lors de la modification de la Constitution en 2015, l’élection présidentielle de 2016 et les emprisonnements politiques qui suivirent. Au contraire, il fut reçu à Bruxelles à maintes reprises et elle l’avait toujours gratifié de ses sourires… !

Sans « l’Italiafrique », « l’Ample-Erreur et non l’Empereur » de la Francafrique, Denis 1er n’aurait jamais connu le parcours qu’il nous a imposé, à force de coups tordus, de manipulations et de corruptions diverses et variées de mars 1977 à ce-jour. Le 30 novembre 2017, au lendemain du 5ème Sommet Union Africaine- Union Europénne, l’on pouvait lire dans Libération sous la plume de Maria Malagardis : « Mercredi soir, la fameuse réunion d’urgence sur la Libye présentait un casting intéressant : aux côtés d’Emmanuel Macron et d’Angela Merkel siégeait Denis Sassou-Nguesso, l’inamovible président du Congo, chargé du dossier libyen au sein de l’Union africaine (UA). Dans son pays, depuis l’élection notoirement truquée de mars 2016, tous les opposants croupissent en prison sans procès. Et ce petit émirat pétrolier maintient sa population dans la misère la plus absolue. Autant inviter le diable à sa table pour évoquer la fin de l’enfer. Et finalement, décréter qu’on va d’abord tenter d’éradiquer ceux qui en font sortir les damnés. »

Bel exemple de l’excellente coordination des réseaux de la Francafrique et de l’Italiafrique, aux ordres et au service des pétroliers. Alors, aussi approximatif qu’il soit sans jamais citer ENI, il est tout de même bon de voir un média italien compatir à nos interminables douleurs.

Rigobert OSSEBI

************************************************************************

Congo Brazzaville, un pays otage

La République du Congo est le troisième producteur de pétrole d’Afrique, mais son économie est à genoux et le chômage monte en flèche: un échec annoncé. Indépendamment de la crise et des critiques, le président inoxydable Denis Sassou Nguesso (photo) réapplique à l’âge de 77 ans et tient en otage un pays endetté, avec une crise financière sans précédent …

par Angelo Ravasi

Le dinosaure de Brazzaville n’abandonne pas et est déterminé à remporter les élections présidentielles du 21 mars. Denis Sassou Nguesso réapparaît à l’âge de 77 ans et tient en otage un pays endetté, avec une crise financière sans précédent qu’il veut résoudre avec l’aide demandée au Fonds monétaire international. Le pays vit dans la peur depuis des années, comme l’ont dénoncé les évêques du pays. La crise économique, l’effondrement des prix des matières premières – notamment du pétrole dont le Congo est riche – et la pandémie de coronavirus, ont fait le reste. Mais Nguesso n’abandonne pas. Il veut imposer son pouvoir qui, désormais, est fait de répression et dépourvu de toute réponse économique.

La République du Congo est le troisième pays pétrolier d’Afrique subsaharienne – la production avoisine 330 000 barils par jour – et ne parvient pas à répondre concrètement aux difficultés sociales et économiques auxquelles sont confrontés près de 5 millions d’habitants. L’effondrement du prix du pétrole a mis à genoux l’économie et avec elle l’emploi. Et il va sans dire que la main-d’œuvre employée dans les compagnies pétrolières, les moins qualifiées et locales, mais aussi les plus nécessiteuses, en paient le prix, créant un fossé social sans précédent. Et que fait Denis Sassou Nguesso? Il demande l’aide du Fonds monétaire international. Déjà en 2019, le FMI a accordé un plan de sauvetage d’un peu plus de 450 millions de dollars. L’objectif du FMI était de restaurer la viabilité budgétaire et de reconstituer les réserves régionales tout en améliorant la gouvernance.

Une installation Total à Brazzaville

Mais surtout pour faire face aux énormes dettes envers la Chine. Fin mars 2019, la dette de Brazzaville envers la Chine s’élevait à environ 2,56 milliards de dollars. Aux termes des accords de restructuration, le remboursement de 1,6 milliard de dollars a été prolongé de quinze ans, tandis qu’environ 530 millions devront être remboursés d’ici la fin de 2021. Mais où est passé l’argent mis à la disposition du Fonds? ? On ne le sait pas, aussi parce que l’impudence du dictateur congolais n’a pas de limites. L’année dernière, en effet, il a de nouveau frappé aux portes du FMI en demandant une « aide d’urgence » de 300 à 500 millions de dollars. « Nous demandons au Fonds monétaire une aide qui peut aller vers 300, 400, 500 millions de dollars, pourquoi pas », a déclaré Denis Sassou Nguesso lors d’un entretien avec France 24. Cela s’est produit l’année dernière. En deux ans, le Fonds monétaire a soutenu le Congo avec près d’un milliard de dollars. Pendant ce temps, il reste 530 millions à rembourser à la Chine d’ici cette année et il reste plus de 2 milliards de dettes à Pékin, ce qui pèse lourdement sur les finances de l’État, dont le président ne se soucie pas.

On se demande ce que ce monsieur a fait pour le pays au cours de ses 37 années de pouvoir. Et vous regardez les conditions dans lesquelles vit la population, près de 5 millions d’habitants sur une superficie aussi grande que l’Italie, peu ou rien. Les personnes vivant en dessous du seuil de pauvreté dépassent 40 pour cent du total. L’économie est totalement basée sur les matières premières et 80% des exportations dépendent du pétrole, et dispose de réserves estimées à 1,6 milliard de barils. Un pays donc suffisamment riche pour satisfaire les besoins fondamentaux de la population. La diversification économique, cependant, est un mirage, les terres cultivées ne représentent que 4 pour cent de ce qui est disponible et l’agriculture est de subsistance.

C’est le pays qui va aux urnes le 21 marset susceptible de réélire le dinosaure de Brazzaville. C’est un mystère, aussi parce que la participation électorale aux élections présidentielles de 2009 et 2016 était très faible – elle dépassait à peine 10% des ayants droit – selon des observateurs indépendants, selon le gouvernement de Brazzaville, des chiffres très élevés. Et à tout cela s’ajoutaient les inévitables fraudes. Dans un État qui fonde sa «vie» sur la corruption, il ne peut en être ainsi. Ce n’est pas un fantasme. Ce n’est pas un hasard si dans le dernier Indice de Perception de la Corruption (Cpi) de 2020, publié au début de cette année, avec un score global de 19 – très faible – la République du Congo est le pays qui enregistre la plus forte baisse, 7 points à partir de 2012:

Vue aérienne de la capitale Brazzaville

Et la pandémie de coronavirus a été utilisée astucieusement pour mettre en œuvre une répression dure et sans précédent. La peur est dominée par la population, ce qui la conduira, cette année encore, à abandonner les urnes.

Les préoccupations de la conférence épiscopale, par conséquent, ils sont bien fondés. Dans un message publié le 2 février, les évêques du Congo ont exprimé « de sérieuses réserves ». « Notre peuple – écrivent-ils – en a assez des élections qui affaiblissent la cohésion sociale et obscurcissent l’image de notre pays à l’étranger ». Dans le document, les évêques expriment de sérieux doutes sur le fait que des élections pacifiques, participatives, transparentes, libres et crédibles puissent être organisées. Et puis il y a le problème de la composition des listes électorales et de l’absence des bulletins biométriques attendus. Comme lors des élections précédentes dans certains districts, villes et villages, les personnes habilitées à voter étaient plus nombreuses que les habitants. Et beaucoup sont passés de siège en siège en votant à plusieurs reprises. Ce sont les mystères de la République du Congo. Et Sassou Nguesso se prépare à gouverner pour encore 5 ans, afin d’atteindre le cap remarquable de 42 ans au pouvoir, dépassant largement le demi-siècle de leadership politique et militaire du pays. Et le tout dans l’indifférence totale de la communauté internationale, très attentive cependant aux réserves de pétrole.

( Angelo Ferrari )