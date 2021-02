Mingwa BIANGO répond aux confidences de Sassou-NGuesso et à sa politique ségrégationniste

Il y a deux (2) semaines environ, un frère m’alertait sur la nature haineuse et profondément ethniciste d’un document réalisé dans l’une des officines du Parti Congolais du Travail (PCT), téléchargeable en fin d’article.

Bien que ce texte m’indexe (Mingwa BIANGO) très clairement et s’attaque également au site de la résistance congo-liberty.com, qu’il qualifie de site « Niariste », je n’avais pas jugé opportun d’y répondre, surtout que ce pamphlet n’est pas signé, ce qui est la marque de fabrique des lâches et des femmelettes pour reprendre un qualificatif utilisé par l’auteur de ce brûlot qui consacre un projet machiavélique.

Mais depuis, ce texte circule largement sur les réseaux sociaux, et je ne peux pas, ne pas réagir publiquement à ces confidences ou mémoires de Denis Sassou-NGuesso « non publiées officiellement » à l’intention des extrémistes et suprémacistes de son camp, que je qualifie de « Mein Kampf congolais » pour reprendre le titre du tristement célèbre ouvrage d’Adolf Hitler !

Qu’à cela ne tienne, les initiés débusqueront sans difficulté que ce texte nauséabond qui transpire la haine, ce « Mein Kampf congolais » a pour instigateur un notable franc-maçon de la Likouala qui se revendique héritier d’Ambroise Noumazalaye, et qui adresse à son ancien patron Denis Sassou-NGuesso, une lettre publique d’allégeance et de repentance, pour lui rappeler que sa stratégie « macabre » du diviser « les Congolais en perpétuant la division Nord-Sud » pour régner est bien assimilée et partagée collectivement par eux ( les extrémistes nordistes).

Dans un premier temps, je répondrai aux volets qui me concernent, lorsque je suis interpellé (Mingwa BIANGO), à travers le site de la Résistance www.congo-liberty.com et des actions que j’ai menées collectivement avec d’autres patriotes (Les Tables rondes sur la Transition -sans Sassou NGuesso et son système – octobre 2019 au 15 février 2020).

Dans un second temps, je m’emploierai à démanteler la stratégie manichéenne tribalo-ethnique de Sassou-NGuesso qui justifie ses crimes, et dont le moteur est l’instrumentalisation des communautés ethniques, qu’il dresse les unes contre les autres, pour ses intérêts égoïstes et ceux de sa famille, et au nom de son groupe ethnique qui en réalité est logée à la même enseigne que les autres communautés, c’est-à-dire plongée dans l’extrême pauvreté.

DE LA NATURE MILITANTE DE CONGO-LIBERTY.COM, ESPACE DU DÉBAT DÉMOCRATIQUE

Les Tables rondes dont j’ai été co-organisateur avaient pour objet de rassembler tous les Congolais sans exclusive. C’est dans ce cadre que nous avions accueilli Madame Aimé GNALI, ancienne ministre de Sassou-NGuesso, à la Table ronde thématique « Quelles institutions politiques au Congo ?) du 23 novembre 2019, dont j’ai relayé la déclaration sur congo-liberty.com

Du fait des origines de mes parents qui sont originaires du district de Mouyondzi dans le département de la Bouenza, l’étroitesse d’esprit de l’auteur l’emmène à qualifier le site congo-liberty.com que j’ai fondé de « Niariste » (Page 1/20).

C’est également sur congo-liberty.com que vous qualifiez de site « Niariste » que vous avez identifié à travers leurs publications Pascal MALANDA et Lucien PAMBOU dont vous encensez les analyses, sans signaler que notre site milite pour la fin de la dictature au Congo-Brazzaville ?

Oui, je veille personnellement (Mingwa BIANGO) à la diversité des opinions, sans trahir notre combat pour la libération du Congo-Brazzaville.

En faites-vous de même sur les médias d’Etat avec l’opposition à Dénis Sassou-NGuesso ?

Ainsi, rien ne m’étonne, car, des études scientifiques ont montré qu’une personne foncièrement tribaliste ou raciste, ne conçoit le rapport avec les autres, que sous l’angle « pathologique » de la tribu ou de la race.

Par conséquent, la mouvance de Sassou-NGuesso qui n’a pas compris que nous luttons contre elle ,du fait de leur mauvaise gouvernance, justifie leur mépris du site congo-liberty.com qu’il qualifie de Niariste, du simple fait de l’origine ethnique Babeembé de Mingwa BIANGO.

DES TABLES RONDES SUR LA TRANSITION DEMOCRATIQUE ET OUVERTES A TOUS

« Ils ont organisé une table ronde. Nous savons qui est derrière tout ça… Ce sont des illuminés…Ils rêvent d’une transition sans nous ». Nous attendons de les voir à l’action. A Brazza ! Ça nous a beaucoup amusés, Henri, Pierre, Benjamin, Auguste, André, Firmin, Jean Dominique, Jean François, Philippe, d’entendre tant de bêtises. Ils ne veulent plus de président de la République. Aimée Gnali qui était leur invitée de marque leur a répondu qu’il faut absolument un chef dans un pays. Elle a raison (Page 4/20).

En tant qu’initiateur et co-organisateur des Tables rondes sur la Transition, nous avions décidé de mener une réflexion publique sur les institutions pour y associer tous les Congolais.

Contrairement à ce que pensent Dénis Sassou-NGuesso et ses services de sécurité dont la réflexion se limite à la conservation du pouvoir à tout prix et à n’importe quel prix, les Congolais plébiscitent le type de présidence « honorifique » qui a été la vôtre (Dénis Sassou-NGuesso) pendant la transition démocratique de juin 1991 à septembre1992.

A ce sujet, je vous invite ( Sassou-NGuesso, Henri, Pierre, Benjamin, Auguste, André, Firmin, Jean Dominique, Jean François, Philippe ) à lire la publication du juriste Félix Bankounda-Mpélé « Repenser le président africain » et l’excellent ouvrage de Mfumu Amaya Andely-Beeve « Mbongui : le nouveau système politique et économique pour le renouveau du Congo

Pour ma part et avec d’autres compatriote, nous réfléchissons publiquement avec appel à contribution des Congolais et des spécialistes d’autres pays sur un FEDERALISME à la congolaise théorisée dans les ouvrages, la Bantucratie de Claver Boundja ; le Mbongui de Mfumu Amaya Andely-Beeve ; Le Manifeste pour le Fédéralisme au Congo Brazzaville de David Londi, et La démocratie en Afrique noire de Joseph Kokolo Zassi ;

Notre réflexion sur le Fédéralisme intègre la redistribution équitable des richesses nationales (PIB) dans les territoires fédérés, la délimitation des domaines de compétence fédérale (nationale) et des Etats fédérés, et prend également en compte les craintes légitimes de tout séparatisme que la coercition de loi empêchera.

Non, messieurs Dénis Sassou-NGuesso et tous ceux qui pourfendent un projet Fédéral au Congo-Brazzaville, comprenez une fois pour toute que le Fédéralisme n’est pas synonyme de séparatisme. Qui peut croire un instant, sauf les malades mentaux, que le département de la Bouenza, du Pool ou de la Lékoumou fassent sécession pour s’auto-enclaver et organiser son suicide collectif dans un espace économique non-viable ?

Si notre démarche était « sécessionniste », en homme d’honneur, pour ma part, je l’assumerais !

Vous (Dénis Sassou-NGuesso) arrêtez de vous faire peur avec le Fédéralisme que vous assimilez à la partition du pays. Point besoin de nous faire le bilan de l’État unitaire centralisé que vous (Dénis Sassou-NGuesso) prônez, car, même dans un Etat démocratique comme la France, ce modèle est décrié.

La pandémie du Covid-19 a fini par faire prendre conscience aux Français qui découvrent avec stupéfaction que la décentralisation issue de la loi cadre du 2 mars 1982 dite « loi Déferre » n’est en réalité qu’une vaste escroquerie administrative, car, leurs élus locaux n’ont aucun pouvoir.

En effet, l’état unitaire en France, s’articule par des décisions autoritaires prises à Paris, même pour la fermeture des bistrots ou pour la distribution des masques dans des territoires ruraux situés à des milliers de kilomètres de Paris, sans concertation aucune avec les élus.

Mais en réalité, vous (Dénis Sassou-NGuesso), ne défendez aucun modèle institutionnel, si ce n’est le vôtre, celui qui vous permet en tant que petit soldat usurpateur de la légitimité du peuple congolais et au service de l’étranger, de vous agripper au Trésor Public et à la ressource pétrolière par la simple volonté de ceux que vous qualifiez jadis au PCT d’impérialistes.

DE L’USURPATION DU STATUT DE MWENE PAR SASSOU-NGUESSO

Enfin, pour terminer, dans la tradition Bantu-autochtone, un véritable chef, un véritable mfumu ou mwéné , qui le devient après un parcours initiatique, ne peut se réjouir de la division des communautés sous son autorité.

Vous (Sassou-NGuesso), vous réjouissez du conflit que vous avez contribué à nourrir en 1993 entre les populations sœurs du Pool et des pays du Niari. Ce qui prouve à suffisance que vous n’avez aucune connaissance du code « Otwéré » du groupe ethnique mbochi auquel vous appartenez, et que vous a rappelé le Père Urbain Braginel lkonga dans son homélie aux obsèques du président Jacques Joachim Yhombi Opango à Owando, le 30 octobre 2020.

Oui, monsieur Dénis Sassou-NGuesso, à la lecture de l’ouvrage « Otwere : la judicature ancestrale chez les Mbochis » publié en 1979, de Monseigneur Benoit Gassongo, mort mystérieusement dans sa maison en avril 1981, j’affirme que vous êtes un faux Mwéné. Et vous savez mieux que moi, que les vrais Mbochis en rigole, et que le jour où la jeunesse Mbochi dont vous avez dévoyé les valeurs (re)découvrira le véritable code « Otwéré » et votre sacrilège, celle-ci vous infligera le châtiment réservé à tout usurpateur du pouvoir traditionnel !

Si vous (Dénis Sassou-NGuesso) êtes un mfumu, alors c’est celui des gangsters, le kuru yaka ya ba miyibi, ya ba kuluna, na ba balados…et surtout de grâce, ne justifier pas votre haine des sudistes en vous appuyant sur le conflit définitivement résolu entre les pères de l’indépendance Youlou Fulbert (sudiste) et Jacques Opangault (nordiste) qui s’étaient réconciliés. Ces deux (2) grands patriotes par leur réconciliation nous ont montré le chemin à suivre.

Youlou Fulbert et Jacques Opangault

DE L’INSTRUMENTALISATION DE JACQUES OPANGAULT A DES FINS CRIMINELLES

Dénis Sassou-NGuesso dans sa dérive ethnocentrique, a toujours instrumentalisé la figure emblématique de Jacques Opangault dans le Nord du Congo, mais les faits nous montrent bien, que le vieux sage de Boundji n’a jamais participé, ni adhéré à la vision ethnocentrique de ses jeunes frères militaires qui avaient pris le pouvoir le 31 juillet 1968…alors Dénis Sassou-NGuesso, arrêtez la falsification de l’histoire, en associant le patriarche à vos crimes, et respectez enfin cette grande figure de notre Histoire Jacques Opangault !

Mes chers compatriotes du Congo-Brazzaville, la vision de Dénis Sassou-NGuesso et ses thuriféraires, est celle d’un pays où les fondamentaux sont ceux de la division ethnique aux fins d’accéder au pouvoir et de le conserver par la force.

Ma rigueur intellectuelle me commande d’affirmer que Dénis Sassou-NGuesso n’est pas le géniteur de cette logique ethniciste et mortifère, bien qu’il ait contribué à l’exacerber. Cette logique revancharde a été également celle de certains leaders sudistes.

DE L’OBJECTIF DE LA TRANSITION DÉMOCRATIQUE ET PACIFIQUE

Mes chers compatriotes, nous devons définitivement sortir des schémas manichéens tribalo-ethniques. Notre seule issue est une Transition Démocratique et Pacifique qui ne se limite pas à l’organisation des élections, comme celle de 1991-1992. Les nombreux partis politiques ethniques et les armes de guerre disséminées à travers le pays, nous conduiront inéluctablement vers d’autres guerres civiles.

Cette Transition que nous prônons devra « solutionner » les origines du mal congolais pour reprendre le titre de l’ouvrage du doyen Aimé Matsika, ou trouver des solutions aux « nœuds gordiens » de la société congolaise selon l’expression consacrée de Benjamin Toungamani, qui empêchent l’édification d’une Nation congolaise prospère et pacifique.

La Transition Démocratique et Pacifique que nous prônons devra contribuer à la réconciliation définitive de tous les Congolais, et principalement les communautés ethniques qui se sont déchirées comme les Laris et celles du Grand-Niari, mais également les Mbochis et leurs frères Kouyou, pas contre les autres communautés ethniques, mais dans le cadre de la construction d’une Nation, car, les défis majeurs de souveraineté nationale auxquels nous devrons faire face, commande l’unité d’action et la concorde entre toutes les communautés ethniques.

La Transition Démocratique et Pacifique devra s’atteler sur la base d’un consensus, à mettre en place une Constituante pour amender la Constitution du 15 mars 1992, des nouveaux impératifs démocratiques et institutionnels, en adéquation avec la sociologie politique congolaise, auxquels nous adjoindrons au besoin, des éléments positifs des autres civilisations.

C’est dans ce cadre, que nous fixons rendez-vous à tous les patriotes congolais, le 25 février 2021, à découvrir les grandes orientations du Projet « Transition Démocratique et Pacifique », sur www.congo-liberty.com

Mingwa BIANGO

Coordonnateur du Projet Transition Démocratique et Pacifique au Congo-Brazzaville

minguabiango@gmail.com

Fondateur du site www.congo-liberty.com

Diffusé le 09 février 2021