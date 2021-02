Mensonges d’État autour du véritable coût de construction de l’Université Denis Sassou Nguesso

Le culte de la personnalité va bon train au Congo Brazzavole. L’Ample-Erreur de la Françafrique, Dénis 1er, n’aura plus grand chose à envier à Staline, Mao Zedong ou Nicolae Ceaucescu. Alors que le Congo est dans l’impasse la plus totale, on ne compte plus les Boulevard Denis Sassou Nguesso à travers le pays. Il y a aussi le prestigieux Aéroport International d’Olombo-Denis Sassou Nguesso (quasiment réservé à son usage personnel), le Lycée d’Excellence Denis Sassou Nguesso de Mbounda ; et pour couronner le tout, l’autocrate vient d’inaugurer ce 5 février l’usine à gaz de l’Université Denis Sassou Nguesso construite sur les sables mouvants de Kintélé.

Au fronton du temple, que l’on prétend destiner au savoir, brille en lettres d’or le nom de l’obscur autocrate qui a sacrifié deux générations de jeunes congolais. Privés d’un bon enseignement, d’une bonne formation, ils n’ont connu que le chômage, le désespoir et le mépris d’une petite classe dirigeante de voleurs et d’arrogants parvenus ; pour la plupart apparentés au tyran.

Accoler « Université » et « Denis Sassou Nguesso » résonne comme une provocation, un paradoxe, une proposition choquante à l’encontre du bon sens commun. La promesse de l’excellence et de l’ouverture d’esprit que l’on pourrait atteindre, au travers des enseignements dispensés à l’Université, s’oppose à un environnement brutal et totalement corrompu, de la dictature cruelle d’un président revenu au pouvoir en 1997 par les armes ; et qui s’y maintient, par les armes et par la fraude électorale ! Et aussi grâce à une certaine complaisance internationale… Ne chargeons plus la barque déjà pleine de Paris, de Milan, de Bruxelles et de Pékin : Chevron reçoit tous les mois au Terminal de Djeno, cher à TOTAL, deux tankers de 920.000 barils de Brent !

Après bien des années de retard dans la livraison par le promoteur Serge Pereira, Unicon, trois premiers modules ont été mis en service le 1er février dernier, avec un recrutement tout aussi tardif, lancé seulement le 5 novembre 2020 qui augure très mal de la disponibilité d’enseignants du meilleur niveau. Le pire est à craindre ! Même si l’on verra apparaître à Kintélé, des professeurs cubains, vénézuéliens et peut-être même chinois, sans interprète pour y donner leurs cours.

La longue liste des échecs qui ont été enregistrés par l’autocrate omniscient, d’ECair au « Bon bœuf » d’Oyo, ne présage rien de bon ! ; avant-même que le fleuve n’emporte, un à un, tous les bâtiments de ladite université.

Après les allocutions des Chefs d’Etats, Mahamadou Issoufou du Niger, Macky Sall du Sénégal, Umaro Sissoco Embalo de la Guinée Bissau, conviés à l’inauguration en l’absence de représentants de haut rang d’Etats d’Afrique Centrale, ce fut au tour de Jean Jacques Bouya de faire la présentation technique de l’ouvrage. Pour lui, « l’université Denis Sassou-N’Guesso se veut être cet instrument d’intégration et communique la joie d’une Afrique qui gagne ». En fait, le clan présidentiel, et J.-J. Bouya a sa tête, sont les vrais gagnants, (avec Serge Pereira) de la réalisation de ce projet. Ils se sont copieusement sucrés dans l’attribution du marché à Unicon, sans appel d’offres (en grande partie sous-traité auprès d’un acteur local de la construction MBTP) : « D’un coût global de 241 milliards 647 millions 529 mille 724 FCFA, l’université Denis Sassou-N’Guesso de Kintélé a une capacité d’accueil d’environ 30 000 étudiants », a souligné le ministre en charge des grands travaux, Jean Jacques Bouya. Mensonge d’Etat ! Ce montant est celui qui a été fixé à la signature. Depuis, les travaux de renforcement des fondations et du drainage des eaux, (pour ne pas que l’université DSN se retrouve dans le fleuve) ont gonflé considérablement la facture, qui est loin d’être définitive et qui tourne maintenant autour de 500 milliards de FCFA. Avec l’habituelle bienveillance et l’empressement « désintéressés » de Clément Mouamba… sous le regard impuissant de quelques cadres indignés.

A ce-jour, trois modules seulement ont été livrés au titre de la (tardive) première rentrée académique 2020-2021 :

l’Institut de Sciences Géographiques, Environnement et Aménagement (ISGEA) ; l’Institut Supérieur d’Architecture, Urbanisme, Bâtiment et Travaux Publics (ISAUBTP) ; la Faculté de Sciences (FS).

Quand les huit autres modules ouvriront-ils leurs portes ? ECair, la compagnie aérienne défunte, créée par l’incontournable Jean-Jacques Bouya, avec 500 millions de dollars de crédits supportés par l’Etat congolais n’avait pas résisté bien longtemps à la nullité de ses protégés pour gérer la compagnie ; pour le plus grand bénéfice de Privatair, Marco Villa et autres prestataires de service. L’Université Denis Sassou Nguesso suivra sans aucun doute ECair dans le précipice au fond duquel elle se trouve !

D’ailleurs l’Université « jumelle » d’Oyala en Guinée Equatoriale, éléphant blanc, attribué à la même société Unicon de Serge Pereira est déjà à l’agonie. Son rêve de devenir le quartier latin de l’Afrique n’aura pas duré. Teodoro Nguema Obiang (Téodorin), le Vice-président a promis de faire rendre gorge aux responsables de ce désastre ; à prendre très au sérieux, l’héritier Obiang est déjà parvenu récemment à l’arrestation d’un de ses oncles à Dubaï. A part Gérard Pereira, bien marié à Patricia Obiang Lima, les autres membres de la famille ont été déclarés non grata en Guinée Equatoriale. Ce qui explique en partie l’absence, à l’inauguration, du Président Teodoro Obiang Nguema pour lequel le sujet de l’université d’Oyala est très douloureux. Et déjà des enquêteurs occidentaux décortiquent l’ingénierie financière, utilisée au Moyen-Orient pour Kintélé, par le neveu Bouya pour assurer la discrétion des retombées très consistantes en faveur du chef du clan.

En cachant à ses homologues africains, abusés et roulés dans la farine, le véritable coût de revient de son Université, c’est-à-dire vraisemblablement plus de 500 milliards de FCFA et en déclarant, dans un mensonge d’Etat, que « 241 milliards 647 millions 529 mille 724 FCFA » Denis Sassou Nguesso connait-il enfin la honte de voler, avec ses complices, la République qui ne l’a jamais élu ?

Rigobert OSSEBI

Diffusé le 10 février 2021, par www.congo-liberty.com