JEAN-LUC MALEKAT DÉNONCE LES DETTES MAFIEUSES DE MOHSEN HODJEIJ (COMMISIMPEX) ET CHINOISE, ET LE VOL DE 14 MILLE MILLIARDS CFA.

(L’INTEGRALITE DE L’INTERVIEW TRÈS BIENTÔT SUR CONGO-LIBERTY.COM)

Nous livrons à nos fidèles lecteurs internautes le témoignage de Monsieur Jean-Luc Malekat, le ministre de l’Économie et des Finances de la Transition (1991-1992) qui avait été, depuis 1981 un cadre de la Direction Générale des Impôts jusqu’à en devenir le Directeur Général à la fin des années 80.

Trente années après la Conférence Nationale Souveraine, Monsieur Malekat partage avec nous ses souvenirs intacts de cette période. Au détour de notre conversation, sur le nécessaire combat contre la corruption, Monsieur Malekat, nous révèle qu’il est actuellement très actif, notamment concernant un dossier extrêmement important, puisqu’il est question du dossier Commissimpex de Monsieur Moshin Hodjaij. Pour l’ancien responsable des impôts qui connaissait parfaitement les bilans de « son contribuable », la « dette du Congo » à son égard n’a pas lieu d’être.

Il affirme, en épargnant à demi-mots pour le moment son successeur de l’époque, qui n’est autre que Clément Mouamba, que la dette d’Hodjaij n’était pas significative pour être transmise au nouveau ministre des finances du Gouvernement Bongo Nouara de Pascal Lissouba (en septembre 1992).

La créance Commissimpex, selon Monsieur Malekat, est donc née en Octobre 1992, comme l’attesteraient des documents officiels, puis reprise et amplifiée en 2003. Aujourd’hui, elle représente environ 1,3 milliard d’euros soit l’équivalent de 870 milliards de FCFA ; soit 10 à 15% de la dette publique congolaise !

Mais c’est aussi l’équivalent du Château de Monsieur Vladimir Poutine sur les bords de la Mer Noire et qui a provoqué, dernièrement, la colère de centaines de milliers de Russes lors de manifestations dans toute la Russie. Le Château de Poutine est et restera en Russie. Un milliard trois cents millions d’euros, soit 870 milliards de FCFA partiront dans la poche de Monsieur Hodjaij et de ses complices congolais au détriment de nos retraités qui depuis 28 mois ne touchent pas leur pension, des étudiants qui n’ont pas accès à leur bourse et des hôpitaux qui ne peuvent fonctionner correctement.

Le combat de Monsieur Malekat contre la corruption, qui peut ressembler à celui du Russe Navalny, mérite toute notre attention ainsi que celle de tous les Congolais. Selon l’ancien ministre, l’affaire Commissimpex est entre les mains de la justice française, puisque cette dernière a été instrumentalisée pour autoriser des saisies de biens congolais au bénéfice du « créancier »….

Nous ne tarderons pas à savoir qui a offert « le château de Poutine » à Commissimpex !

La Rédaction

Diffusé le 15 février 2021, par www.congo-liberty.com