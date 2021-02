21 Mars 2021 : l’empereur ou la scission

Au moment où se profile le énième hold-up électoral de l’empereur sous la bannière du PCT, parti-Etat, les Congolais n’ont qu’un choix : se soulever comme un seul Homme pour sauver ce qui reste du pays, ou accepter de se faire tondre comme des moutons.

Fidèle à l’antienne de son gendre, feu Albert Bernard Bongo, selon laquelle, « un dictateur n’organise pas une élection pour la perdre », la victoire du fraudeur national, le vieux niongologue, sous la bannière de son parti stalinien, le PCT, est visible comme le nez au milieu de la figure.

Sous le slogan DSN (Denis Sassou-Nguesso) ou rien, relayé par l’adepte du coup de poing Okombi Tsalitsan, amplifié par le griot de la RDC, Antoine Agbepa Mumba, alias Koffi Olomidé, condamné le 18 mars 2019 par le Tribunal Correctionnel de Nanterre à deux ans de prison avec sursis pour atteintes sexuelles sur l’une de ses ex danseuses, mineure au moment des faits, la prochaine élection présidentielle qui se profile est une farce.

Ce cynisme de l’empereur, mis en musique par le PCT est ses réseaux nous fait penser à Ville Cruelle de l’écrivain camerounais, Mongo Béti.

C’est une œuvre de combat où l’observation se complète d’un témoignage à charge. Eminemment contestataire, Ville Cruelle témoigne, accuse et rejette. Son message est la révolte. Mongo Béti nous fait prendre conscience du drame que vivent -dont meurent- les africains en général, les Congolais en particulier, à engager une lutte efficace pour leur libération et la revalorisation de leurs droits bafoués.

Alors que tous les signes multidimensionnels de la faillite de notre pays sont perceptibles, quelques égarés se complaisent à accompagner l’empereur dans ce braquage, au mépris du bon sens, de la Morale, de la Responsabilité, et de la misère de nos compatriotes. Ces « candidats de fortune » doivent être considérés comme des félons, des ennemis du peuple congolais, et traités comme tels. Ils rendront des comptes. Tôt ou tard.

Mathias Ndzon, candidat à cette mascarade électorale, accepte cette humiliation à la demande de l’empereur, son pourvoyeur de fonds.

Parfait Kolélas fait depuis toujours la volonté de son père putatif.

Anguios et Albert Oniangé font le jeu du pouvoir ethnique mbochi. Ils veillent à tout contrôler en créant artificiellement au Nord des « opposants » pour contrer toute vraie opposition et tenter d’invalider la thèse selon laquelle tous les mbochis ne mangent pas à la table de l’empereur.

Aujourd’hui, c’est le moment de poser le bon diagnostic, de nommer les choses pour tenter de sortir le pays des ruines dans lesquelles l’ont enseveli l’empereur et le PCT.

Le tribalisme, tête de gondole de la gestion du pays par l’empereur et ses aficiénados a montré ses limites. Cadenassé l’administration avec 99% des ressortissants de sa région a conduit le pays à la faillite. Les retraités cumulent 18 trimestres d’impayés de leur retraite ! C’est l’apocalypse.

Malgré ce sombre tableau, l’empereur cherche à se maintenir au « pouvoir » par la force. Son perroquet, Pierre Ngollo, alors 1er secrétaire du PCT déclarait sans détour lors du dernier congrès de ce parti criminel : « Nous ne pouvons pas nous donner le loisir de perdre l’initiative en 2021. On ne peut pas parce que nous savons pour nombre d’entre nous ici , ce qu’est la perte du pouvoir. Quand on l’a perdu, on sait comment on a vécu ».

Que faire devant une telle évidence ?

Les discours lénifiants ne suffisent plus. Devant l’apartheid ethnique pratiqué à dessein par l’empereur, partant du postulat que quoi que l’on fasse la minorité ethnique mbochie s’imposera au pouvoir par la force, les armes, l’argent et ses réseaux, l’unité du Sud s’impose.

Si les mbochis réfléchissent à leur avenir (dixit Nianga Mbouala), il est légitime que les ressortissants du Sud s’organisent et réfléchissent à leur tour à leur avenir.

Soit tous les Congolais, par un sursaut de sauvetage national se soulèvent et exigent une TRANSITION pacifique, soit nous allons inéluctablement vers l’éclatement du pays en deux entités Nord-Sud, en réaction à « la gouvernance » ethnique de l’empereur.

Ras-le bol d’être exclus, de baisser la tête, de vivre comme des parias dans notre propre pays. Le Congo est un bien commun. Il n’est pas la propriété de l’empereur, encore moins de son ethnie ou de sa région.

Notre avenir ne doit plus dépendre d’un seul Homme. Ce prêt-porter institutionnel français a montré ses limites. Il a plus d’inconvénients que d’avantages.

Indépendamment du fédéralisme porté par David Londi et Joseph Kokolo ZASSI, la scission est évoquée ici volontairement. Elle fait aussi son chemin.

Loin d’être une provocation ou une idée farfelue, elle est désormais assumée et revendiquée par une partie des ressortissants du Sud de notre pays. C’est peut-être un moindre mal. Est-il nécessaire de vivre forcément avec des gens qui nous excluent ? Comme dans un couple, il faut être deux pour s’aimer. Le désamour de l’un envers l’autre conduit inéluctablement à la rupture. Seul change le moyen d’y parvenir : par consentement mutuel ou à la suite d’un contentieux.

Depuis 40 ans, l’empereur est le cancer de notre pays. Il avouait face caméra son coup d’Etat entre janvier et octobre 1997 en ces termes : « … Nous avons obtenu l’appui de nos amis de Luanda qui ne pouvaient pas croiser les bras. Cet appui a été déterminant pour remporter la guerre. Les armes étaient acheminées par les airs, les mers, les routes. Pour partir de Luanda au Congo, on n’a pas besoin d’un miracle. C’est un grand Etat qui a des avions et des bateaux. Comment pourrai-je vous dire ? Par quel chemin étaient passées ces armes ? ».

Ces archives existent. C’est l’aveu éhonté de l’empereur qui a fait condamner par sa Cour des criminels de Brazzaville, le vainqueur de l’élection présidentielle de 2016, Jean –Marie Michel Mokoko, d’atteinte à la sûreté de l’Etat.

Il est temps de se désolidariser collectivement de cet empereur-fossoyeur. Ce criminel né est hélas protégé par les siens, sa milice, et ses réseaux françafricains. Si ce vol électoral qui se dessine sous nos yeux se concrétise, alors, la scission s’impose et s’imposera. De gré ou de force. Et quoi qu’elle en coûte !

Olivier Mouebara

Diffusé le 16 février 2021, par www.congo-liberty.com