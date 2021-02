INTERVIEW JEAN-LUC MALEKAT : soutien à la déclaration des évêques ; les dettes mafieuses de Mohsen Hodjeij et chinoise ; Historique de la Conférence Nationale ; Projet Transition Démocratique et la solution du Fédéralisme…

Jean-Luc MALEKAT est un ancien ministre de l’Économie et des Finances du Congo-Brazzaville (1991-1992) qui vit actuellement en exil en France. Il soutient sans réserve la déclaration des évêques du Congo-Brazzaville du 2 février 2021 qui critique l’organisation de la mascarade de l’élection présidentielle de 2021, mais également la gestion chaotique du pays par le pouvoir de Sassou-NGuesso. Jean-Luc MALEKAT s’insurge contre la dette mafieuse et odieuse de Mohsen Odjeij de la Commisimpex , ainsi que de celle de la Chine pour laquelle un audit spécifique est un impératif. Il démontre la dilapidation du fond des générations futures de 14 mille milliards CFA, par le clan au pouvoir. Dans cet entretien vous découvrirez les coulisses de la Conférence Nationale Souveraine 1991 raconté par l’ancien directeur général des Impôts que Jean-Luc MALEKAT fut à cette époque. Jean-Luc MALEKAT milite pour la restauration de la démocratie et milite pour une Transition Démocratique et Pacifique (consensuelle), en appelant les Congolais à rejoindre le Projet d’une Transition du même nom.

La Rédaction