Félix Bankounda-Mpélé dézingue le tyran Sassou-NGuesso et demande la déchéance de sa nationalité congolaise

L’élection présidentielle et les complices Parfait Kolelas et Mathias Dzon ; Déchoir le criminel Sassou NGuesso de sa nationalité congolaise ; Identifier l’élite gangstérisée congolaise ; Les évêques défenseurs des Congolais ; Le Projet Transition démocratique et Pacifique…

Diffusé le 20 février 2021, par www.congo-liberty.com