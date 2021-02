David LONDI : Toute élection dans une dictature comme celle de Sassou est une mascarade. La solution est l’insurrection populaire !

David LONDI affirme que dans une dictature, toute élection n’est que mascarade. Il condamne fermement tous ceux qui y participent comme Mathias DZON et Parfait KOLELAS, et félicite TSATY-MABIALA et Claudine MUNARI qui y ont renoncé. Le seul moyen de chasser Sassou-NGuesso du pouvoir est l’insurrection populaire du Nord au Sud. David LONDI est opposé à la scission du Congo-Brazzaville à laquelle il oppose le Fédéralisme et une Transition démocratique et Pacifique, qui sont les seules voies pour sauver ce qui reste du pays.

La Rédaction

Diffusé le 22 février 2021, par www.congo-liberty.com