PROJET TRANSITION DÉMOCRATIQUE ET PACIFIQUE : Communication de Mingwa Biango , Jean-Luc Malekat , Félix Bankounda-Mpélé , David Londi , Joseph Kokolo-Zassi .

MINGWA BIANGO : PRÉSENTATION DU PROJET TRANSITION DÉMOCRATIQUE ET PACIFIQUE

Mingwa BIANGO est le coordonnateur du Projet Transition Démocratique et Pacifique.Fondateur du site congo-liberty.com

Partisan de la restauration de la Démocratie et d’une Transition Démocratique et Pacifique, il a un intérêt particulier pour les questions de Défense et de sécurité.

JEAN-LUC MALEKAT : LA TRANSITION DÉMOCRATIQUE ET PACIFIQUE EST LA SEULE VOIE POUR SORTIR DU CYCLE DES VIOLENCES POLITIQUES ET DE LA FAILLITE ÉCONOMIQUE

Jean-Luc Malekat est un ancien ministre de l’économie et des finances du Congo-Brazzaville (1991-1992).

Jean-Luc Malekat est en charge des questions économiques et financières du Projet de la Transition Démocratique et Pacifique.

Militant de la restauration de la Démocratie dans son pays, Jean-Luc Malekat milite pour une Transition Démocratique et Pacifique, l’unique voie pour sortir du cycle des violences politiques , de la faillite économique.

La Transition démocratique permettra de revenir à l’orthodoxie financière et de lutter vigoureusement contre la corruption, et d’entamer la rude bataille du rapatriement des fonds volés par le pouvoir de Brazzaville.

FÉLIX BANKOUNDA-MPÉLÉ : LA CONSTITUTION DU 15 MARS 1992 EST L’UNIQUE LÉGITIMITÉ DÉMOCRATIQUE AU CONGO-B . UN DISPOSITIF PERMET DE L’AMENDER PAR VOIE RÉFÉRENDAIRE

Félix Bankounda-Mpélé est un constitutionnaliste congolais.

Référent du pole juridique et institutionnel du Projet de la Transition Démocratique et Pacifique au Congo-Brazzaville, il explique que la Constitution du 15 mars 1992 adoptée par 92% des Congolais est sur le plan juridique est l’unique légitimité démocratique.

La Constitution du 15 mars 1992 prévoit des dispositions pour tout amendement par voie référendaire. Ainsi, toute proposition institutionnelle nouvelle dans le cadre du Projet Transition Démocratique et Pacifique, comme « la présidence honorifique, le collège présidentielle et le Fédéralisme » peuvent être prises en compte de façon légale par la Constitution du 15 mars 1992.

DAVID LONDI: LE FÉDÉRALISME INTERDIT TOUT SÉPARATISME ET PERMET LA PACIFICATION DE LA VIE POLITIQUE

David LONDI est membre du Congrès pour la Renaissance du Congo (CRC) et milite pour le fédéralisme au Congo-Brazzaville.

Partisan d’une Transition Démocratique et Pacifique au Congo-Brazzaville, il expose dans cette vidéo et de façon très pédagogique, les fondements et le modèle fédéral qu’il prône dans son pays.

Le Fédéralisme permettra la pacification de la vie politique congolaise, une plus grande solidarité entre les territoires, et des compétences qui permettront aux populations de prendre en charge leur destin.

Joseph Kokolo Zassi : Les partis politiques d’essence occidentale sont à proscrire au Congo-Brazzaville

PROJET TRANSITION DÉMOCRATIQUE ET PACIFIQUE

Synthèse :

Identifier les contentieux et problèmes susceptibles d’empêcher l’implantation de la Démocratie ;

Déterminer l’origine et les causes des contentieux et problèmes susceptibles d’empêcher l’implantation de la Démocratie ;

Proposer des solutions aux problème et contentieux dans un Livre blanc de la Transition Démocratique et Pacifique au Congo-Brazzaville ;

Les fondamentaux :

Réhabilitation de la Constitution du 15 mars 1992 ;

Présidence honorifique ;

La République Fédérale du Congo-Brazzaville ;

Refonte des Forces de Défense et de Sécurité « républicaine avec une représentation de toutes les communautés nationales ;

Les Référents du Projet Transition Démocratique et Pacifique

Jean-Luc MALEKAT (Chargé des questions économiques et financières)

(Chargé des questions économiques et financières) Félix BANKOUNDA-MPELE (Chargé des questions juridiques et institutionnelles)

(Chargé des questions juridiques et institutionnelles) Joseph KOKOLO ZASSI (Représentant du Projet au Canada et USA)

(Représentant du Projet au Canada et USA) Mingwa BIANGO (Coordonnateur du Projet Transition Démocratique et Pacifique)

Nos références bibliographiques :

