Un chef paresseux, tribaliste, voleur et MENTEUR ne peut donner le bon exemple à ses collaborateurs

Cinq années se sont écoulées, au Congo Brazzavole, depuis les élections truquées et volées de 2016, dans la plus grande indifférence de l’opinion internationale. Denis Sassou Nguesso et son gang ont pu ainsi perpétuer leur système criminel, institutionnalisé, de détournement, de fraude, de vol et de corruption ; pendant que les autres, l’immense majorité des Congolais, depuis une quarantaine d’années sous l’emprise de cette organisation mafieuse, sombrent toujours plus profondément dans la misère la plus TOTALe.

Le regretté Marc Mapingou et le général Mokoko à Paris en 2015

C’est également il y a cinq années, à l’occasion de la campagne qui précédait l’élection présidentielle, qu’une voix forte, celle du Général Jean Marie Michel Mokoko, s’élevait au Congo pour en dénoncer le Responsable ! Une toute première fois depuis la Conférence Nationale Souveraine :

« Un chef paresseux, tribaliste et voleur ne peut donner le bon exemple à ses collaborateurs. L’appropriation des richesses nationales par un groupe restreint de compatriotes, au mépris de l’intérêt général, ne laissent à la majorité du peuple que le choix entre la résignation et la violence.

Le retour insidieux à la pensée unique, le chantage à l’égard des cadres, la marginalisation d’un très grand nombre de compatriotes, les poussent à l’exil privant la nation de cadres d’une grande valeur, alors que le favoritisme et le népotisme deviennent les critères de référence aux fonctions de responsabilité de l’Etat».

Au regard de la force de ce propos et avant l’emprisonnement de son auteur, celui de l’émission « Affaires sensibles » du 16 février sur France Inter pouvait paraître un peu mièvre ; les auditeurs alléchés par le titre de l’émission « Sassou Nguesso, président autoritaire le jour, pilleur de son pays la nuit » en sont restés sur leur faim. Des peccadilles largement dépassées par « l’Ample-Erreur » de l’Afrique-France comme l’a justement rappelé Antoine Glaser ; les courants d’influence et de pouvoir ont été depuis longtemps inversés.

La force de corruption du soudard, toujours drapé de beaux costards depuis la fin des années 80, a été mise en réserve des républiques congolaise et française depuis les assassinats de mars 1977. Elle a bien fait son œuvre : Paris, Rome et Bruxelles pour l’Europe, ont été à sa botte. L’Union Européenne, sous la direction de Federica Mogherini avait été remarquablement souriante et muette à son égard ! L’habitué de l’hôtel Bristol, sur un ou deux étages au gré des cours du Brent (aujourd’hui autour de 65$ le baril) et à un jet de pierre de l’Elysée, avait toujours su faire pencher la balance en sa faveur, à coups de millions d’euros en direction des relais politiques et des médias de tous bords. Mais depuis peu les courants semblent enfin changer de direction et les vieilles pratiques paraissent hors d’usage, tout autant que le vieux tyran ! Il ne lui reste que l’exercice du chantage pour renouveler la concession du Terminal de Djeno au partenaire TOTAL, en contrepartie de la reconnaissance, par Paris, de l’élection qu’il s’apprête encore une fois à voler.

Ce 17 février à 17H était prévu à l’agenda du Président Macron une visioconférence avec le bureau de l’Union africaine en suivi de l’initiative ACT-A. Elle était relative aux réponses à apporter à l’épidémie du Covid 19 en Afrique. Denis Sassou Nguesso figurait avec cinq autres Chefs d’Etat au panel des interlocuteurs avec lesquels le président français devait échanger. Signe des temps ? : L’Autocrate congolais a subitement disparu de la liste des intervenants… ! Paris, qui préparait sa communication Covid 19 pour l’Afrique dont des dons et des pressions sur les laboratoires pour approvisionner en vaccins le continent, n’a pas voulu s’embarrasser de l’incompétence notoire du calife d’Oyo.

Cela bien entendu ne saurait se produire avec le président angolais, João Lourenço, avec lequel le président Macron s’entretient volontiers au moins trois fois dans le mois et qu’il encourage dans sa lutte contre la corruption. Plus encore, Luanda a maintenant le soutien total de Paris pour mettre fin à la crise de la République Centrafricaine ; les voies et réseaux préconisés par Brazzaville/Oyo sont enfin disqualifiés après des années d’un enfumage total pratiqué par ces derniers…

Un chef paresseux, tribaliste, voleur et MENTEUR ne peut donner le bon exemple à ses collaborateurs

Dans sa course effrénée au « mandat de trop », Denis Sassou Nguesso, ne se rend même plus compte qu’il a perdu la main. Les relais qu’il utilise sont usés ou dépassés, et ne font que ponctionner son fond de caisse ! L’illusion d’un Etat sérieusement organisé a disparu ! Brazzavole apparait maintenant telle qu’elle a toujours été réellement : la capitale de l’Empire du Mal, de la Fraude, du Vol et du Détournement. Les révélations et attaques deviennent incessantes et le tyran n’a plus la capacité de les contrer.

Même au sein propre de son clan, les mauvais choix médicaux du traitement de feu-Gilbert Ibobi, d’abord évacué sanitaire à l’Hôpital Américain plutôt qu’à la Salpêtrière, sont des prétextes à la mise en cause du vieil autocrate…

Quand on a plus la main, le pire est à craindre !

Rigobert OSSEBI

Diffusé le 26 février 2021, par www.congo-liberty.com