Congo: Face au souci de développement, M. Sassou et Cie vont-ils continuer à placer des limites ?

Ghys Fortune BEMBA-DOMBE

Depuis des siècles, la question est récurrente dans diverses sociétés, tant du côté des gouvernants qui vivent dans la hantise de perdre le pouvoir et voient le diable partout, que des citoyens et la presse qui militent pour la vérité, le bien-être et l’avenir harmonieux des peuples.

Notre enquête réalisée dans plusieurs « démocratures », particulièrement dans les milieux congolais, révèle que la diaspora, les réseaux sociaux et la presse sont constamment pointés du doigt, de verser dans les fake et d’amplifier des faits.

En outre, le système clanique au pouvoir étouffe l’émergence des cadres ne partageant pas ses aspirations à défaut de les exclure des postes stratégiques de l’administration civile et militaire ou de certaines opportunités. Ainsi, nombreux sont des cadres assis chez eux. Cette discrimination qui impacte le développement s’étend jusqu’aux hommes d’affaires, aux éléments de la force publique et cohorte.

En effet, des commerçants, nonobstant la fiabilité de leurs dossiers, nombreux n’accèdent pas aux crédits bancaires ou voient leurs factures bloquées après certification des travaux effectués par le simple fait de ne pas partager les convictions politiques ou spirituelles des dignitaires qui contrôlent le pays. De même, depuis quelques temps, des évêques sont pris à partie pour avoir exprimé des inquiétudes sur le manque de transparence dans l’organisation de l’élection présidentielle.

Deux professionnels de média, Raymond Malonga du journal sel piment et Henri Michel Ngakeni de la télévision Pointe Noire ainsi qu’un officier supérieur sont sanctionnés pour avoir exercé leur droit d’expression. Ledit officier s’est indigné publiquement que M. Sassou soit en campagne électorale avant la date et draine des foules venues çà et là comme le prouve son récent séjour à Pointe Noire, bien organisé pour convaincre la population indécise de le voter le 21 mars 2021. Des opérations de charme, montées par ses hommes sous couvert de voyage de travail, ont été organisées lors de son séjour du 20 au 22 février dans cette ville en violation flagrante des mesures de lutte contre la propagation de la Covid-19 aux conséquences multiples. Les institutions comme le Conseil supérieur de la liberté de communication, la Commission de lutte contre la corruption, la justice et autres se taisent devant ces déconvenues. Alors que ces dernières évoquent le couvre-feu, les mesures de distanciation via des comptes rendus de Task Force, les couvertures médiatiques en période électorale, la lutte contre la corruption pendant que des liasses des billets de banque sont exhibées çà et là et les chaînes nationales passent à longueur des journées les activités du Parti congolais du Travail (PCT), etc.

Par ailleurs, notre enquête révèle aussi que l’élite congolaise tant à l’intérieur qu’à l’extérieur du Congo n’est pas en panne de ressources et d’idées. La preuve, nonobstant la covid-19 qui fait vaciller la planète terre, plusieurs congolais entreprennent et se démarquent : Alain Roux diversifie des activités et crée des dizaines d’emplois ; Attié par le truchement de Burotop et préfinancent d’énormes travaux des NTIC, des entreprises de bâtiments et de travaux publics, qui occupent plus d’un millier des Congolais ; Anatole Collinet Makosso tente de maintenir et redorer le blason de l’école congolaise au point de forcer les institutions internationales d’accompagner le Congo à hauteur de plusieurs millions d’euros. Yves Castanou, en moins de 10 mois, a changé l’image de Congo télécom, déploie la fibre optique et continue des formations dans le domaine du numérique. Marc Sakala, en huit mois, vient d’ériger un bâtiment de six niveaux en l’équipant du plus grand data center du Congo.

Toujours dans la même période, il a initié le fonds pour l’accès et le Service universel (FASUCE) qui dote des établissements scolaires et universitaires en salles multimédias mais aussi connecte en réseau mobile toutes les localités du Congo, sans compter l’accompagnement, etc. Armel Fridelin MBouloukoué se bat pour le démarrage effectif du fonds d’impulsion de garantie et d’accompagnement des petites et moyennes entreprises malgré les documents administratifs et juridiques qui traînent encore à la primature…

A l’extérieur, des Congolais pour la plus part confinés, continuent à participer au développement et à la survie des populations par divers transferts de fonds qu’ils effectuent de l’hexagone au bercail. Au même moment, certaines par des plates-formes, informent tant soient peu des Congolais. Le cas de Congoliberty, de Brazzanews, de Zenga Mambu, de Lynxafrique, etc.

D’autres, marquent l’hexagone par la qualité de leur travaux le cas : de l’économiste Jean Luc Malekat qui a travaillé longtemps pour démontrer que la dette de Mohsen Hodjeij n’est qu’une dette mafieuse, l’écrivain Alain Mabankou qui fait la fierté du Congo, l’ingénieur numérique et intelligence artificielle Laurent Dzaba qui est chef de projet dans une grande banque à Paris, le biologiste Isaac Djoumali pour divers travaux, le chirurgien-urgentiste et gastro-entérite, Médard Mizélé, Jean Serge Ngouma qui emploi des dizaines d’ingénieurs français, canadiens et marocains, de nombreux commissaires de police et trois colonel d’origine congolaise qui exercent en France, sans compter des juristes, des médecins, des enseignants, des Congolais qui exercent dans les institutions diplomatiques. Que dire du gendarme Hugues Henry Ngouolondélé qui a laissé ses traces en Suisse ? La liste n’est pas exhaustive.

Vous conviendrez avec moi que le Congo a une élite très forte. L’essentiel, que l’exécutif se débarrasse du clanisme, de l’égoïsme, des violences sous toutes ses formes pour développer le pays et assurer le bien-être.

Pour paraphraser l’hymne national congolais, il est temps d’oublier ce qui divise mais, il faut être plus que unie à jamais pour sortir le Congo de la précarité.

Que M. Sassou Dénis et son cheval de Troie à six pieds avec lequel il amuse la gallérie par l’élection présidentielle pipée d’avance, s’inspire de Pharaon qui a travaillé avec l’étranger Joseph et autres pour développer l’Égypte ou des Etats-Unis qui laissent la presse libre et domine le monde grâce au concours de tous les peuples qui l’ont bâti.

Diffusé le 27 février 2021, par www.congo-liberty.com