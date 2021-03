Antoinette tchibota recherche désespérément des vaccins anti-covid 19 à Paris pour la campagne présidentielle de son époux l’Ample-Erreur Sassou Dénis

Antoinette Tchibota-Sassou

L’épouse de l’Ample-Erreur Denis 1er déjà en campagne électorale à Paris et à Bruxelles

Combien de mandats, l’Ample-Erreur de l’Em-pire du Congo depuis le 5 février 1979, aurait-il pu comptabiliser s’il n’avait eu à son côté Antoinette, son épouse… ? Un, deux ? Trois, sûrement pas davantage ! Surtout après la déclaration de Pierre Moussa (79 ans) le Secrétaire Général du PCT sur l’accident de parcours à l’élection de 2016, reconnaissant ainsi la victoire du Général Jean Marie Michel Mokoko… !

Alors que tout le clan des Nguesso, tous aussi incapables et paresseux les uns que les autres, semblent se mobiliser pour l’élection de trop, celle de tous les dangers ; malgré l’important stock d’armements, 500 tonnes, venu d’Azerbaïdjan : des millions de munitions, de quoi tuer tous les Congolais sans exception ; c’est encore une fois, vers Antoinette Sassou-Nguesso que réside l’espoir de faire bonne figure et d’obtenir le minimum de soutien extérieur dont son tyran d’époux aura besoin après le « coup KO » (vol programmé), du 21 mars prochain !

Encore au prétexte d’un énième contrôle de santé, pour le suivi de l’AVC dont elle avait été victime et d’une sinusite aigüe dont elle ne parvient pas à se défaire, elle avait quitté Brazzaville pour Paris-Le Bourget dans un Falcon de location le 25 février dernier ; le Falcon 7X de l’Em-pire et de l’Ample-Erreur pour toujours saisi entre les mains de Commissimpex, en attendant sa prochaine vente aux enchères publiques…

La présidente de Congo Assistance, discrètement logée avenue Rapp, a pu ainsi entre deux examens anodins battre le rappel des « Amis » d’un Congo devenu infréquentable… Elle était alors aux premières loges pour entendre les embarras judiciaires de l’Ami Bolloré, et de son groupe, pour « une petite corruption ridicule » au Togo et la condamnation de l’ex-Président Sarkozy, pour corruption également. Ce n’est pas précisément le moment idéal pour offrir des enveloppes et des mallettes, si bien remplies soient-elles ! De plus, Jean-Yves Le Drian fidèle ami de l’Ample-Erreur ne tardera pas trop à connaître sa retraite gouvernementale, pour céder enfin sa place à Michel Barnier, libéré des négociations du Brexit entre Londres et Bruxelles. Rien de bon pour Denis 1er !

Durant donc ses cinq jours à Paris, dans le milieu médical, la représentante de très haut niveau de la dictature congolaise était surtout en quête d’un atout indiscutable pour la campagne présidentielle de son époux, notamment dans le Kouilou : l’obtention de vaccins contre le Coronavirus ! Déjà la Côte d’Ivoire et le Ghana ont lancé la vaccination Covid 19 au travers du programme Covax (OMS, UE, GAVI, UNICEF et World Bank). A Abidjan, 504 000 doses du vaccin AstraZeneca ont été livrées dans le pays le 26 février et les vaccinations commencées dès le lundi 1er mars. Il faut se rappeler que l’Ample-Erreur, décidément infréquentable, avait été écarté d’une réunion stratégique de chefs d’Etat d’Afrique sur ce sujet. Et c’est donc toujours Antoinette Sassou Nguesso qui doit recoller les morceaux ! Mais il est évident que maintenant cela ressemble de plus en plus à une « Mission Impossible », sans Tom Cruise évidemment !

Et sûrement sans grand résultat, ce 2 mars 2021 en fin d’après-midi, l’épouse de l’Ample-Erreur a rejoint Bruxelles à bord du même Falcon loué par l’opulente et généreuse Présidence congolaise. Elle y a retrouvé en renfort Anne-Emilie Poto-Carlos, sa demi-sœur, de tout temps « favorite des favorites ». Anne-Emilie, imposée à Pékin par l’autocrate congolais, est la toute puissante Madame Huawei en RDC et au Brazzavole. De l’ex-Hôtel Cosmos face au Beach, que la société chinoise vient d’acquérir, elle pourra indéfiniment régner sur les télécommunications de toute l’Afrique centrale et au-delà …

Mauvais timing pour les deux sœurs : elles sont confrontées à l’absence de Charles Michel « l’Eurocoprésident », l’ami, le parent de toujours, en visite officielle en Ukraine. L’U.E., avant l’arrivée à ce poste du fils de Louis Michel, s’est déjà illustrée par le vertigineux silence de Federica Mogherini. La Commissaire Européenne aux Affaires Etrangères a été remplacée par l’Espagnol Josep Borrell, depuis un an et trois mois et ce dernier ne doit pas avoir encore prononcé le mot « Congo Brazzaville ». Il n’empêche qu’il ne sera pas évident de faire passer le Brazzavole dans les urgences des livraisons de vaccins ; même avec les habituelles mallettes congolaises… !

Le séjour bruxellois devrait se terminer le 4 mars et avec ou sans vaccin, la première dame congolaise devrait rentrer pour faire campagne à Pointe Noire et dans tout le Kouilou : l’escroquerie tribaliste perdure toujours dans la capitale océane et dans le trou perdu qu’était Oyo ! Comme si le train de vie indécent d’Antoinette Sassou Nguesso pouvait profiter à la population ponténégrine maintenant affamée !

Même si les urnes sont déjà bourrées, il sera très difficile d’en faire accepter le résultat, surtout à Pointe Noire et plus encore après la maladresse de Pierre Moussa.

Avec ce genre de discours et d’incompétence, cela risque d’être très compliqué avant et après le 21 mars dans la gérontocratie congolaise ! Les 5 milliards de FCFA, qui ont déjà été remis à l’épouse du candidat Sassou, seront-ils suffisants ?

Rigobert OSSEBI

Diffusé le 03 février 2021, par www.congo-liberty.com