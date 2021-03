Élections présidentielles au Congo-Brazzaville en mars 2021 : entre boycott et insurrection populaire, le Congo dans une indécision politique ?

Lucien Pambou

Explication d’une situation à l’aune de l’analyse réseautale

Dans un livre récent (La Nef des Fous), Michel Onfray, philosophe français et organisateur de la vie des idées à l’université libre de Normandie, montre que dans toute vie politique les intellectuels ne doivent ni pleurer, ni sourire, ni être en empathie, ni se révolter, mais essayer de comprendre et d’expliquer. Ce livre doit être lu par les sachants congolais qui se disent juristes, politistes, économistes ou sociologues. J’arrête là ,la trame intellectuelle des domaines concernés par le bateau des fous qui, sous prétexte d’avoir un doctorat ou une licence, estiment qu’ils sont capables d’apporter des réponses claires et justes à la situation actuelle au Congo-Brazzaville et surtout celle de mars 2021 consacrant l’élection présidentielle.

Le recours à l’analyse réseautale

La notion de réseau que je n’ai pas inventée, mais qui me sert d’outil analytique, est un outil dangereux pour mes contradicteurs. Certains n’en connaissent pas la consistance intellectuelle et d’autres critiquent cet outil. La plupart confond le réseau politique précis avec les réseaux sociaux. Le réseau politique congolais, qui emprunte sa substance aux réseaux sociaux, est différent de ceux-ci, car il met en situation des personnages congolais que certains membres intellectuels de la diaspora en France souhaitent garder dans l’ombre, dès lors qu’il s’agit de comprendre la situation actuelle au Congo-Brazzaville. Pour ces intellectuels de la diaspora, les turpitudes de la vie politique congolaise démarrent seulement depuis la conférence nationale souveraine de 1991/1992, or c’est là, le lieu de mon opposition avec eux car tous les acteurs politiques actuels au Congo se connaissent tous, se trahissent tous, ont tous été membres du Parti congolais du travail, qu’ils soient Mbembés, Vilis, Laris, Mbochis, Batékés, Pounous, etc.. Ils ont tous été, au nom d’une idéologie mal assimilée et mal intégrée (celle d’un socialisme révolutionnaire bidon), responsables de ce qui se passe aujourd’hui au Congo. On peut remonter de l’indépendance jusqu’à nos jours. Les faits tribalistes ont toujours organisé la vie politique congolaise, même si la fausse entente entre Youlou et Opangault constitue la matrice réseautale des désaccords que nous vivons aujourd’hui. Le faux accord politique entre Sassou et Lissouba contre Bernard Kolelas constitue un des éléments du réseau politique.

La longévité de Sassou au pouvoir doit s’expliquer par ces compromissions et rapports de force entre Sassou et les hommes et femmes politiques du Congo qui, malgré des déclarations enflammées en faveur du peuple, ont toujours travaillé pour eux-mêmes et leurs intérêts. Sassou le sait, comme eux-mêmes, et Sassou en profite car c’est d’abord un militaire alors qu’eux ne sont que des simples civils.

Voici une première analyse du réseau. Ceux des intellectuels congolais qui ne comprennent pas le réseau, voici une explication de son fonctionnement. Si on est mesquin, on peut s’interroger sur les raisons pour lesquelles certains membres de la diaspora en France ne souhaitent pas que les faits politiques et les actes accomplis par leurs parents proches ou ethniques (établis en France ou au Congo) soient étalés sur la place publique.

Comme Spinoza, je n’essaie de ni pleurer, ni sourire, mais de comprendre. Voilà ici et maintenant ce qu’est le réseau et comment politiquement il fonctionne au Congo avec ses trajectoires, ses nœuds de position et les parcours des acteurs au sein du réseau. Il y aura toujours des fous congolais comme dans La Nef de Michel Onfray, pour dire que le réseau politique congolais n’existe pas afin de mieux préserver leurs intérêts ethniques et ceux de leurs parents proches ou éloignés. Pourquoi avoir applaudi Sassou un jour et le vouer aujourd’hui aux gémonies ? On pourrait revenir sur la gestion calamiteuse de Lissouba. Par respect pour l’ancien Président de la République, on s’arrêtera là. Le simple slogan initié par lui ou par ses thuriféraires, à savoir Ya ba colère vé, se suffit à lui-même et explique l’entourloupe de la vie politique réseautale congolaise.

Propositions pour mars 2021

Apparemment il y a deux voies : le boycott ou l’insurrection populaire. Ce sont les deux attitudes de certains intellectuels de la diaspora en France. Je n’ai pas à me prononcer sur ces deux attitudes que j’essaie de comprendre au sein d’une approche spinoziste. Dans les deux cas, nous sommes dans une impasse constitutionnelle et dans un désordre. Je remarque que le débat pour un Congo nouveau après 2021 n’est pas articulé autour des propositions économiques et encore moins institutionnelles, même si l’opposition intellectuelle en France propose de façon théorique des solutions liées à une Transition démocratique au Congo. Certains estiment que cette transition doit se faire sans Sassou. C’est une option. D’autres souhaitent que Sassou soit déchu de sa nationalité et devienne apatride. C’est une autre option.

Pour ma part, puisque l’élection est déjà gagnée par Sassou, puisque tout le monde est convaincu que les dés sont pipés, puisque nous sommes tous convaincus de cette mascarade politique, on peut constater avec regrets que nous sommes plus rhéteurs que praticiens. Acceptons le fait accompli et organisons l’après mandat présidentiel avec des réformes institutionnelles fortes à venir et surtout la réforme économique et sociale en mettant l’accent sur l’agriculture et l’industrie. Au Congo on ne sait pas ce que veut dire l’analyse économique et sa programmation.

Le réseau politique existe, c’est malheureux, ses filles et fils d’hier et d’aujourd’hui sont comptables des divagations actuelles du Congo. Le Congo saura-t-il , malgré ses ressources de sous-sol énormes, sortir du piège permanent depuis les années 60 (avec des situations d’accalmie) à savoir le sang des Congolais versé pour maintenir la puissance et la force au sein du réseau politique de la part de ses filles et fils, surtout de ses fils mal inspirés ?

Lucien PAMBOU

