INTERVIEW D’AMÉDÉ GANGA : Le criminel Sassou-NGuesso et l’État nordiste ; L’unité du Sud Congo ; La réhabilitation de la Constitution du 15 mars 1992…

Me Amédé GANGA est un avocat congolais qui vit en exil en France. Il milite pour la restauration de la démocratie dans son pays au Congo-Brazzaville .

Me Amédé GANGA est un partisan de la réhabilitation de la Constitution du 15 mars 1992, la seule légitimité démocratique du Peuple congolais.Me Amédé GANGA affirme que Sassou est un criminel notoire et un chef de tribu dont le coup d’état du 5 juin 1997 a consacré un État nordiste au détriment des populations du Sud qui doivent militer pour leur unité….



Share on: WhatsApp