Les causes exogènes et allogènes de la tyrannie de Sassou-NGuesso…

De nombreux observateurs de la vie politique congolaise sont surpris par la longévité de la dictature installée depuis la fin des années 1960. Elle est à analyser en prenant en compte les causes exogènes et les causes allogènes.

Les causes endogènes.

Le Congolais reste attaché à sa tribu et son ethnie alors que la pénétration européenne et ses corollaires : la naissance des « villes à l’européenne » ainsi que l’école ont favorisé les brassages des populations. On sait que la ville congolaise- les deux plus grandes : Brazzaville et Pointe-Noire – n’ont rien de moderne étant donné que leurs quartiers sont ethniquement connotés. En effet, les quartiers sont construits autour des ethnies : Bacongo et Makélékélé majoritairement peuplés des hommes et des femmes originaires des régions australes du pays, Ouenzé et Talangaï, sont des zones des ressortissants de la partie septentrionale, Mfilou par ceux des pays du Niari. Même Poto-Poto dit cosmopolite ne l’est que de nom. Il est à majorité peuplé des « Bangalas ». Cette répartition ethnique perdure puisqu’un quartier tel que Kombo, né au début des années 2000 après la victoire militaire de Sassou Nguesso, obéit à la logique ethniciste et tribaliste. Ce dernier est même la caricature du tribalisme et de la division du Congo. Majoritairement habité par les partisans de M. Sassou Nguesso à un tel point qu’on dit qu’il y aurait une villa d’un officier supérieur se serait substituée en centre d’identification. On y distribuerait cartes d’électeurs et pièces d’identité nationale sans que cette scandaleuse rumeur n’émeuvent la justice et la police nationale.

Le clan, la tribu sont devenus des critères de soutien d’un candidat. On oublie que le clan, la tribu comme base électorale sont un frein au décollage du pays. Les hommes politiques ont biaisé avec les critères de recrutement dans la fonction publique et dans les forces de sécurité, Ils ont volontairement tué le patriotisme et le nationalisme embryonnaires. On le voit, le clan, la tribu et la région ne sont nullement des critères de compétence. Au contraire !

Depuis le retour de M. Sassou Nguesso au pouvoir en octobre 1997, le clan, la tribu, la région ont fait du vol, des antivaleurs, de la prévarication la méthode de la gestion de la chose publique, avec des résultats que l’on sait ! Les sommes d’argent détournées provoquent le tournis. La cadence des détournements choque. Curieusement ni la justice ni M. Sassou Nguesso ne se saisissent de cette question pour sauver le Congo. Le Trésor public est transformé en source du village où chacun va puiser jusqu’à la dernière goutte. Tant pis pour le Congo ! On a fait la guerre, on l’a gagnée, c’est notre butin de guerre ! Le clan, la tribu, la région ainsi que le clientélisme sont des vecteurs d’impunité, du vol, de la presse et de l’arrogance.

Dans une tyrannie, la justice et ses auxiliaires, les médias sont au service du roi-l’empereur ont dit MM. Ouattara et Condé ses amis de la FrançAfrique- je dirais le « roi de tout-Rei di tutto »- Au Congo, les journalistes ne donnent pas les nouvelles sans introduire la figure ou le nom de M. Sassou Nguesso : tout part de lui et revient à lui. Les maires ainsi que les députés nommés font dans le zèle qui va être le plus bouffon pour avoir les faveurs de l’empereur et ses sbires. Ecrasées par le pouvoir dont la brutalité est devenue légendaire à travers sa police et sa justice inique et incompétente, les populations se sont résignées. La voix de l’opposition interne est étouffée. Il ne reste plus que la diaspora devenue la vraie opposition.

A ces causes exogènes, il y a les causes allogènes. L’empereur connu pour ses largesses corruptrices, arrose les dirigeants étrangers à travers les réseaux mafieux. De nombreux dirigeants et institutions respectables ailleurs sont à ses yeux des moyens d’asseoir son pouvoir. Ces réseaux allogènes consolident la dictature qui se sait impunie et peut par ce fait brûler des régions entières, peut incendier des villages sans que les gémissements ne soient entendus au-delà du Congo.

Malgré tout, ce tyran est fragile. Pour preuve l’achat compulsif des armes de guerre ébruité par les journaux étrangers. Autre preuve, les Rambos qui l’entourent lors de ses déplacements dans la ville capitale et dans certaines localités à l’exception d’Oyo. Il a fait du mensonge sa méthode. L’antienne de la paix entonnée à tue-tête chaque seconde, chaque minute, chaque heure ferait rire plus d’un Congolais mais c’est tragique pour provoquer le rire léger.

Pour vaincre cette tyrannie, il faut un travail de réflexion fait par des femmes et des hommes indépendants, jaloux de l’unité nationale, débarrassés de tout égoïsme. Les Congolais se libéreront ensemble ou mourront ensemble. Aucun clan, aucune tribu, aucune région ne se sauvera sans les autres congolais.

MBAMA NGANKOUA

Diffusé le 12 mars 2021, par www.congo-liberty.com